Україна повернула тіла 38 полеглих захисників
Тіла 38 полеглих українських захисників повернули на Батьківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв. Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар08.11.2022 11:28 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар08.11.2022 12:08 Відповісти Мені подобається 0
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