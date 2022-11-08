УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 653 2

Україна повернула тіла 38 полеглих захисників

війна

Тіла 38 полеглих українських захисників повернули на Батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Україна повернула додому 38 тіл загиблих героїв. Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

Читайте: Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада

Автор: 

обмін (1159) військовослужбовці (4778) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в моєму місті тільки за жовтень 20 полеглих захисників, найбільше за всі місяці війни..., а місто не дуже велике...
показати весь коментар
08.11.2022 11:28 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям, смерть ворогам
показати весь коментар
08.11.2022 12:08 Відповісти
 
 