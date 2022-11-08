США та ЄС продовжать підтримку енергетики України, - Білий дім
Представники Вашингтона та Брюсселя засудили атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив Білий дім за підсумками засідання робочої групи у сфері енергобезпеки, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
"ЄС та США продовжать співпрацювати у питанні надання термінової енергетичної допомоги Україні, а також підтримувати інші найбільш постраждалі країни регіону, наприклад, Молдову", - йдеться у спільній заяві групи за підсумками зустрічі.
Учасники засідання "засудили неспровоковану агресію Росії проти України та неодноразові атаки Росії на цивільну енергетичну та електричну інфраструктуру, а також ризики у гуманітарній сфері, спричинені цими атаками".
Крім цього, Вашингтон і Брюссель заявили про прихильність до "прискореного та відповідального переходу на чисті джерела енергії", а також мають намір працювати над збереженням високого рівня поставок ЗПГ до Європи в 2023 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ждем результатов, а не визитов а ля Саливан.