Росія не веде зі США переговорів щодо України, - МЗС РФ
У російському МЗС заявили, що не ведуть переговорів зі США щодо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Росія не веде із США переговорів щодо України", - цитує ЗМІ представника МЗС РФ.
За словами заступника голови російського МЗС Руденка, жодних попередніх умов з боку Росії для переговорів з Україною немає.
Топ коментарі
+24 SabakaBarabaka Yo #524041
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+7 Мобильный крематорий
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+4 Єто Другоє
показати весь коментар08.11.2022 12:54
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Если они говорят -Нет, то это значит- Да.
Если говорят Да, то это значит Нет.
Бей рашистских оккупантов- это самый правильный ответ.
"втарой армієй міра"армією насильників, наркоманів, алкашів, мародерів, живодерів, пітухів. А тут вже й ПЇДАРАСІВ, котрі вже влаштовують між собою М+М+М Існували б собі каZZапсіни спокійно, но ні - всюди потрібно було всунути свого пятака
устно или письменно, все что они заявляют Ложь.
Это аксиома.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.