Росія не веде зі США переговорів щодо України, - МЗС РФ

У російському МЗС заявили, що не ведуть переговорів зі США щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не веде із США переговорів щодо України", - цитує ЗМІ представника МЗС РФ.

За словами заступника голови російського МЗС Руденка, жодних попередніх умов з боку Росії для переговорів з Україною немає.

Читайте також: Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський