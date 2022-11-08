УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11343 відвідувача онлайн
Новини
3 699 17

Росія не веде зі США переговорів щодо України, - МЗС РФ

рф,мзс

У російському МЗС заявили, що не ведуть переговорів зі США щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не веде із США переговорів щодо України", - цитує ЗМІ представника МЗС РФ.

За словами заступника голови російського МЗС Руденка, жодних попередніх умов з боку Росії для переговорів з Україною немає.

Читайте також: Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський

Автор: 

МЗС рф (962) росія (65459) США (23119) переговори з Росією (1102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
08.11.2022 12:51
+7
с кацапского "дипломатического" это означает "нас отправили за хрюске кораблем с нашими предложениями за спиной Украины"
показати весь коментар
08.11.2022 12:56
+4
Так коли їхніх Чмонь і в хвіст і в гриву пїздить в 25 раз менша Україна, так що вони США пред"являть?
показати весь коментар
08.11.2022 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.11.2022 12:51 Відповісти
Ни одному слову хасапов верить нельзя.

Если они говорят -Нет, то это значит- Да.

Если говорят Да, то это значит Нет.

Бей рашистских оккупантов- это самый правильный ответ.
показати весь коментар
08.11.2022 14:20 Відповісти
Так коли їхніх Чмонь і в хвіст і в гриву пїздить в 25 раз менша Україна, так що вони США пред"являть?
показати весь коментар
08.11.2022 12:54 Відповісти
с кацапского "дипломатического" это означает "нас отправили за хрюске кораблем с нашими предложениями за спиной Украины"
показати весь коментар
08.11.2022 12:56 Відповісти
А навіщо кацапам вести переговори з США щодо України? Все одно як Китай і Японія будуть вести переговори щодо кацапстану...Хоча це якраз і логічно 👍
показати весь коментар
08.11.2022 12:59 Відповісти
Значить,насправді-ведуть! І останні інтенсивні "спінювання" теми переговорів-тому підтвердження.
показати весь коментар
08.11.2022 13:01 Відповісти
Це ж наскільки потрібно було осоромитися з такою "втарой армієй міра" армією насильників, наркоманів, алкашів, мародерів, живодерів, пітухів. А тут вже й ПЇДАРАСІВ, котрі вже влаштовують між собою М+М+М Існували б собі каZZапсіни спокійно, но ні - всюди потрібно було всунути свого пятака
показати весь коментар
08.11.2022 13:01 Відповісти
расія-то є сама брехлива і паскудна країна в світі. расія не веде, пдорас патрушев веде.
показати весь коментар
08.11.2022 13:02 Відповісти
значить ведуть "перемовини"
показати весь коментар
08.11.2022 13:12 Відповісти
Що Цікаво , - Не веде і Умов ніякіх Немає, - А що? ЗСУ відбили уже всі умови?.
показати весь коментар
08.11.2022 13:13 Відповісти
Салівен вже пробовтався...
показати весь коментар
08.11.2022 13:14 Відповісти
по перше. З конярою ніхто говорити не хоче, його плінтус босяки з Гвінеї, гібон з Габону, та пожирателі мавп з Мадагаскару. А з ідеологом шовіністичного психозу М.П.Патрушевим переговорюється тільки Обамівський обком в особі рафінованого лівака Джека Саллі.
показати весь коментар
08.11.2022 13:14 Відповісти
російського МЗС Руденка, жодних попередніх умов з боку Росії для переговорів з Україною немає. Тобто кацапи як барани а ні шагу,те що вони озвучували то в силі,якіже переговори?навряд чи кацапи добровільно уйдуть і з Крима також як каже зеленский умови наші
показати весь коментар
08.11.2022 13:34 Відповісти
Параша это сборище патологических брехунов.

устно или письменно, все что они заявляют Ложь.
Это аксиома.
показати весь коментар
08.11.2022 14:22 Відповісти
Проблема в том, что Украина в лице Зеленского вынуждена следовать дружественным советам США, иначе она останется без военной поддержки. Сдается мне, что угрозы ядерными причиндалами все таки достигли своей цели. Или им вдруг стало жалко несчастное существо сидящее в бункере.
показати весь коментар
08.11.2022 14:52 Відповісти
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
показати весь коментар
08.11.2022 15:45 Відповісти
Так і правильно - люлєй, то Украйна вставляє.
показати весь коментар
08.11.2022 21:32 Відповісти
 
 