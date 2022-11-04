Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський

Говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю El Pais, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами глави держави, наразі РФ планує окуповувати та знищити Україну.

"Що я повинен сказати людині, яка просто хоче нас знищити? У такій розмові не було б сенсу", – сказав президент.

Останньою краплею, яка скасовує всі можливості для діалогу, стало проведення Росією фейкових референдумів на окупованих територіях, додав Зеленський.

"Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, якщо можна говорити про помилку на тлі всього цього, тоді ми зможемо знайти формат для діалогу. Але якщо ми продовжуватимемо жертвувати тисячами життів, щоб досягти звільнення нашої території, я думаю, це буде перешкоджати процесу (діалогу. - Ред.) на довгі роки", – підсумував Зеленський.

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