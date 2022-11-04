Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, тогда можно говорить о каком-то диалоге, - Зеленский
Говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, сейчас есть конкретное намерение РФ оккупировать и уничтожить Украину.
"Что я должен сказать человеку, который просто хочет нас уничтожить? В таком разговоре не было бы смысла", – сказал президент.
Последней каплей, которая отменяет все возможность для диалога, стало проведение Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях, сказал президент.
"Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, если можно говорить об ошибке на фоне всего этого, тогда мы сможем найти формат для диалога. Но если мы будем продолжать жертвовать тысячами жизней, чтобы добиться освобождения нашей территории, я думаю, это будет препятствовать процессу (диалога. – Прим. ред.) на долгие годы", – подытожил Зеленский.
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ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
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Изменить это можно исключительно жесткими диверсиями и только в Москве и только в Ленинграде. Когда на своей шкуре ощутят войну, то будет совсем иной разговор. Война должна, просто обязана прийти в их дома. И у нас есть способы и вооружения для реализации данного плана массового устрашения (террора), уже сейчас есть. Красный террор 100 лет назад исключительно хорошо сработал, пора повторить былое. Главное, что есть 1-2 млн мусульман в Москве, которые готовы поддержать полное превращение русаков в послушных рабов, убивая их налево и направо. В том числе десятки тысяч в росгвардии, имеющие тяжелую технику, и много желающих присоединиться ради грабежей и изнасилований богатеньких блоггеров и прочих мажорчиков.
враньё. очень поверхностный взгляд. зарплаты давно не высокие, в МСК у большинства долларов 600-800(это высокие зарплаты??? вы откуда, вообще свалились?) в сраном Замкадье вообще живут на 200-300 баксов в месяц, это нищета.
зарплаты давно не растут и в мск, они фактически не растут или падают даже в рЖублях с 2008 ! года, тогда курс был 24 до конца лета 08 г., сейчас - 61 за доллар.
куча брендов ушло, ассортимент с каждым месяцем все хуже, а цены все выше, продукты всё дерьмовей и дерьмовей, хренова куча народу сбажала из ма-асквы, выставив на продажи сва-аи ма-асковские квартиры, которые обвалились с конца лета в цене на процентов 20-30...бизнес мелкий и средний в полной жопе.
азиопская эрэфия превратилась в осажденную агрессивную дурку и фактически в изоляции.
это о МСК, из страны фактически не выехать и не вывезти нормально деньги, а уж о сранном Замкадье и говорить нечего... много еще можно продолжать.
очень поверхностное суждении о том, штА на ма-аскве все за@бись.
верно лишь то, что на ма-аскве будет немногим лучше, чем в остальной эрэфии, т.е. это будет относительно самый благополучный барак на большой зоне.
да, да, IKEA, Starbucks, McDonalds, Lego. H&M и прочая и прочая(50 % от того, что было на 24.02.22) не бежали и не свинтили из паРаши, инвесторы валом, куча заводов не позакрывались, бренды не ушли, людей не поувольняли, ограничения цены на нефть из паРаши не будет, эмбарго на нефть из паРаши в Европу нет, самолеты из паРашии летаютЬ, как прежде, VISA и МС, выпущенные банками паРашии, не заблокированы, несколько миллионов народу с февраля сего года за пределы мордора не бежали, активы в паРашии не обесцениваются, бюджет бездефицитен по прежнему, нефть и газ не толкают только в азию с диким дисконтом...
все хорошо, прекрасная маркиза.)
товарисЧ-вОнюшка под прокси, пЕши исчо.))
З доповіді експертної групи військових спеціалістів США "
(...) Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.
(...) Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.
(...) Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
(...) В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)"
Загальний об'єм документу 16 сторінок.
знову заглядання в дупу пуйлу...вкотре?
головнi колаборанти, що готовi були здавати Україну ще з часiв Оману та заглядання в
дупу пуйлу, потiм - Вагнергейт, блокування ракетних програм, переслiдування
патрiотiв, Ви, панове, i самi добре знаєте де знаходяться.
https://argumentua.com/sites/default/files/vstrecha-sekretarya-sovbeza-rf-nikolaya-patrusheva_0.jpg
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг.
Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ..але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії?
Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!😡‼️
Це вже і не збочення. Це вже якась грунтовна шиза.
То мабуть результат тисячолітнього, релігійного інцесту...
"Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді ми зможемо знайти формат для діалогу.
________
Якось не в'яжеться....
То вже була остання крапля. А тут вже наче й не остання.
Скільки останніх крапель ще треба?
бред. санкции вовсе не бесполезны и совсем не безобидны для паРаши. еще не вечер.
задания своей жОне давать будете.
прежде,чем кому-то что-то обосновывать по вашей прихоти, неплохо бы самому обосновать свое "веское" заключение ЫкЗперда, штА санкции против паРаши бесполезны и нифига не работают.
обоснуйте свой вывод о том, что санкции бесполезны.
каковы ваши конструктивные предложения в таком случае?
Ukraine will receive 90 refurbished and upgraded Czech T-72 tanks - labelled by the Pentagon as "the most advanced on the battlefield" - as part of $400 million (£348.15 million) in military aid
Перевод
Украина получит «самые современные танки на поле боя» для контрнаступления против России
Украина получит 90 отремонтированных и модернизированных чешских танков Т-72, названных Пентагоном «самыми передовыми на поле боя», в рамках военной помощи на сумму 400 миллионов долларов (348,15 миллиона фунтов стерлингов).
ТОМУ ЩО В США ВИБОРИ ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ І СКОРІШ ЗА ВСЕ ВИГРАЮТЬ РЕСПУБЛІКАНЦІ
ЯКІ НЕ БУДУТЬ ЗАКРИВАТИ ОЧІ НА МУТНІ ФІНАНСОВІ СХЕМИ Зе ВЛАДИ З ДОПОМОГОЮ
ЯК ЦЕ РОБИВ БАЙДЕН.