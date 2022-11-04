Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, тогда можно говорить о каком-то диалоге, - Зеленский

Говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, сейчас есть конкретное намерение РФ оккупировать и уничтожить Украину.

"Что я должен сказать человеку, который просто хочет нас уничтожить? В таком разговоре не было бы смысла", – сказал президент.

Последней каплей, которая отменяет все возможность для диалога, стало проведение Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях, сказал президент.

"Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, если можно говорить об ошибке на фоне всего этого, тогда мы сможем найти формат для диалога. Но если мы будем продолжать жертвовать тысячами жизней, чтобы добиться освобождения нашей территории, я думаю, это будет препятствовать процессу (диалога. – Прим. ред.) на долгие годы", – подытожил Зеленский.

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