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Новости Война
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Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, тогда можно говорить о каком-то диалоге, - Зеленский

зеленський

Говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, сейчас есть конкретное намерение РФ оккупировать и уничтожить Украину.

"Что я должен сказать человеку, который просто хочет нас уничтожить? В таком разговоре не было бы смысла", – сказал президент.

Последней каплей, которая отменяет все возможность для диалога, стало проведение Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях, сказал президент.

"Если россияне отступят и признают, что они ужасно ошиблись, если можно говорить об ошибке на фоне всего этого, тогда мы сможем найти формат для диалога. Но если мы будем продолжать жертвовать тысячами жизней, чтобы добиться освобождения нашей территории, я думаю, это будет препятствовать процессу (диалога. – Прим. ред.) на долгие годы", – подытожил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили ракетами по Запорожскому району, - Старух. ФОТО

Зеленский Владимир (20434) россия (95615) переговоры с Россией (979)


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Топ комментарии
+60
Масові вбивства, катування, викрадення дітей, депортація, 15 млн біженців, знищення й викопдення інфраструктури, підприємств,- це не помилка, помилка це ти убл.док !
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04.11.2022 12:12
+56
Нє, ну ВИ ЧУЄТЕ?????? Воно вп"єть за своє...Ну коли вже ти заглохнеш, пляяяяяятьььььь!!!!!!!
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04.11.2022 12:10
+54
нихуясебе помилилися
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04.11.2022 12:12
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Тоді можна буде говорити про розмір репарацій
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04.11.2022 12:53 Ответить
Зеленский уже морально готов "на долгие годы". Такой лидер и нужен Украине.
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04.11.2022 12:55 Ответить
через два года проведем выборы и плевать что война и плевать что закон. это чмо более 5 лет не будет презедентом
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04.11.2022 12:58 Ответить
пля, це навіть не смішно! не буде більше ніяких виборів!
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04.11.2022 13:21 Ответить
Если тебе плевать на закон, ****** в рашку.
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04.11.2022 18:13 Ответить
Зеленский не лидер. Лидер должен что-то делать, а не просто сидеть и видосики читать.
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04.11.2022 13:06 Ответить
Сидіти у зоні на довгі роки - ТАК, ВІН ГОТОВИЙ, смертної кари в нас немає ж.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ:
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
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04.11.2022 13:23 Ответить
Це далеко не повний перелік навіть на сьогодні
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04.11.2022 13:26 Ответить
Звісно не повний, бо і на два аркуша не влізе.
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04.11.2022 13:39 Ответить
Там вже давно назбирається на 3 десятки томів з кримінальними справами. А найбільше за 111-ю статтею.
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04.11.2022 16:18 Ответить
это пожизненное с конфискацией
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04.11.2022 23:58 Ответить
Они на данный момент никак не пострадали. В Москве и Ленинграде отличная жизнь, все спокойно, все работает, куча продуктов, курс рубля отличный, зарплаты высокие. Про политиков даже не говорю, они живут в шоколаде. Зачем им от чего-то отказываться? К тому же они утилизируют опасные кадры типа безумных нациков-православистов, много бывших военных (после Сирии и Чечни, опасные кадры) и еще всякое мясо. Им даже безопаснее будет, если все, все до единого контрактики и мобилизованные подохнут, вот реально все только "за".

Изменить это можно исключительно жесткими диверсиями и только в Москве и только в Ленинграде. Когда на своей шкуре ощутят войну, то будет совсем иной разговор. Война должна, просто обязана прийти в их дома. И у нас есть способы и вооружения для реализации данного плана массового устрашения (террора), уже сейчас есть. Красный террор 100 лет назад исключительно хорошо сработал, пора повторить былое. Главное, что есть 1-2 млн мусульман в Москве, которые готовы поддержать полное превращение русаков в послушных рабов, убивая их налево и направо. В том числе десятки тысяч в росгвардии, имеющие тяжелую технику, и много желающих присоединиться ради грабежей и изнасилований богатеньких блоггеров и прочих мажорчиков.
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04.11.2022 12:56 Ответить
Как направить на путь истинный этих муслимов? Нам нужно заручиться поддержкой неких духовных лидеров, которые смогут настроить свою паству на кровавый джихад против русни или что?
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04.11.2022 13:00 Ответить
Краще РАКЕТНІ УДАРИ по кремлю, мавзолею, Пєтєргофу, пєтєнбургу.
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04.11.2022 13:21 Ответить
В Москве и Ленинграде отличная жизнь, все спокойно, все работает, куча продуктов, курс рубля отличный, зарплаты высокие

враньё. очень поверхностный взгляд. зарплаты давно не высокие, в МСК у большинства долларов 600-800(это высокие зарплаты??? вы откуда, вообще свалились?) в сраном Замкадье вообще живут на 200-300 баксов в месяц, это нищета.
зарплаты давно не растут и в мск, они фактически не растут или падают даже в рЖублях с 2008 ! года, тогда курс был 24 до конца лета 08 г., сейчас - 61 за доллар.
куча брендов ушло, ассортимент с каждым месяцем все хуже, а цены все выше, продукты всё дерьмовей и дерьмовей, хренова куча народу сбажала из ма-асквы, выставив на продажи сва-аи ма-асковские квартиры, которые обвалились с конца лета в цене на процентов 20-30...бизнес мелкий и средний в полной жопе.
азиопская эрэфия превратилась в осажденную агрессивную дурку и фактически в изоляции.
это о МСК, из страны фактически не выехать и не вывезти нормально деньги, а уж о сранном Замкадье и говорить нечего... много еще можно продолжать.
очень поверхностное суждении о том, штА на ма-аскве все за@бись.
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04.11.2022 14:24 Ответить
бред. не могут быть трудности временными при таких санциях, при бегстве бизнеса, лучших людей, инвесторов, все ускоряющейся деградации. все только начинается.дальнейшее будущее паРаши совсем унылое.
верно лишь то, что на ма-аскве будет немногим лучше, чем в остальной эрэфии, т.е. это будет относительно самый благополучный барак на большой зоне.
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04.11.2022 14:37 Ответить
Посмотришь. Ничего хорошего Россию не ждет. Русские такие же идиоты как украинцы. если подумать. Украинцы выбирали себе бандитов и коммунистов, русские выбрали фсбшников с горизонтом планирования в пару лет.
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04.11.2022 16:05 Ответить


да, да, IKEA, Starbucks, McDonalds, Lego. H&M и прочая и прочая(50 % от того, что было на 24.02.22) не бежали и не свинтили из паРаши, инвесторы валом, куча заводов не позакрывались, бренды не ушли, людей не поувольняли, ограничения цены на нефть из паРаши не будет, эмбарго на нефть из паРаши в Европу нет, самолеты из паРашии летаютЬ, как прежде, VISA и МС, выпущенные банками паРашии, не заблокированы, несколько миллионов народу с февраля сего года за пределы мордора не бежали, активы в паРашии не обесцениваются, бюджет бездефицитен по прежнему, нефть и газ не толкают только в азию с диким дисконтом...
все хорошо, прекрасная маркиза.)

товарисЧ-вОнюшка под прокси, пЕши исчо.))



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04.11.2022 17:06 Ответить
"жахливо помилилися"?Плять.....що ти,наволоч,несеш?!
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04.11.2022 13:03 Ответить
Йому хочеться думати, що він співучасник помилки.
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05.11.2022 00:20 Ответить
Шооооо с-ка, жахливо помилилися??????!!!! Скажи це дітям і батькам складених і вбитих, дегенерат!!!
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04.11.2022 13:10 Ответить
*скалічених
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04.11.2022 13:12 Ответить
Это лайфхак такой? Пойду убью нахрен начальника, потом скажу, что совершил ужасную ошибку и начну переговоры с ментами о мире и дружбе.
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04.11.2022 13:14 Ответить
Ошыблись? Та ви що! Ніфіга собі помилка! Ошибіцца можна зі здачею на касі. Тут же зруйновані долі мільйонів людей! Вони- вбивці! Тільки репарації від цих гнид і щоби жодної смердючої кацапськоі ноги на нашій землі.
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04.11.2022 13:15 Ответить
Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський Джерело: МОРАЛЬНИЙ ВИРОДОК = В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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04.11.2022 13:18 Ответить
Жахливо помилитись,це п'яним йти на квартал 95,а опинитись в президентському кріслі...
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04.11.2022 13:24 Ответить
Геноцид - це не помилка, а злочин і за нього повинно бути покарання.
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04.11.2022 13:29 Ответить
скільки ще можна це далі нам усім хавати?
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04.11.2022 13:30 Ответить
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04.11.2022 13:32 Ответить
Олександр Бригинець:
 З доповіді експертної групи військових спеціалістів США "
(...) Президент Зеленський продовжує втручатись в оперативні дії вищого військового командування, наполягаючи на своєму баченні ситуації на фронті.
(...) Перерозподіл поступаючої військової допомоги курується з декількох адміністративних центрів, що призводить до організаційного безладу.
(...) Головнокомандуючий ЗСУ і головний штаб ЗС України фактично втратили функцію одноосібного управління ЗС.
(...) В обговоренні і плануванні військових питань приймають участь функціонально сторонні персоналії (...)"
Загальний об'єм документу 16 сторінок.
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04.11.2022 14:02 Ответить
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04.11.2022 13:34 Ответить
А що вже зелень не бачить миру в очах путлера, вийшов кокс з головки бубочки???
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04.11.2022 13:40 Ответить
По ходу ще ні, навіть дози збільшились
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04.11.2022 17:42 Ответить
«Жахливо помилилися» можна сказати про вибір українцями зеленського. Навіть його мантра про шашлики більш, ніж жахлива помилка, не кажучи вже про дії рашистів!
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04.11.2022 13:42 Ответить
Кусок зеленого говна, какая ошибка? ты берега попутал?
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04.11.2022 14:02 Ответить
а ты что, Москву брать собрался? Как только ВСУ перейдёт границу, сразу прекратятся поставки западного вооружения, а с голыми руками много не повоюешь.
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04.11.2022 19:20 Ответить
А через годик и Сватов можно туда продавать?
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04.11.2022 14:04 Ответить
***** бандит оно все жизнь искало врагов и просто так не отступит.. урод будет мстить пока не сдохнет ...
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04.11.2022 14:04 Ответить
Ну *****, а весь кацапський нарід.
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04.11.2022 15:31 Ответить
нарид рф стадо баранов куда пастух погонит туда и идут...
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04.11.2022 15:34 Ответить
Це той випадок, коли хвіст махає собакою.
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04.11.2022 15:45 Ответить
.

знову заглядання в дупу пуйлу...вкотре?

головнi колаборанти, що готовi були здавати Україну ще з часiв Оману та заглядання в

дупу пуйлу, потiм - Вагнергейт, блокування ракетних програм, переслiдування

патрiотiв, Ви, панове, i самi добре знаєте де знаходяться.


https://argumentua.com/sites/default/files/vstrecha-sekretarya-sovbeza-rf-nikolaya-patrusheva_0.jpg
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04.11.2022 14:05 Ответить
Вова, ты *******?
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04.11.2022 14:23 Ответить
"Якщо влада".... а дельше текст можно не менять
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04.11.2022 14:43 Ответить
295 нардепів проголосували за бюджет -2023.
ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг.
Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ..але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії?
Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!😡‼️
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04.11.2022 14:49 Ответить
Кончений дебіл, ***... Просто слів нема.
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04.11.2022 15:13 Ответить
Не дебіл . Ви хотіли б бути співучасником вбивств, катувань, викрадень людей? От і цей блазень не хоче. Помилка його більше влаштовує.
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05.11.2022 00:34 Ответить
Задовбало вже це зелене недорозуміння ...
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04.11.2022 15:16 Ответить
Прохання до військових! Ви можете закрити якимось чином гундосу пельку?
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04.11.2022 15:18 Ответить
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04.11.2022 15:58 Ответить
Чи ВОНО завсім дурне, чи ідіот Кожний день базікає про якісь перемовини---ти ж видав указ----ніяких перемовин,поки буде путін-фашисть Як було брехливе базікання на сцені 95 кварталу,так і продовжується. Хвороба--НЕВИЛІКОВУВАНА.
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04.11.2022 16:10 Ответить
"Помилилися"!? Ах ти ж ****** їбаний!.. Помилилися, ґвалтуючи українських дітей, розстрілюючи українських жінок, катуючи і каструючи українських військовополонених!? Ти називаєш свідомий геноцид українців "помилкою", ******!? Єдине, на що заслуговує кацапня - це тотальне знищення разом з їхніми ********** личинками.
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04.11.2022 16:21 Ответить
І так вже 300 років, між іншим.Діалог бл...
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04.11.2022 17:23 Ответить
Аккуратнее надо с такими заявлениями.... Ой аккуратнее...
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04.11.2022 17:09 Ответить
Мрія клована - побалакати з серійним убивцею...
Це вже і не збочення. Це вже якась грунтовна шиза.
То мабуть результат тисячолітнього, релігійного інцесту...
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04.11.2022 17:57 Ответить
Тупа ЗЕлена ГНИДА! Крапка.
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04.11.2022 18:03 Ответить
Ти Яневтік менше мели на цю тему!! Визначено. Відходить засРашка на кордони 1991 року після цього можливі переговори!! А то добалакаєшся!! Довіри до тебе і команди зелених не маю!!
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04.11.2022 18:09 Ответить
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04.11.2022 18:12 Ответить
Все чітко і зрозуміло. Толковий у нас президент. Міркую, що альтернативи Зеленському, на майбутніх виборах, не є. Слава Україні!
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04.11.2022 18:14 Ответить
Останньою краплею, яка скасовує всі можливості для діалогу, стало проведення Росією фейкових референдумів

"Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді ми зможемо знайти формат для діалогу.

________

Якось не в'яжеться....

То вже була остання крапля. А тут вже наче й не остання.

Скільки останніх крапель ще треба?
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04.11.2022 18:30 Ответить
Тупий гундосий недомірок не пам'ятає що говорив вчора.
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05.11.2022 00:50 Ответить
Как не печально, эта война вошла в патовое состояние и врагу это выгодно, расчёт врага на три волны мобилизации и на истощение экономики Украины. С другой стороны реально помогать оружием для победы наши уважаемые партнеры мягко сказать не торопятся и скорей всего не хотят. И их санкции бесполезны как не обидно это сознавать.
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04.11.2022 18:58 Ответить
их санкции бесполезны как не обидно это сознавать.

бред. санкции вовсе не бесполезны и совсем не безобидны для паРаши. еще не вечер.
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04.11.2022 20:05 Ответить
Ну так обоснуйте, если девятый месяц ещё не вечер, а наверно утро,то вечер наступит через сколько лет?
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04.11.2022 20:47 Ответить

задания своей жОне давать будете.

прежде,чем кому-то что-то обосновывать по вашей прихоти, неплохо бы самому обосновать свое "веское" заключение ЫкЗперда, штА санкции против паРаши бесполезны и нифига не работают.
обоснуйте свой вывод о том, что санкции бесполезны.

каковы ваши конструктивные предложения в таком случае?
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04.11.2022 22:14 Ответить
так и есть
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05.11.2022 00:03 Ответить
А то что искандеры перестали смеяться для вас не основание?
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05.11.2022 01:01 Ответить
Такие бесполезые, что рашка уже не знает как выклянчить их снятие, то шантаж придумывает, то кротов своих активизирует, то еще что-нибудь.
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05.11.2022 00:54 Ответить
Українці ніколи це непробачать НІКОЛИ ! Після війни почнеться друга тиха війна.Будуть шукати всю русню яка воювала і вбивала і робити їм круговоріт голови.
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04.11.2022 19:18 Ответить
Мабуть в базі миротворця багато хто з них зайняв почесне місце. У них і якась крута розпізнавальна апаратура є.
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05.11.2022 00:57 Ответить
Гоните это ЧМО Янелоха поганой метлой вместе с ОП во главе с кротом Ермаком!
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04.11.2022 22:05 Ответить
Людям нужен мир сегодня ,а не завтра!!! В этой войне виноваты рашисты на все 100,но вы пан президент не забывайте что вы политик ,и должны использовать дипломатию для сохранения как можно больше жизни людей так прописано в конституции,вы бы хоть попробывать пользоваться ,ну если умеете , если нет то удачи вслед за яныком! По крайней мере при нем не было жертв
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05.11.2022 08:14 Ответить
Ukraine to get 'most advanced tanks on the battlefield' for counter-offensive against Russia
Ukraine will receive 90 refurbished and upgraded Czech T-72 tanks - labelled by the Pentagon as "the most advanced on the battlefield" - as part of $400 million (£348.15 million) in military aid

Перевод

Украина получит «самые современные танки на поле боя» для контрнаступления против России
Украина получит 90 отремонтированных и модернизированных чешских танков Т-72, названных Пентагоном «самыми передовыми на поле боя», в рамках военной помощи на сумму 400 миллионов долларов (348,15 миллиона фунтов стерлингов).

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05.11.2022 09:41 Ответить
ЧОМУ РОЗМОВИ ПРО ПЕРЕМОВИНИ ?
ТОМУ ЩО В США ВИБОРИ ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ І СКОРІШ ЗА ВСЕ ВИГРАЮТЬ РЕСПУБЛІКАНЦІ
ЯКІ НЕ БУДУТЬ ЗАКРИВАТИ ОЧІ НА МУТНІ ФІНАНСОВІ СХЕМИ Зе ВЛАДИ З ДОПОМОГОЮ
ЯК ЦЕ РОБИВ БАЙДЕН.
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05.11.2022 17:36 Ответить
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