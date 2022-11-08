Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію
Сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський направив у Верховну Раду законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та про продовження строку дії воєнного стану в Україні.
Відповідні законопроєкти №8189 та №8190 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.
Як зазначається, обидва законопроєкти передано на розгляд керівництва ВР.
Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені.
Топ коментарі
+26 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.11.2022 13:47
+23 krot_lub
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+9 Petrov Viktor
показати весь коментар08.11.2022 13:31
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Ви те зелене пожиттєво хочете бачити??
Деньги Лазаренко уже вернули ?
Вигнав з ВР колаборантів заЖоперів? Ні.
Навчає людей і готує до війни резерв з тих хто не воює. Ні
І таки багато - ні
А що ж робить? Не пускає журналістів у ВР, щоб не бачили як пиляють бюджетні гроші. Ліпить ед.марафон з запроданців журналістів з каналів "цвинтар", "г+г", щоб зелеБобу вихваляли.
А вот что-то ляпнуть по чьей-то подсказке - это его.