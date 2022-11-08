Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський направив у Верховну Раду законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Відповідні законопроєкти №8189 та №8190 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Як зазначається, обидва законопроєкти передано на розгляд керівництва ВР.

Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені.

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