УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11582 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 209 54

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

зеленський

Сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський направив у Верховну Раду законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Відповідні законопроєкти №8189 та №8190 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Як зазначається, обидва законопроєкти передано на розгляд керівництва ВР.

Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені.

Також читайте: ВР продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Автор: 

ВР (15004) законопроєкт (3602) Зеленський Володимир (24004) мобілізація (3082) воєнний стан (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
08.11.2022 13:47
+23
орденоносця Євгена Кошового і того другого заберуть на війну
показати весь коментар
08.11.2022 13:42
+9
Хіба маєш - мусиш.
показати весь коментар
08.11.2022 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да, срочную. ющь кстати тоже.
показати весь коментар
08.11.2022 13:35 Відповісти
Служив Порох начебто у Казахстані.
показати весь коментар
08.11.2022 13:36 Відповісти
Хіба маєш - мусиш.
показати весь коментар
08.11.2022 13:31 Відповісти
Воєнний стан має діяти в України до початку виплати репарацій ***********.
показати весь коментар
08.11.2022 13:40 Відповісти
Тобто вічно?
показати весь коментар
08.11.2022 13:47 Відповісти
Ні. Не вічно, але розслаблятися раніше не можна. Невиплата репарацій означатиме лише тимчасове припинення бойових дій і переозброєння кацапів для наступного нападу. Єдиним "заспокійливим" варіантом буде громадянська війна в ********** і розвал федерації на декілька країн.
показати весь коментар
08.11.2022 13:53 Відповісти
поясню..до кінця воєнного стану Конституцією заборонені вибори-перевибори на будь-якій ланці..

Ви те зелене пожиттєво хочете бачити??
показати весь коментар
08.11.2022 14:03 Відповісти
До такого маразму, переконаний, не дійде. Спроба зегенератів "врости" у владу закінчиться їх розстрілом. І вони це інтуїтивно відчувають. І скільки б на каналі "Рада" вони не піарили Зє, Подолояка, Єрмака, Арахамію та інших зелених дегенератів, нічого у них не вийде. Єдиний для них варіант "втекти з натиреним" це мирна передача влади через вибори. Всі інші варіанти ведуть до їх переслідування за Законом або до їх фізичного знищення.
показати весь коментар
08.11.2022 14:17 Відповісти
Про "не вийде" вам варто розповісти Орбану.
показати весь коментар
08.11.2022 15:27 Відповісти
Немає сенсу. Йому вже недовго лишилось.
показати весь коментар
08.11.2022 16:02 Відповісти
євзраїлю чи мацьонькому жидобандерівцю мами Рими?
показати весь коментар
08.11.2022 13:51 Відповісти
Не впевнений, що ми ті репарації взагалі колись побачимо... З такою м'якотілою політикою Європи та цивілізованого світу в цілому.
показати весь коментар
08.11.2022 13:54 Відповісти
Німці закінчили виплачували репарації за Першу Світову в 2004 році... Але!!! навіть німецькі фашисти не знищували міста і села в щебінь... Кожен житель ********** має платити. Кожен винний!
показати весь коментар
08.11.2022 14:22 Відповісти
Я з вами повністю згоден, але питання у тому, як примусити москалів платити, особливо враховуючи таку хитку і занадто лояльну позицію Заходу відносно них
показати весь коментар
08.11.2022 14:54 Відповісти
А чому хитку і лояльну? Кошти заарештовані, тепер справа за юридичним обгрунтуванням їх конфіскації. А це процес не одного дня.
показати весь коментар
08.11.2022 15:45 Відповісти
Угу. И не одного года. И не одного десятилетия.

Деньги Лазаренко уже вернули ?
показати весь коментар
08.11.2022 16:07 Відповісти
Так гроші лазаренко ніхто і не обіцяв повертати.
показати весь коментар
08.11.2022 17:04 Відповісти
так, але заарештовані кошти рф-ії - це лише невеликий відсоток того, що вони нам нашкодили.
показати весь коментар
08.11.2022 16:35 Відповісти
Там сотні мільярдів. Чому невеликий чідсоток?
показати весь коментар
08.11.2022 17:03 Відповісти
Санкції будуть зніматись по мірі виплати репарацій, які будуть з % заробітних плат то % з продаж всього чим торгує *********. Вибір тут ніякий - економічний колапс або репарації і хоч і повільний але розвиток.
показати весь коментар
08.11.2022 16:06 Відповісти
Ой, розвивайся та, сухий дубе, Завтра мороз буде, Ой, собирайся, молодий козаче, Завтра похід буде. Я й морозу та й не боюся, Зараз розів'юся, Я й походу та й не боюся, Зараз соберуся.
показати весь коментар
08.11.2022 14:06 Відповісти
кто не спрятался , он не виноват
показати весь коментар
08.11.2022 13:47 Відповісти
орденоносця Євгена Кошового і того другого заберуть на війну
показати весь коментар
08.11.2022 13:42 Відповісти
Под Бахмут их, чтобы не бухали
показати весь коментар
08.11.2022 16:17 Відповісти
Мдя... Так ось і життя пройде...
показати весь коментар
08.11.2022 13:45 Відповісти
правильна, лет на 50 сразу, шоб не заморачиваться
показати весь коментар
08.11.2022 13:46 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 13:47 Відповісти
Уточнюю ГОВНОКОМАНДУВАЧ.
показати весь коментар
08.11.2022 14:20 Відповісти
гівнокомандувач та його *опа.
показати весь коментар
08.11.2022 15:01 Відповісти
Хтоб що там не говорив, але навіть під час війни, Україна - це правова держава. І у нас зберігається державне управління, тому згідно нашого законодавства президент України подає на розгляд Верховної Ради питання продовження військового стану і загальної мобілізації.
показати весь коментар
08.11.2022 13:55 Відповісти
і привоєнному стані він пожиттєвий
показати весь коментар
08.11.2022 14:04 Відповісти
Досить поширювати свою тупорилу діч! Ти не виграє у жодному міжнародному суді справу по забороні виїзду закордон. Бо в Україні війна і держава має право обмежувати права громадян. До речі в конституції України немає жодного рядка про виїзд закордон, як право кожного громадянина.
показати весь коментар
08.11.2022 15:43 Відповісти
а ми то сліпі і глухі, наш великий калумб відкриває правду
показати весь коментар
08.11.2022 14:09 Відповісти
А тепер глянемо, як головний ЗелеБоба використовує воєний стан.
Вигнав з ВР колаборантів заЖоперів? Ні.
Навчає людей і готує до війни резерв з тих хто не воює. Ні
І таки багато - ні
А що ж робить? Не пускає журналістів у ВР, щоб не бачили як пиляють бюджетні гроші. Ліпить ед.марафон з запроданців журналістів з каналів "цвинтар", "г+г", щоб зелеБобу вихваляли.
показати весь коментар
08.11.2022 14:34 Відповісти
Предлагаю зебобіку піти добровольцем на фронт,а не косячить від нього,а ми тут старші люди якось зез цих зелених шмарклей тут разберемось.
показати весь коментар
08.11.2022 14:58 Відповісти
А гроші він має на мільйонні ЗСУ? Чи знову по світу з простягнутою рукою? Економікою ж не займались, не займаються й не гідні займатись! Бо вони недоучки-рекетири. І все. Заганяє країну у стан "недодержави" на замовлення пуйла. Банкротить підприємства, підвищує, у період війни, податки, спустошує казну, витрачає на асфальт серед війни мільярди грошей!!
показати весь коментар
08.11.2022 15:22 Відповісти
А грошей не буде і після закінчення бойових дій.
показати весь коментар
08.11.2022 15:29 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 15:31 Відповісти
Думать - это не черта Зеленского.
А вот что-то ляпнуть по чьей-то подсказке - это его.
показати весь коментар
08.11.2022 16:20 Відповісти
Війни як такої офіційно немає, чи є (юридично)? Земля успішно скуповується-а такі операції законні? Продовження воєнного стану-це щоб ніхто не міг виступати проти діяльності зе -влади (тоиу і телемарафон, тому і гроші з наших кишень на його продовження. він думає сховався за війною і все пронесе-сумніваюся.
показати весь коментар
08.11.2022 16:18 Відповісти
Хто небуть, скажіть йому нарешті, що у нас війна, а не спецоперація, і пора визнати це офіційно, а не тільки в юридично- безперспективних вечірніх бла-бла-бла
показати весь коментар
09.11.2022 00:11 Відповісти
 
 