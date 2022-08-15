ВР продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів - до 23 листопада поточного року.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів, до 23 листопада", - зазначив він.

Цю інформацію підтверджує також нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року (законопроєкт 7664). Також Рада підтримала затвердження Указу про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (законопроєкт 7665). Обидва голосування "ЗА" -328 депутатів", - зазначив Железняк.

Раніше повідомлялось, що Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію. Також Цензор.НЕТ писав, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, - Зеленський