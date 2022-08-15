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Новини
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ВР продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

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Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів - до 23 листопада поточного року.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада продовжила воєнний стан на 90 днів, до 23 листопада", - зазначив він.

Цю інформацію підтверджує також нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року (законопроєкт 7664). Також Рада підтримала затвердження Указу про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (законопроєкт 7665). Обидва голосування "ЗА" -328 депутатів", - зазначив Железняк.

Раніше повідомлялось, що Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію. Також Цензор.НЕТ писав, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, - Зеленський

Автор: 

ВР (15047) мобілізація (3121) воєнний стан (575) Гончаренко Олексій (488) Железняк Ярослав (565)


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Топ коментарі
+14
"загальну" не зовсім коректно. Скоріше патріотів і соціально - незахищених верств населення. "Еліти" та їх діти - воюють хіба що з похміллям після вихідних
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15.08.2022 14:54 Відповісти
+12
https://t.me/oleksiihoncharenko/23484 Олексій Гончаренко, до 24/02.22р. опозиція та критик дій влади , сьогодні повідомляє:

"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.

І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.

P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
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15.08.2022 14:56 Відповісти
+8
А квартал 95,помощники депутатов,члены всяких наглядовых рад ,(советники) пиз...ны в ОП и остальная шелупонь будут мобилизованы????
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15.08.2022 15:04 Відповісти
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и так до выборов....
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15.08.2022 14:50 Відповісти
можливо і довше...
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15.08.2022 14:57 Відповісти
і так замість виборів..до цього все йде...
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15.08.2022 14:57 Відповісти
было бы странно если бы не продолжили
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15.08.2022 14:52 Відповісти
війна війна війна
взагалі то нормальний стан в цивілізованому суспільстві - мир
але не потрібно забувати про " сусідів"
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15.08.2022 14:54 Відповісти
скажите это Израилю
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15.08.2022 15:09 Відповісти
совершенно верно, там военное положение продолжается с 1948г.
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15.08.2022 15:12 Відповісти
І чоловіків там тримають в заручниках і не випускають з країни? Нам до Ізраїлю, як зеленському до наркодиспансера
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15.08.2022 16:08 Відповісти
війна триває...
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15.08.2022 14:54 Відповісти
"загальну" не зовсім коректно. Скоріше патріотів і соціально - незахищених верств населення. "Еліти" та їх діти - воюють хіба що з похміллям після вихідних
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15.08.2022 14:54 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/23484 Олексій Гончаренко, до 24/02.22р. опозиція та критик дій влади , сьогодні повідомляє:

"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.

І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.

P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
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15.08.2022 14:56 Відповісти
так прайм тайм коштує зашибісь просто...

і яке розслідування? через той довбомарафон ми отримуємо тльки депресуху й пригнічений стан, а зебобіки так гроші до офшорів державні виводять..

нещасний випадок станется з ініціатором розслідування..ця влада - не регіони - ці настільки до грошей жадібні, що просто приберуть перешкоду
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15.08.2022 15:03 Відповісти
щоб Україна отримала необхідну зброю в потрібній кількості мають бути мобілізовані і відправлені на передову в першу чергу діти депутатів усіх рівнів - починаючи з депутатів ВР і закінчуючи депутатами селищних рад.
Доки цього не станеться - це буде тягтися ще дуже довго.
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15.08.2022 15:00 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 15:01 Відповісти
А квартал 95,помощники депутатов,члены всяких наглядовых рад ,(советники) пиз...ны в ОП и остальная шелупонь будут мобилизованы????
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15.08.2022 15:04 Відповісти
Нет! Их там могут убить!
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15.08.2022 15:14 Відповісти
Яка з них користь для армії?
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15.08.2022 15:15 Відповісти
звичайно ні. Будуть мобілізовані патріоти, та бідні українці, в яких немає грошей відкупитися. А малороси і тамбовські вовки із "95 кварталу" після війни будуть обсирати зі сцени реальних захисників. Така політика "квартальних" генералів, такий вибір наріду.
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15.08.2022 15:17 Відповісти
на держслужбовців державна бронь...можуть на декілька місяців призвати лікарів і силовиків..і те - не на передову, а при штабі
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15.08.2022 15:18 Відповісти
а почему оксанки ходят на свидания с гансами в гейропе, вместо того чтобы рыть окопы и работать медсестрами?
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15.08.2022 16:06 Відповісти
Мільйони чоловіків їздили закордон не відпочивати, а працювати і заробляти на життя. Беруть наче кожного 10.Решті що робити? Може Данілов, чи Подоляк, чи сам Зеленський пояснить? Де брати гроші, за що оплачувати комунальні, за що жити?
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15.08.2022 15:26 Відповісти
100%
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15.08.2022 16:04 Відповісти
Не платіть за комуналку для початку. Я тільки за електроенергію плачу. Решту, хто дзвонить і просить оплати, посилаю ....до зеленського. До нового року будуть багатомільярдні борги, субсидію також уріжуть. Грошей в держави немає. От тоді, коли назріє новий соціальний вибух, може щось почнуть вирішувати.
І не пишіть мені, що я розкачую ложку і що бот, що російський агент... Я з великого патріота яукраїни перетворився за цих пів року в ворога цієї алади
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15.08.2022 16:14 Відповісти
Можна і не платити, але потім зберуться борги. Їх то ніхто не спише.
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15.08.2022 16:52 Відповісти
Але борги зберуться і в держави і щось з цим треба буде робити.
І ще... 100 грн зараз і через рік- це будуть різні 100 грн. Через рік однією зарплатою можна буде всі борги віддати. Бо відчуваю, що гривню наше зелене чмо вирішило опустити нижче *****
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15.08.2022 18:25 Відповісти
Кредит платиться буду. Просто неизчего. Позвонит банк- пошлю к зеленскому
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15.08.2022 16:26 Відповісти
Меня интересует один момент, поскольку я неоднократно проходила комиссию влк при трудоустройстве на работу в исправительную колонию. Так вот, что бы стоять как баран на вышке с автоматом в положении « на ремень» и за 25 лет такого стояния ни разу оружие не применить , ТО:

Зрение 100%

- давление не выше 120/80
- слух на отлично. Не дай бог насморк. Сразу пишут гайморит и отправляют лечиться.

- отсутсвие псориаза. венеролог в полном смысле осматривает анальное отверстие на предмет твёрдого шанкра

- отсутствие тату.

- отсутствие кариозных зубов. ( если есть, то сначала вылечи, а потом приходи)
- если 20 лет назад было ерундовое оперативное лечение, хрен терапевт подпишет без обследования у хирурга.

- психиатр- тесты на профпригодность ( никто сам никогда их не пройдёт) только платить !!
- гениколог , если вы женщина выроет всю кровь будешь сдавать кучу анализов на папиллома вирус и онкомаркеры!!

невропатолог- должен быть здоров. Боже сохрани расширены где-то сосуды

- хирург приклепается к любому шраму. - анализы - вич, гепатиты !!

- мазки на вен заболевания.

- флюрография, узи сердца обязательны.

- сертификаты от псих и нарко диспансера.

И каковы же требования, что бы ты был годен в военное время, управлять танком, рсзо, различным артиллерийским оружием и т. Д. ????

ПРОСТО ПОПАСТЬ СТРУЕЙ МОЧИ В ЕМКОСТЬ.
От така @***** малята.
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15.08.2022 16:20 Відповісти
Гадаю, що вже й попасти в ємність - не важливо для влк. Просто стояти на ногах.
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15.08.2022 16:49 Відповісти
Спочатку мобілізувати всіх виборців боневтіка. Потім, згоден, можна і інших
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15.08.2022 18:28 Відповісти
Ця гидота війну ніколи не закінче(
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15.08.2022 20:01 Відповісти
 
 