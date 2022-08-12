Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти - про продовження строку дії воєнного стану та про продовження проведення загальної мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт українського парламенту, де проєкти зареєстровані під номерами №7664 та №7665.

Тексти законопроєктів та супровідні документи наразі не оприлюднені.

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