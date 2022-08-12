Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт украинского парламента, где проекты зарегистрированы под номерами №7664 и №7665.

Тексты законопроектов и сопроводительные документы пока не обнародованы.

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