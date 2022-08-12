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Новости Война
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Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт украинского парламента, где проекты зарегистрированы под номерами №7664 и №7665.

Тексты законопроектов и сопроводительные документы пока не обнародованы.

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ВР (29284) Зеленский Владимир (20849) мобилизация (2809) военное положение (512)


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Топ комментарии
+44
а зечмо не хочет долг родине отдать?
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12.08.2022 17:43 Ответить
+43
выборы будут, кандидаты уже определены и готовятся:
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12.08.2022 17:57 Ответить
+38
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12.08.2022 17:51 Ответить
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Страница 2 из 2
В першу чергу випешіть пяту повістку цьому зеленому бовдуру.
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12.08.2022 19:53 Ответить
Воно спочатку пише в ООН та радбези, що буде порушувати права людини, а потім вже до подає до ради.
Ганьба капец, геноцид мужского полу.
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12.08.2022 19:58 Ответить
Вам би, *****, руки повикоучувати за те, як ви мобілізацію проводите!
Руки-ноги є, значить, годєн!
Скоро, як кацапи, почнете облави влаштовувати на вулицях міст Західної України..
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12.08.2022 20:44 Ответить
У східнфй те ж саме відбувається.
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13.08.2022 11:55 Ответить
Вже облави йдуть по вулицям массово причому,тулять повістки валом!!!
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13.08.2022 15:57 Ответить
І що? В чому проблема
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14.08.2022 01:41 Ответить
Так не ходіть по вулицям. Про масовість не чула. І прям всім кому повістки давали на наступний день на нульових. Та не несіть уже страх та жах
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14.08.2022 01:44 Ответить
Прям облави. Не нагнітайти
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14.08.2022 01:45 Ответить
ти дурне? те шо ти там щось чуло чи не чуло не відміняє факту.
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14.08.2022 05:10 Ответить
Ви напевно з нічного клубу пишете про облави
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14.08.2022 01:46 Ответить

Ні,не йдуть ще масові облави,-бо тебе ще не виловили
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14.08.2022 01:52 Ответить
ідуть, чекай, скоро і до тебе дійдуть.
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14.08.2022 05:09 Ответить
Или в баночку попал - годе
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15.08.2022 01:58 Ответить
А війну пане преЗЕденте, не хочите завершити?!.
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12.08.2022 21:07 Ответить
Тю, та он бы с удовольствием! Подписать капитуляцию уже и ручка аж дымится. Как пионэр, ,,Всегда готов!" Только всё время то ЗСУ мешается, то Западные партнёры со своим оружием подписать не дают
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12.08.2022 21:58 Ответить
Военное положение нужно, мобилизация тоже нужно - война не закончилась.
Но проводить её нужно нормально, а не по совкому методу. От насильно мобилизованных нет никакого толку, а один только вред. Мотивируйте людей, найдите лидеров достойных. Вон Маркус обьявил набор в батальон отдельный и к нему народу набежало добровольно столько, что уже на полк хватает. И этих людей в армию не брали почему-то.
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12.08.2022 21:53 Ответить
А може як кацапи роблять, заград отряд а не підеш у наступ сімью "розтріляють". Раніше гадав що вислів земля перемішана з тілами це художне перебільшення, а тепер знаю, бо подекуди тіла дохлих кацапів перемазані землею.
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13.08.2022 19:16 Ответить
да брали, не все хотят идти наугад, в нормальную ты не попадешь наскоком. Сейчас берут ВСЕХ, на улицах отлавливают, хватит уже арестовичей смотреть. К Маркусу бегут т.к. все хотят попасть в "хорошие руки" а не как к некоторым рандомным оленям, которые уже по 3-4 волны похоронили и набирают новые и никто их не наказывает, за тупое мясо... Кому такая война нужна? проще взять АКМ в руки и поехать самому в добробаты, больше шансов не оказаться мясом.
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14.08.2022 05:22 Ответить
Всеобщая мобилизация?! Это серьезно.?
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12.08.2022 22:24 Ответить
Тих, хто в Штатах-мобілізовувати не будуть.
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12.08.2022 22:30 Ответить
про proxy нічого не чув?
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13.08.2022 23:41 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
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13.08.2022 23:44 Ответить
А тих, хто в Канаді?
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13.08.2022 23:47 Ответить
Дерьмака на коня и в бой!!!
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12.08.2022 22:47 Ответить
В першу чергу мобілізувати виборців боневтіка. Не дивлячісь на бронь і здоровя.
А вже потім, погоджуся, можна і інших
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12.08.2022 22:49 Ответить
Війну оголосити слабо? Шмарклю геть!
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12.08.2022 23:17 Ответить
оголосити війну щоби що?
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13.08.2022 15:09 Ответить
Напружся трохи, побачиш різницю між трамвайною ручкою і куйом. І що це за підорастичні наліпки на темі виживання нації?
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13.08.2022 15:50 Ответить
Вава-вава-вавочко моя, єслі би ти знало як люблю тєбя, то навєрно сразу прібєжало би ко мнє!
птн хло
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12.08.2022 23:25 Ответить
Максимально розчаровує той факт, що влада намагається продовжувати насильно утримувати людей всередені країни
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13.08.2022 01:38 Ответить
"хоть паржем" - невже не пам'ятаєш як ти казав це три роки тому проголосувавши за клоуна?
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13.08.2022 06:33 Ответить
Гнида дай выехать людям которые не воюют!!!
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13.08.2022 10:58 Ответить
а хто не воює?
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13.08.2022 14:56 Ответить
Было 3 петиции он их проигнорировал!
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13.08.2022 19:42 Ответить

Что,нашарился тут деньгами,-теперь,выехать хочешь.Дулю тебе со смаком и еще кое-что за счастье.Пойдешь воевать,-где ты денешься.Деньги надо отрабатывать.А не пойдешь,-война сама к тебе придет.Или думаешь,что ты упадешь перед кацапами на четыре кости и будешь кричать:-Я свой..,я всегда был за русский мир,мы вас так ждали..Они,конечно,сначала погладят тебя,скажут молодец,молодец.Но потом наступит расплата..Они вас всех заменят.Почему?Да потому,что такие как вы никому на %уй не нужны.Они привезут и расселят здесь на самых теплых местах своих,а вы ,в лучшем случае,будете за ними %овно убирать.А потом,постепенно передохнете.
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14.08.2022 02:11 Ответить
Британия и Германия подготовили 20 000 украинских солдат и офицеров ЗСУ...Борис Бжонсонюк и Канцлер Шольцу сдержали слово...
Когда они прибудут в Украину никто не знает...
Косвенно прибытие канадских и голландских инструкторов на базу НАТО в Шотландии и на базу Рамштайн в Германию идёт полным ходом...Также сегодня прибывают элитный спецназ США в Европу...
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13.08.2022 13:29 Ответить
я декілька місяців талдичу - при воєнному стані, вибори-перевибори неможливі згідно з Конституцією..він пожиттєвим перзидентом може бути..як Сталін..

хоча Сталіна отруїли, що теж прикольно..

а цей нарк вже кончений..от і маємо..головою стане голова нашої сільгоспради..до виборів..

і знову коло..
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13.08.2022 14:55 Ответить
То чому по вулицях лобуряки з пивом ходять? Чому вони не на фронті?
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13.08.2022 19:35 Ответить
Ты про тех решал которые со связями с врачами и военкомами?
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13.08.2022 21:43 Ответить
А чому українськими дамами і дівахами забиті пляжі і кабаки по Європі і не тільки?Яких вони дітей вивезли за кордон від війни?Чи свою дорогоцінну дупу?Їх віна ніяк не стосується?Який вони перед батьківщиною мають обов'язок?Ніякий,аце чому так???
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13.08.2022 23:25 Ответить
Спроси Кошевого.
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13.08.2022 23:40 Ответить
1 октября что бы была в военкомате
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15.08.2022 02:05 Ответить
Зе ты решил путлеру помочь уничтожить всех Украинцев? Нет войне!реально уже накипает с бессмысленной войны и бессмысленных жертв,для хорошой картинки для западного общества(
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13.08.2022 19:41 Ответить
А західне суспільство ти до чого тут причепив...
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13.08.2022 21:20 Ответить
Його не питай. Там все по методичці, по заготовках.
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13.08.2022 23:51 Ответить
Ти забув через гугл перекладач пропустити... Або сайт переплутав зі своїм місцевим, свиногірським...
Бєссмьіслєная вайна, це у вас на росісі... Наша війна - має сенс... І справжні діти україни, знають за що йде війна і хто відповідальний за її початок
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14.08.2022 00:48 Ответить
А на шашликі каґда, Вова?
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13.08.2022 22:20 Ответить
Самі головні вороги України як це не парадоксально це :

1) Зе актор
2) Його права рука дЄрмак

А тяжко воювати коли вороги країни самі керують країною
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13.08.2022 23:25 Ответить
Вечный военный стан.
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13.08.2022 23:45 Ответить
Блін, цензор, що за хєрня? Вам підказати, як боротися з тролями? Зробіть комєнти платні, а гроші на ЗСУ... Капєц мало того, що сайт з купою тупорилої реклами, так ще й в комєнтах троль на тролі і тролем поганяє...
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14.08.2022 00:44 Ответить
Тому що були домовленності з гопниками кремля (без Британії,США,Польщі і ін ) по "зерну",відміна санкцій ( а для чого іїх тоді вводили,що б оманськийбидлоскот погрався) ...путін в відкриту шантажує світ : вомані все уже домовлено ......атепероманськікнурі знову репетують...санкції,санкції,...дайте зброю...каламойщиназ"їдає УКРАЇНУдожирає народ,ВОЇНІВ.....Нам буде ХАНА...як що не позбудемоськаламоя а інші самі порозбігаються....і даремно вже 6 місяців януович чекає на трон...
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14.08.2022 07:24 Ответить
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