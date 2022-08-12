Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт украинского парламента, где проекты зарегистрированы под номерами №7664 и №7665.
Тексты законопроектов и сопроводительные документы пока не обнародованы.
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Ганьба капец, геноцид мужского полу.
Руки-ноги є, значить, годєн!
Скоро, як кацапи, почнете облави влаштовувати на вулицях міст Західної України..
Ні,не йдуть ще масові облави,-бо тебе ще не виловили
Но проводить её нужно нормально, а не по совкому методу. От насильно мобилизованных нет никакого толку, а один только вред. Мотивируйте людей, найдите лидеров достойных. Вон Маркус обьявил набор в батальон отдельный и к нему народу набежало добровольно столько, что уже на полк хватает. И этих людей в армию не брали почему-то.
А вже потім, погоджуся, можна і інших
птн хло
Что,нашарился тут деньгами,-теперь,выехать хочешь.Дулю тебе со смаком и еще кое-что за счастье.Пойдешь воевать,-где ты денешься.Деньги надо отрабатывать.А не пойдешь,-война сама к тебе придет.Или думаешь,что ты упадешь перед кацапами на четыре кости и будешь кричать:-Я свой..,я всегда был за русский мир,мы вас так ждали..Они,конечно,сначала погладят тебя,скажут молодец,молодец.Но потом наступит расплата..Они вас всех заменят.Почему?Да потому,что такие как вы никому на %уй не нужны.Они привезут и расселят здесь на самых теплых местах своих,а вы ,в лучшем случае,будете за ними %овно убирать.А потом,постепенно передохнете.
Когда они прибудут в Украину никто не знает...
Косвенно прибытие канадских и голландских инструкторов на базу НАТО в Шотландии и на базу Рамштайн в Германию идёт полным ходом...Также сегодня прибывают элитный спецназ США в Европу...
хоча Сталіна отруїли, що теж прикольно..
а цей нарк вже кончений..от і маємо..головою стане голова нашої сільгоспради..до виборів..
і знову коло..
Бєссмьіслєная вайна, це у вас на росісі... Наша війна - має сенс... І справжні діти україни, знають за що йде війна і хто відповідальний за її початок
1) Зе актор
2) Його права рука дЄрмак
А тяжко воювати коли вороги країни самі керують країною