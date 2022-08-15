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ВР продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

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Верховная Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней до 23 ноября текущего года.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней, до 23 ноября", - отметил он.

Эту информацию подтверждает также нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года (законопроект 7664). Также Рада поддержала утверждение Указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации" (законпроект 7665). Оба голосования "ЗА" - 328 депутатов", - отметил Железняк.

Ранее сообщалось, что Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Также Цензор.НЕТ писал, что комитет Совета по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации, - Зеленский

Автор: 

ВР (29286) мобилизация (2815) военное положение (512) Гончаренко (535) Железняк Ярослав (432)


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Топ комментарии
+14
"загальну" не зовсім коректно. Скоріше патріотів і соціально - незахищених верств населення. "Еліти" та їх діти - воюють хіба що з похміллям після вихідних
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15.08.2022 14:54 Ответить
+12
https://t.me/oleksiihoncharenko/23484 Олексій Гончаренко, до 24/02.22р. опозиція та критик дій влади , сьогодні повідомляє:

"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.

І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.

P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
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15.08.2022 14:56 Ответить
+8
А квартал 95,помощники депутатов,члены всяких наглядовых рад ,(советники) пиз...ны в ОП и остальная шелупонь будут мобилизованы????
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15.08.2022 15:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
и так до выборов....
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15.08.2022 14:50 Ответить
можливо і довше...
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15.08.2022 14:57 Ответить
і так замість виборів..до цього все йде...
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15.08.2022 14:57 Ответить
было бы странно если бы не продолжили
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15.08.2022 14:52 Ответить
війна війна війна
взагалі то нормальний стан в цивілізованому суспільстві - мир
але не потрібно забувати про " сусідів"
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15.08.2022 14:54 Ответить
скажите это Израилю
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15.08.2022 15:09 Ответить
совершенно верно, там военное положение продолжается с 1948г.
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15.08.2022 15:12 Ответить
І чоловіків там тримають в заручниках і не випускають з країни? Нам до Ізраїлю, як зеленському до наркодиспансера
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15.08.2022 16:08 Ответить
війна триває...
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15.08.2022 14:54 Ответить
"загальну" не зовсім коректно. Скоріше патріотів і соціально - незахищених верств населення. "Еліти" та їх діти - воюють хіба що з похміллям після вихідних
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15.08.2022 14:54 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/23484 Олексій Гончаренко, до 24/02.22р. опозиція та критик дій влади , сьогодні повідомляє:

"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.

І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.

P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
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15.08.2022 14:56 Ответить
так прайм тайм коштує зашибісь просто...

і яке розслідування? через той довбомарафон ми отримуємо тльки депресуху й пригнічений стан, а зебобіки так гроші до офшорів державні виводять..

нещасний випадок станется з ініціатором розслідування..ця влада - не регіони - ці настільки до грошей жадібні, що просто приберуть перешкоду
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15.08.2022 15:03 Ответить
щоб Україна отримала необхідну зброю в потрібній кількості мають бути мобілізовані і відправлені на передову в першу чергу діти депутатів усіх рівнів - починаючи з депутатів ВР і закінчуючи депутатами селищних рад.
Доки цього не станеться - це буде тягтися ще дуже довго.
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15.08.2022 15:00 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 15:01 Ответить
А квартал 95,помощники депутатов,члены всяких наглядовых рад ,(советники) пиз...ны в ОП и остальная шелупонь будут мобилизованы????
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15.08.2022 15:04 Ответить
Нет! Их там могут убить!
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15.08.2022 15:14 Ответить
Яка з них користь для армії?
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15.08.2022 15:15 Ответить
звичайно ні. Будуть мобілізовані патріоти, та бідні українці, в яких немає грошей відкупитися. А малороси і тамбовські вовки із "95 кварталу" після війни будуть обсирати зі сцени реальних захисників. Така політика "квартальних" генералів, такий вибір наріду.
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15.08.2022 15:17 Ответить
на держслужбовців державна бронь...можуть на декілька місяців призвати лікарів і силовиків..і те - не на передову, а при штабі
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15.08.2022 15:18 Ответить
а почему оксанки ходят на свидания с гансами в гейропе, вместо того чтобы рыть окопы и работать медсестрами?
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15.08.2022 16:06 Ответить
Мільйони чоловіків їздили закордон не відпочивати, а працювати і заробляти на життя. Беруть наче кожного 10.Решті що робити? Може Данілов, чи Подоляк, чи сам Зеленський пояснить? Де брати гроші, за що оплачувати комунальні, за що жити?
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15.08.2022 15:26 Ответить
100%
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15.08.2022 16:04 Ответить
Не платіть за комуналку для початку. Я тільки за електроенергію плачу. Решту, хто дзвонить і просить оплати, посилаю ....до зеленського. До нового року будуть багатомільярдні борги, субсидію також уріжуть. Грошей в держави немає. От тоді, коли назріє новий соціальний вибух, може щось почнуть вирішувати.
І не пишіть мені, що я розкачую ложку і що бот, що російський агент... Я з великого патріота яукраїни перетворився за цих пів року в ворога цієї алади
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15.08.2022 16:14 Ответить
Можна і не платити, але потім зберуться борги. Їх то ніхто не спише.
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15.08.2022 16:52 Ответить
Але борги зберуться і в держави і щось з цим треба буде робити.
І ще... 100 грн зараз і через рік- це будуть різні 100 грн. Через рік однією зарплатою можна буде всі борги віддати. Бо відчуваю, що гривню наше зелене чмо вирішило опустити нижче *****
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15.08.2022 18:25 Ответить
Кредит платиться буду. Просто неизчего. Позвонит банк- пошлю к зеленскому
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15.08.2022 16:26 Ответить
Меня интересует один момент, поскольку я неоднократно проходила комиссию влк при трудоустройстве на работу в исправительную колонию. Так вот, что бы стоять как баран на вышке с автоматом в положении « на ремень» и за 25 лет такого стояния ни разу оружие не применить , ТО:

Зрение 100%

- давление не выше 120/80
- слух на отлично. Не дай бог насморк. Сразу пишут гайморит и отправляют лечиться.

- отсутсвие псориаза. венеролог в полном смысле осматривает анальное отверстие на предмет твёрдого шанкра

- отсутствие тату.

- отсутствие кариозных зубов. ( если есть, то сначала вылечи, а потом приходи)
- если 20 лет назад было ерундовое оперативное лечение, хрен терапевт подпишет без обследования у хирурга.

- психиатр- тесты на профпригодность ( никто сам никогда их не пройдёт) только платить !!
- гениколог , если вы женщина выроет всю кровь будешь сдавать кучу анализов на папиллома вирус и онкомаркеры!!

невропатолог- должен быть здоров. Боже сохрани расширены где-то сосуды

- хирург приклепается к любому шраму. - анализы - вич, гепатиты !!

- мазки на вен заболевания.

- флюрография, узи сердца обязательны.

- сертификаты от псих и нарко диспансера.

И каковы же требования, что бы ты был годен в военное время, управлять танком, рсзо, различным артиллерийским оружием и т. Д. ????

ПРОСТО ПОПАСТЬ СТРУЕЙ МОЧИ В ЕМКОСТЬ.
От така @***** малята.
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15.08.2022 16:20 Ответить
Гадаю, що вже й попасти в ємність - не важливо для влк. Просто стояти на ногах.
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15.08.2022 16:49 Ответить
Спочатку мобілізувати всіх виборців боневтіка. Потім, згоден, можна і інших
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15.08.2022 18:28 Ответить
Ця гидота війну ніколи не закінче(
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15.08.2022 20:01 Ответить
 
 