ВР продлила военное положение и всеобщую мобилизацию
Верховная Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней до 23 ноября текущего года.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней, до 23 ноября", - отметил он.
Эту информацию подтверждает также нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года (законопроект 7664). Также Рада поддержала утверждение Указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации" (законпроект 7665). Оба голосования "ЗА" - 328 депутатов", - отметил Железняк.
Ранее сообщалось, что Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Также Цензор.НЕТ писал, что комитет Совета по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.
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взагалі то нормальний стан в цивілізованому суспільстві - мир
але не потрібно забувати про " сусідів"
"Мене з початку війни фактично не кликали на телемарафон. Там лише влада та Слуги Народу. Ну не кличуть, тай не кличуть. Будемо далі спілкуватись з BBC, CNN, Fox News, SkyNews etc.
Але тут покликали і записали інтервʼю. Я здивувався, подумав, що щось виглядає дивно, адже опозицію в телебачення не пускають. Спеціально приїхав в Київ. Інтервʼю нормальне, адекватне. Нічого такого. Говорили про війну та економіку. І про роботу в ПАРЄ та Раді.
І тут почалось. Спочатку запуск інтервʼю вирішили перенести. Потім там якісь технічні неполадки. Потім ще щось) я вже почав обурюватись. І тоді вчора мені пише гостьова редакторка, що інтервʼю вийде 16 серпня о 4:40 ранку.
Якщо ви не зрозуміли, пояснюю: телемарафон повністю контролюється владою. Спікери затверджуються міністром культури Ткаченко (більше ж йому нема чого робити). Який звіряє все з Банковою. Видно, через якусь неуважність інтервʼю записали зі мною. Потім не знали, що робити і як його не пустити в ефір і вирішили дати о 4 ранку).
Ну що зробиш. Таке життя. Якщо не будете спати - подивіться. А після війни ми проведемо розслідування державної інформаційної політики і зрозуміємо, чи правильно вона працювала, чи ні.
P.S. Подяка журналістам Суспільного, які записували це інтерв'ю, вони реально професійні та патріотичні люди. Думаю їм самим за все це незручно"
і яке розслідування? через той довбомарафон ми отримуємо тльки депресуху й пригнічений стан, а зебобіки так гроші до офшорів державні виводять..
нещасний випадок станется з ініціатором розслідування..ця влада - не регіони - ці настільки до грошей жадібні, що просто приберуть перешкоду
Доки цього не станеться - це буде тягтися ще дуже довго.
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
І не пишіть мені, що я розкачую ложку і що бот, що російський агент... Я з великого патріота яукраїни перетворився за цих пів року в ворога цієї алади
І ще... 100 грн зараз і через рік- це будуть різні 100 грн. Через рік однією зарплатою можна буде всі борги віддати. Бо відчуваю, що гривню наше зелене чмо вирішило опустити нижче *****
Зрение 100%
- давление не выше 120/80
- слух на отлично. Не дай бог насморк. Сразу пишут гайморит и отправляют лечиться.
- отсутсвие псориаза. венеролог в полном смысле осматривает анальное отверстие на предмет твёрдого шанкра
- отсутствие тату.
- отсутствие кариозных зубов. ( если есть, то сначала вылечи, а потом приходи)
- если 20 лет назад было ерундовое оперативное лечение, хрен терапевт подпишет без обследования у хирурга.
- психиатр- тесты на профпригодность ( никто сам никогда их не пройдёт) только платить !!
- гениколог , если вы женщина выроет всю кровь будешь сдавать кучу анализов на папиллома вирус и онкомаркеры!!
невропатолог- должен быть здоров. Боже сохрани расширены где-то сосуды
- хирург приклепается к любому шраму. - анализы - вич, гепатиты !!
- мазки на вен заболевания.
- флюрография, узи сердца обязательны.
- сертификаты от псих и нарко диспансера.
И каковы же требования, что бы ты был годен в военное время, управлять танком, рсзо, различным артиллерийским оружием и т. Д. ????
ПРОСТО ПОПАСТЬ СТРУЕЙ МОЧИ В ЕМКОСТЬ.
От така @***** малята.