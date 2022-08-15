ВР продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней до 23 ноября текущего года.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней, до 23 ноября", - отметил он.

Эту информацию подтверждает также нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года (законопроект 7664). Также Рада поддержала утверждение Указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации" (законпроект 7665). Оба голосования "ЗА" - 328 депутатов", - отметил Железняк.

Ранее сообщалось, что Зеленский просит Раду продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. Также Цензор.НЕТ писал, что комитет Совета по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

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