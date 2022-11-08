Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях

Росія та Туреччина досягли угоди щодо торгівлі в національних валютах, у тому числі в енергетичній сфері. Туреччина вже частково оплачує російський газ у рублях.

Про це заявив голова Міненерго Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.

За його словами, зараз ведуться технічні роботи щодо торгівлі в національних валютах.

"Протягом 5-6 років сторони висловили намір відкрити дорогу для торгівлі національними валютами. Було досягнуто угоди, часткова оплата вже почалася. Ми побачимо це в найближчі місяці. Той факт, що це робиться з використанням національних валют, також зменшить потребу країн у інших іноземних валютах", - зазначив Донмез.

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Він також заявив, що Туреччина фіксує зростання звернень із Південно-Східної Європи щодо постачання газу.

"Туреччина може й надалі відігравати важливу роль у питанні постачання газу із сусідніх держав на західні ринки. Туреччина готова забезпечити транспортування енергоресурсів з Каспійського регіону, особливо з Туркменістану. Ми також відкриті для експорту ізраїльського газу, а в довгостроковій перспективі з Іраку", - наголосив Донмез.

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Обговорення переходу до торгівлі нацвалютами між Росією та Туреччиною розпочалося після того, як російські банки потрапили під західні санкції через вторгнення Росії до України. Російські банки, зокрема Сбербанк, ВТБ відключили від міжнародної системи банківських переказів SWIFT.