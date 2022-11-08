Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях
Росія та Туреччина досягли угоди щодо торгівлі в національних валютах, у тому числі в енергетичній сфері. Туреччина вже частково оплачує російський газ у рублях.
Про це заявив голова Міненерго Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.
За його словами, зараз ведуться технічні роботи щодо торгівлі в національних валютах.
"Протягом 5-6 років сторони висловили намір відкрити дорогу для торгівлі національними валютами. Було досягнуто угоди, часткова оплата вже почалася. Ми побачимо це в найближчі місяці. Той факт, що це робиться з використанням національних валют, також зменшить потребу країн у інших іноземних валютах", - зазначив Донмез.
Він також заявив, що Туреччина фіксує зростання звернень із Південно-Східної Європи щодо постачання газу.
"Туреччина може й надалі відігравати важливу роль у питанні постачання газу із сусідніх держав на західні ринки. Туреччина готова забезпечити транспортування енергоресурсів з Каспійського регіону, особливо з Туркменістану. Ми також відкриті для експорту ізраїльського газу, а в довгостроковій перспективі з Іраку", - наголосив Донмез.
Обговорення переходу до торгівлі нацвалютами між Росією та Туреччиною розпочалося після того, як російські банки потрапили під західні санкції через вторгнення Росії до України. Російські банки, зокрема Сбербанк, ВТБ відключили від міжнародної системи банківських переказів SWIFT.
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"Турки расплачиваются с россиянами шмотками и помидорами за газ, а россияне расплачиваются с турками женщинами за отдых".
Нам зараз важливіше закритий для руснявих корит Босфор, ніж той газ у рублях.
Рублі ті вони все одно просруть.
І безпілотники вони нам продають, на відміну від якоїсь корейської компанії, яка відмовляється продавати цивільні БПЛА що нам, що русні.
Де брехня?
Під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною,військові
кораблі користуватимуться правом повної свободи проходу і
судноплавства у Протоках на тих самих умовах, які зазначені у
статтях 10-18.
Проте військові судна воюючих держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії, у силу договору про взаємну допомогу, який
є обов'язковим для Туреччини, укладеного у рамках Статуту Ліги
Націй, зареєстрованого й опублікованого згідно з положеннями
статті 18 цього Статуту.
У виняткових випадках, передбачених у попередньому абзаці, не
застосовуються обмеження, зазначені у статтях 10-18 цієї
Конвенції.
Незважаючи на заборону проходу, передбачену вище у другому
абзаці, військові судна воюючих держав, як прибережних, так і
неприбережних, відділені від своїх баз, можуть повернутись на ці
бази.
Військовим суднам воюючих держав забороняється проводити
будь-якого роду захоплення, здійснювати право відвідання й огляду
і вчиняти будь-які ворожі дії у Протоках.
Это та статья полностью. Как видите тут масса исключений, все на усмотрении самой Турции.
Если строго следовать приведенному вами абзацу. То проход должен быть закрыт в 2014. Или 2015 с войной в Сирии ст20 и 21.
Порушила будапештський меморандум тільки москва. Сподіваюсь у українського народу вистачить сили і мудрості повернути собі ядерний статус, бо це не тільки у плані захисту життєво необхідно, але і мєга економічно вигідно.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
Це все. Що порушили ВБ та США?
Нам кожний @уй при владі може прямо в національному телемарафєті без найменшого сорому пояснити чому "військова гуманітарка" або військове майно спеціального призначення йому потрібніше ніж ЗСУ((((
таваро оборот Турции с РФ вырос в разы!
Как известно- турция НЕ поддержала санкции Запада.
Вырисовывается ещё одна ось зла: Россия- Турция.
Украине надо быть очень осторожной...
Но, к сожалению, ты «недооцениваешь» Турцию.
Посмотри внимательно на ее историю. На действия сегодня.
Она может создать большие проблемы Украине.
Маленькая Венгрия это пигмей.
Турция реальная сила. К сожалению, это так. Это и контроль Чёрного моря.
И контроль Кавказа и части Средней Азии.
Это контроль в районе Сирии. И многое другое.
Единственное и главное слабое ее место это то, что Турция авторитарное государство. Не «демократическое». Без свобод и Прав Человека
Именно поэтому они не могут создать передовую экономику.
Сила ( военная) есть- нормальной экономики нет.
Именно потому Турцию не берут в ЕС.
Маленький пигмей Венгрия заблокировала сегодня финансовую помощь ЕС на 18 миллиардов евро Украине. https://biz.censor.net/news/3379295/*******************************************************************************
А Турция только кандидат, она не член ЕС и она не может ничего заблокировать.
Второе, что в Турции нет демократии, это неправда. Это светская страна, там есть выборы и женщины не ходят в хиджабах.
Третье, Турция нам поставляет Байрактары и бронеавтомобили. Венгрия не только не поставляет оружие, но даже запретила поставки оружия через ее территорию, чем создала определенные логистические проблемы.
Так, Эрдогану очень нужны деньги, и они будут торговать зерном и газом, но против США они не пойдут, Турция член НАТО.
Турецький гамбіттьфу, Турецький шпагат
А про турків. Все специфічно. Так турки наживаються. Але і нам умовно вигідно. Бо"пробили" і тримають зерновий коридор. Завдяки якому наша країна отримує гроші і може в тому числі годувати наше військо. Економіка худо-бідно але працює.
Мабуть, чужий досвід не лічить
Если «республиканцы победят», то все будет Ок.
украина получит еще больше оружия.
трамп не станет снова президентом
Just wait!
вопрос закрыт...
Countries like Turkey and Hungary could be needed by the West in case of a
Natural Gas emergency.
Turkey wants its ships carrying Ukrainian crops,
so needs to offer some bargain to Putin.