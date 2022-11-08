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Туреччина почала частково оплачувати російський газ у рублях

ердоган,путін

Росія та Туреччина досягли угоди щодо торгівлі в національних валютах, у тому числі в енергетичній сфері. Туреччина вже частково оплачує російський газ у рублях.

Про це заявив голова Міненерго Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.

За його словами, зараз ведуться технічні роботи щодо торгівлі в національних валютах.

"Протягом 5-6 років сторони висловили намір відкрити дорогу для торгівлі національними валютами. Було досягнуто угоди, часткова оплата вже почалася. Ми побачимо це в найближчі місяці. Той факт, що це робиться з використанням національних валют, також зменшить потребу країн у інших іноземних валютах", - зазначив Донмез.

Читайте: Ердоган завдяки війні в Україні розширює свій вплив та зміцнює Туреччину, - WSJ

Він також заявив, що Туреччина фіксує зростання звернень із Південно-Східної Європи щодо постачання газу.

"Туреччина може й надалі відігравати важливу роль у питанні постачання газу із сусідніх держав на західні ринки. Туреччина готова забезпечити транспортування енергоресурсів з Каспійського регіону, особливо з Туркменістану. Ми також відкриті для експорту ізраїльського газу, а в довгостроковій перспективі з Іраку", - наголосив Донмез.

Також дивіться: Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко. ФОТО

Обговорення переходу до торгівлі нацвалютами між Росією та Туреччиною розпочалося після того, як російські банки потрапили під західні санкції через вторгнення Росії до України. Російські банки, зокрема Сбербанк, ВТБ відключили від міжнародної системи банківських переказів SWIFT.

Автор: 

газ (10463) росія (65459) Туреччина (3505) рубль (445)


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Топ коментарі
+15
Турція веде свою гру.
Нам зараз важливіше закритий для руснявих корит Босфор, ніж той газ у рублях.
Рублі ті вони все одно просруть.
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08.11.2022 14:27
+13
Сраний пєрдоган. Але ж на двох стільцях довго не посидиш всеодно
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08.11.2022 14:25
+13
Ось чому потрібно щоб РФ признали країною терористом, щоб США та ЄС були зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
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08.11.2022 14:32
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Сраний пєрдоган. Але ж на двох стільцях довго не посидиш всеодно
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08.11.2022 14:25 Відповісти
з безпринципною Україною, це можливо. 25% відсотків на український експорт, морем, він вже наклав, нам норм!
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08.11.2022 14:34 Відповісти
Турки будут продовать россиянам отдых, шмотки и помидоры за рубли, эти рубли отдавать им же за газ, газ продавать желающим за евро и доллары ..... Думаешь такой расклад заставит российскую экономику шагать семимильными шагами?
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08.11.2022 14:42 Відповісти
Тогда надо переименовать статью:
"Турки расплачиваются с россиянами шмотками и помидорами за газ, а россияне расплачиваются с турками женщинами за отдых".
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08.11.2022 17:05 Відповісти
Turkish bitches at their best. Fuck Erdogan.
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08.11.2022 14:26 Відповісти
Just to the point
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08.11.2022 14:38 Відповісти
"Таке мале, а вже турок" (с)
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08.11.2022 14:26 Відповісти
Турція веде свою гру.
Нам зараз важливіше закритий для руснявих корит Босфор, ніж той газ у рублях.
Рублі ті вони все одно просруть.
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08.11.2022 14:27 Відповісти
закриття Босфора, це міжнародна угода і не має ніякого відношення до прохань України.
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08.11.2022 14:36 Відповісти
Також Турція відмовила москві у проханні побудувати завод з виробництва безпілотників. В Україні, наскільки пам`ятаю, такий завод збираються побудувати.
І безпілотники вони нам продають, на відміну від якоїсь корейської компанії, яка відмовляється продавати цивільні БПЛА що нам, що русні.
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08.11.2022 14:39 Відповісти
"наскільки пам`ятаю, такий завод збираються побудувати в Україні...." якщо арахамії з єрмачками та безуглими ЦЕ не забанять...
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08.11.2022 14:45 Відповісти
І ще єрдоган пукнув при путіні, і що? Тепер турції можна допомагати РФ виграти? З байрактаром у нас кооперація, ви знали що ми їм віддали деякі військові технології, і ще нічого з цього не отримали? Говорити про майбутній завод, сьогодні, це курам на сміх.
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08.11.2022 14:47 Відповісти
Ердоган веде політику, вигідну Турції. Наші "керманичі" тільки про свої "кармани" думають.
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08.11.2022 14:48 Відповісти
Ваши фантазии брехня. Попробуйте прочесть эту угоду что б не писать чепухи.
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08.11.2022 14:56 Відповісти
Застосування Конвенції Монтре: статтею 19 цього міжнародного договору. Нею, зокрема, передбачається, що за умов війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити протоками.
Де брехня?
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08.11.2022 15:11 Відповісти
Стаття 19

Під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною,військові
кораблі користуватимуться правом повної свободи проходу і
судноплавства у Протоках на тих самих умовах, які зазначені у
статтях 10-18.

Проте військові судна воюючих держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії, у силу договору про взаємну допомогу, який
є обов'язковим для Туреччини, укладеного у рамках Статуту Ліги
Націй, зареєстрованого й опублікованого згідно з положеннями
статті 18 цього Статуту.

У виняткових випадках, передбачених у попередньому абзаці, не
застосовуються обмеження, зазначені у статтях 10-18 цієї
Конвенції.

Незважаючи на заборону проходу, передбачену вище у другому
абзаці, військові судна воюючих держав, як прибережних, так і
неприбережних, відділені від своїх баз, можуть повернутись на ці
бази.

Військовим суднам воюючих держав забороняється проводити
будь-якого роду захоплення, здійснювати право відвідання й огляду
і вчиняти будь-які ворожі дії у Протоках.

Это та статья полностью. Как видите тут масса исключений, все на усмотрении самой Турции.
Если строго следовать приведенному вами абзацу. То проход должен быть закрыт в 2014. Или 2015 с войной в Сирии ст20 и 21.
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08.11.2022 18:26 Відповісти
Жодного виключення немає, що стосується проходу військових кораблів РФ. Тільки 2022 році Турція визнала війну. Сирія не є країною з чорного моря. Короче все мимо каси. Хоча дійсно Турція може поводитись як Москва, і частково так поводиться.
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08.11.2022 19:11 Відповісти
Вынужден извинится и частично признать вашу правоту. Формально ваше начальное утверждение правдиво, я сказал глупость. Но в реальности оккупацию Крыма, как международных конфликт, признавало большество стран, в том числе и Турция. Сирия не краина чорного моря, но воюющие стороны там и Турция и *********. И да с 2014 г на международные договоры наплевать, но не только Турции с *********ом, это сделало гораздо больше стран, в частности гаранты по будапештскому меморандуму. Так что реально от договоров уже ничего не зависит.
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09.11.2022 07:34 Відповісти
Завжди є наслідки. І за порушення договорів вони теж є. Можливо не так ідеально, як би нам хотілося, і не тоді коли найбільш треба, але.

Порушила будапештський меморандум тільки москва. Сподіваюсь у українського народу вистачить сили і мудрості повернути собі ядерний статус, бо це не тільки у плані захисту життєво необхідно, але і мєга економічно вигідно.
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09.11.2022 15:22 Відповісти
Полностью согласен с уточнением. То что не работает договорная система эти последствия будут скорее всего катострофичными и для всего человечества. И будапештский меморандум подписывался не с ***********, а с гарантами безопасности которых несколько.
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09.11.2022 16:15 Відповісти
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

Це все. Що порушили ВБ та США?
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09.11.2022 16:24 Відповісти
Ну начиная с первого пункта все приветствовали Минскую капитуляцию, а то что в ней записано идёт цветов разрез с уважением независимости и тд. Во втором "никакое их оружие" и тд это чье оружие? И так практически по всем пунктам, а там их 6 кажется.
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09.11.2022 17:02 Відповісти
Решение закрывать или нет Босфор зависит только от Турции. Вот так вот прописана Конвенция Монтре.
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08.11.2022 19:11 Відповісти
так і турція центр чумадського шляху.
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08.11.2022 19:48 Відповісти
Политика - сложное дело. Жаль сейчас в Украине мало профи в МИДе. Ну а про послов вообще промолчу лучше. В Баку тоже сейчас сидит не самый лучший кадр, к сожалению. Даже вопросы гуманитарных рейсов решаются со скрипом.
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08.11.2022 22:00 Відповісти
так воно і є.
Нам кожний @уй при владі може прямо в національному телемарафєті без найменшого сорому пояснити чому "військова гуманітарка" або військове майно спеціального призначення йому потрібніше ніж ЗСУ((((
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08.11.2022 14:51 Відповісти
Дровами платити за газ. Символічно.
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08.11.2022 14:30 Відповісти
ердоган одной попой на двух стулах
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08.11.2022 14:32 Відповісти
Ось чому потрібно щоб РФ признали країною терористом, щоб США та ЄС були зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
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08.11.2022 14:32 Відповісти
100 % !!!
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08.11.2022 14:37 Відповісти
Так тому й не признають на міжнародному рівні, бо тоді бізнес з паРашою піде за русським карабльом.
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08.11.2022 15:00 Відповісти
все это хорошо, только где мы газ брать будем? и не надо сейчас про европу, которая покупала его у россии и качала нам
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08.11.2022 15:04 Відповісти
Там де зараз беремо соляру і бенз, які нам колись продавали РФ і Білорусь, незамінних речей нема, якщо газу не стане *********** сховища трубопроводи..., комфорт життя знизиться люди шукатимуть альтернативу і змушені будуть її знайти, ну нема газу, все.... виживайте, як хочете....
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08.11.2022 15:55 Відповісти
Вот кто гешефт сейчас имеет - так это Турция. И нашим, и вашим, и еще плюсик от вступления Финляндии и Швеции получили. Хитрожопые, капец.
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08.11.2022 14:32 Відповісти
Ердоган уважно читав "Государя" Макіавеллі.
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08.11.2022 14:36 Відповісти
"Державець"
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08.11.2022 15:17 Відповісти
Явная тенденция на сближение Турции и России.
таваро оборот Турции с РФ вырос в разы!

Как известно- турция НЕ поддержала санкции Запада.

Вырисовывается ещё одна ось зла: Россия- Турция.

Украине надо быть очень осторожной...
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08.11.2022 14:35 Відповісти
не, Турция не зло. У нее свои интересы. Ее можно держать в узде. Она член НАТО и кандидат в ЕС, Скажем так, она даже меньшее зло, чем Венгрия. Ось зла- это Китай-РФ-Иран-Кндр, пока все.
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08.11.2022 14:42 Відповісти
Серожа, если бы ты был прав!

Но, к сожалению, ты «недооцениваешь» Турцию.
Посмотри внимательно на ее историю. На действия сегодня.

Она может создать большие проблемы Украине.

Маленькая Венгрия это пигмей.

Турция реальная сила. К сожалению, это так. Это и контроль Чёрного моря.
И контроль Кавказа и части Средней Азии.
Это контроль в районе Сирии. И многое другое.

Единственное и главное слабое ее место это то, что Турция авторитарное государство. Не «демократическое». Без свобод и Прав Человека
Именно поэтому они не могут создать передовую экономику.
Сила ( военная) есть- нормальной экономики нет.

Именно потому Турцию не берут в ЕС.
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08.11.2022 15:08 Відповісти
Погоджуюсь, і Ердогану не потрібно ні посилення демократичних ініціатив у регіоні східної Європи - Ближнього сходу, а також сильна озброєна до зубів Україна на коні економічного відновлення та з Кримом. Ім краще би щоб Україна довго тягла на собі ярмо непідконтрольних територій, просто без фронтальної війни.
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08.11.2022 15:15 Відповісти
стратегічна мета "туран" дуже подобається тюркам....
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08.11.2022 15:19 Відповісти
И каким боком эта мечта может повредить интересам Украины? Тут скорее кацапы должны рвать и метать на пару с Ираном.
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08.11.2022 22:05 Відповісти
Обзываются, когда нет других аргументов, только люди с интеллектом ,как у ракушки

Маленький пигмей Венгрия заблокировала сегодня финансовую помощь ЕС на 18 миллиардов евро Украине. https://biz.censor.net/news/3379295/*******************************************************************************

А Турция только кандидат, она не член ЕС и она не может ничего заблокировать.

Второе, что в Турции нет демократии, это неправда. Это светская страна, там есть выборы и женщины не ходят в хиджабах.

Третье, Турция нам поставляет Байрактары и бронеавтомобили. Венгрия не только не поставляет оружие, но даже запретила поставки оружия через ее территорию, чем создала определенные логистические проблемы.

Так, Эрдогану очень нужны деньги, и они будут торговать зерном и газом, но против США они не пойдут, Турция член НАТО.
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09.11.2022 10:46 Відповісти
Турецький гамбіт тьфу, Турецький шпагат
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08.11.2022 14:38 Відповісти
Турки молодці. Нагребли рубля по фіговому курсу для москалів. А потім тими рублями оплатили за газ по оф. курсу. Газ на дурняк фактично....
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08.11.2022 14:45 Відповісти
Але, все одно, вони купують рублі за валюту надаючи таким чином росії валюту в той час, як європа знизила закупівлю газу до смішних відсотків. Так що такоє...
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08.11.2022 15:27 Відповісти
Це зрозуміло. Але дуже важко оцінювати ці грошові надходження... На фоні дефіциту бюджету у мокш. Бо дурних грошей не має. Навіть зараз коли є надходження від європейських країн. В грудні, кінець грудня. Буде взагалі свято. ОПГ на чолі з карликом звикли спалювати гроші. А там багато країн перестануть купувати і нафту і газ. В них у самих ціна на газ виросте на 8% десь... Бо це все треба підтримувати в робочому стані. А це технології яких в мокш не має. Рано чи пізно воно почне давати збій.

А про турків. Все специфічно. Так турки наживаються. Але і нам умовно вигідно. Бо"пробили" і тримають зерновий коридор. Завдяки якому наша країна отримує гроші і може в тому числі годувати наше військо. Економіка худо-бідно але працює.
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10.11.2022 13:22 Відповісти
До речі, щодо продажу зерна. Чув інфу, що наші продавці зерна переважно отримують валюту на закордонні фірми, за класикою, тому в Україну вона не заходить. Не можу стверджувати, але звучить реалістично.
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10.11.2022 13:39 Відповісти
Все можливо. Але ця схема була і до війни. Це якщо якимось чином домовишся про відгурзку зерна без документів. Але і тут собака зарита. В основному це міжнародні контори перевізники які скупляють зерно. А ті мутки такі не дуже **********. А якщо ти офіційно відгрузив. То офіційно повинен показати де гроші. Схем дофігіщя. Але дуже легко попастися, якщо в тебе не має лобі десь на горі...
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10.11.2022 18:48 Відповісти
Німці не так давно за дешевий газ теж в десна з потворами цілувались.
Мабуть, чужий досвід не лічить
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08.11.2022 14:46 Відповісти
А за дорогий газ при Тимошенко для України?
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08.11.2022 14:52 Відповісти
у нас до 24 лютого не одна Тимошенко їх цілувала, і точно не в десна.
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08.11.2022 23:28 Відповісти
Эрдоган молодец, зачем касапам давать доллары которые Турция получить от ЕС, Лучше вернуть рубли касапатуристов обратно на родину,🤘😀🔥
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08.11.2022 14:46 Відповісти
Вот же ж *****
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08.11.2022 14:52 Відповісти
підорган
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08.11.2022 14:54 Відповісти
це абсолютно зрозуміло та логічно
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08.11.2022 14:57 Відповісти
Сегодня Блогер Дмитрий Чекалкин рассказал куда тратят американгское и британское бабло ЗеКодломойские чуваки...🦍🦍🦍🤣Кучма дасть Зеле медальку от братана Путлера...
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08.11.2022 15:02 Відповісти
Турки, вы не надейтесь на то что рабсеяне привезут вам на курорты достаток, как только ********** уйдёт за железный занавес, рабсеяне будут "отдыхать" только на курортах **********. Лучше помогайте всем миром повалить саранчу, которая бедокурит и рушит экономически весь мир. А мы и не только, в благодарность заполоним ваши курорты.
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08.11.2022 15:03 Відповісти
Сегодня выборы в Палату представителей Конгресса США...если республиканцы победят...то Украина получит дырку от Бублика,заявила одна из республиканок...🤣
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08.11.2022 15:07 Відповісти
По грандиозным планам турков они собираются стать газовым хабом для ЕС. То что написано в статье лишь малая часть.
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08.11.2022 15:09 Відповісти
Сенатор- ты не прав.

Если «республиканцы победят», то все будет Ок.

украина получит еще больше оружия.
трамп не станет снова президентом

Just wait!
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08.11.2022 15:11 Відповісти
Трамп баран такое же чучело что Зелемлйский
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08.11.2022 15:12 Відповісти
Да, Трамп баран.
вопрос закрыт...
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08.11.2022 15:17 Відповісти
Будівництво доріг закінчилось ЗеКодломойскіє...🦍🦍🦍пора валіть на РАБseю...к путлєру в братану Патрушеву...
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08.11.2022 15:11 Відповісти
продажна турція... Вона ще й може мовчки мріяти про наші території, які колись османи завойовували... Нам час подати до конгресу США запрос про приєднання до США у статусі окремого штату
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08.11.2022 15:28 Відповісти
Украина уже не це Европа, а це США?
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08.11.2022 15:37 Відповісти
Эрдоган опустил путлера ниже плинтуса что с зерном украинским что с проливами Босфор и Дарданеллы...Турция владеет Черным морем по факту а не срань мавзолейная...😛
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08.11.2022 15:36 Відповісти
Зеленський летить на остров Бали..хочет лично дать по роже путлеру дохляку🦍👽🤣типа Самміт станет последним для фюрера Мавзолейного .🤣
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08.11.2022 15:54 Відповісти
Hmmmm ...

Countries like Turkey and Hungary could be needed by the West in case of a
Natural Gas emergency.

Turkey wants its ships carrying Ukrainian crops,
so needs to offer some bargain to Putin.
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08.11.2022 15:56 Відповісти
Мабуть у деталях турки нагнули москалів, яким більше потрібно щоб виглядало, що платять у рублях
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08.11.2022 16:01 Відповісти
Турецкий султан с володькой любят жёсткий секс. Слабонервным лучше не смотреть.
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08.11.2022 20:43 Відповісти
 
 