Окупанти планують зробити в Запорізькій області "візовий режим" з Україною
Для в’їзду на тимчасово захоплену територію Запорізької області російські загарбники хочуть запровадити новий пропускний режим і "візи".
Про це повідомляє Бердянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителям, яким потрібно буде приїхати в окупацію, тепер може знадобитися віза для в'їзду на окуповану територію. Новий пропускний режим рашисти нібито збираються запровадити з 1 січня 2023 року", - йдеться у дописі.
На блокпості у Василівці російські військові погрожують людям, які виїжджають з окупації, що ті більше не зможуть повернутися назад, бо скоро буде запроваджено візовий режим.
Топ коментарі
+22 KosAn30 JT26
показати весь коментар08.11.2022 14:59
+14 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар08.11.2022 15:00
+12 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар08.11.2022 15:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З відсутністю дій визволення окупованих теріторій в Запорізькій області, подив викликає як ще орки не призначили Старуха замість Балицького....