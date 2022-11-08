Окупанти планують зробити в Запорізькій області "візовий режим" з Україною

Для в’їзду на тимчасово захоплену територію Запорізької області російські загарбники хочуть запровадити новий пропускний режим і "візи".

Про це повідомляє Бердянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителям, яким потрібно буде приїхати в окупацію, тепер може знадобитися віза для в'їзду на окуповану територію. Новий пропускний режим рашисти нібито збираються запровадити з 1 січня 2023 року", - йдеться у дописі.

На блокпості у Василівці російські військові погрожують людям, які виїжджають з окупації, що ті більше не зможуть повернутися назад, бо скоро буде запроваджено візовий режим.

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