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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти планують зробити в Запорізькій області "візовий режим" з Україною

блокпост

Для в’їзду на тимчасово захоплену територію Запорізької області російські загарбники хочуть запровадити новий пропускний режим і "візи".

Про це повідомляє Бердянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ

"Жителям, яким потрібно буде приїхати в окупацію, тепер може знадобитися віза для в'їзду на окуповану територію. Новий пропускний режим рашисти нібито збираються запровадити з 1 січня 2023 року", - йдеться у дописі.

На блокпості у Василівці російські військові погрожують людям, які виїжджають з окупації,  що ті більше не зможуть повернутися назад, бо скоро буде запроваджено візовий режим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованих територіях, виправдовуючись "воєнним станом", - Центр національного спротиву

Автор: 

Бердянськ (469) окупація (6719) Запорізька область (3653)


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Топ коментарі
+22
думаю в течении месяца другого им выпишут визы к кабздону в пекло
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08.11.2022 14:59
+14
между воронежем и белгородом визы вводите - придурки
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08.11.2022 15:00
+12
ЗСУ чхати на ті візи.
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08.11.2022 15:04
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думаю в течении месяца другого им выпишут визы к кабздону в пекло
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08.11.2022 14:59 Відповісти
между воронежем и белгородом визы вводите - придурки
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08.11.2022 15:00 Відповісти
Ага, а завтра кацапы введут визовый режим в штате Флорида
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08.11.2022 15:27 Відповісти
Сміхи сміхами, але Бєлгород москалі ковбасять ніпадєццкі, а Воронєж - ніт! Ніпарядак!
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08.11.2022 18:43 Відповісти
"На́, синку, качечки - пограйся!" (с)
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08.11.2022 15:02 Відповісти
Знову та Василівка. Схоже що Запорізькій області не звільнено жодного села бо КП там це золотое дно для декого...
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08.11.2022 15:03 Відповісти
ЗСУ чхати на ті візи.
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08.11.2022 15:04 Відповісти
Ахах, а вони там до того часу протримаються? Їдійоти некорисні!
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08.11.2022 15:06 Відповісти
А шо там уже мыр . Я вообще ничего не понимаю , а почему в Буче и Ирпене не было визового режима, и кто там вообще шастает , там войны нет .
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08.11.2022 15:10 Відповісти
и вскидывать руеу как фашисты-хайль ***********.............тьфу *****.....................
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08.11.2022 15:38 Відповісти
Для чого це тут,як назавжди. Візи,школи,порти...Україна воює,так підтримайте її,а не США домовлятися, Європа бояться,Туреччина рублі. Все повинно бути в міру.
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08.11.2022 15:42 Відповісти
Снаряд 155мм в качестве визы пойдет?
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08.11.2022 15:49 Відповісти
А ХАЙМАРС знае про кацапськi вiзи?
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08.11.2022 16:10 Відповісти
Та й не дивно....
З відсутністю дій визволення окупованих теріторій в Запорізькій області, подив викликає як ще орки не призначили Старуха замість Балицького....
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08.11.2022 16:55 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а де пасольство, хачю візу аткрить. Усю жизнь мєчтал і вот ано -- щастьє !
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08.11.2022 18:01 Відповісти
 
 