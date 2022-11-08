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ЄС збирається запровадити проти Ірану нові санкції за придушення протестів, - Bloomberg

іран

Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю молодої іранської жінки після затримання поліцією.

Про це повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу.

Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.

Щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях.

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Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства правоохоронців як "лицемірство".

Нагадаємо, 17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом.

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ЄС також запровадив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні в Україні.

Автор: 

Іран (2049) санкції (11900) Євросоюз (13484)


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Це все неефективно..Найкращі санкції для іранських та російських терористів це томагавки на їхні голови!
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08.11.2022 15:31 Відповісти
За постачання дронів і ракет? Ні?
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08.11.2022 15:40 Відповісти
ще солі їм на Х насипте...
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08.11.2022 15:49 Відповісти
Мало того чтоЕС постоянно тормозит и ничего не делает чтобы предотвратить преступление, по Украине видно, так и санкции вводит такие которые можно коротко описать - ГОРА РОДИЛА МЫШЬ.
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08.11.2022 15:56 Відповісти
Для того, щоб санкції були дієвими та ефективними, треба, щоб правила були однакові для всіх. А то відразу починається: хтось не буде їх взагалі дотримуватися, бо це шкодить національній економіці, хтось виторговує собі певні винятки. А приватний бізнес взагалі держави не контролюють щодо санкцій. Тому і запчастини у іранських дронів від провідних світових виробників. І треба запроваджувати жорстку відповідальність за порушення санкцій і для держав, і для бізнесу. Ось тоді, можливо, щось і буде ефективним і реально працюватиме
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08.11.2022 16:01 Відповісти
Баклажани вже проголосували ( за 227 из 290) за страту 14000 людей, які протестували.
І де навищій рівень стурбованності?
Якщо вже іранські сральники зі зброєю не збиваєте, то і тут імпотенти.
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08.11.2022 16:38 Відповісти
 
 