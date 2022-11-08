ЄС збирається запровадити проти Ірану нові санкції за придушення протестів, - Bloomberg
Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю молодої іранської жінки після затримання поліцією.
Про це повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу.
Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.
Щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях.
Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства правоохоронців як "лицемірство".
Нагадаємо, 17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом.
ЄС також запровадив санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні в Україні.
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І де навищій рівень стурбованності?
Якщо вже іранські сральники зі зброєю не збиваєте, то і тут імпотенти.