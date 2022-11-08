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Новини Війна
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Іран став співучасником російської агресії проти України. Вимагаємо посилення санкційного тиску, - Мережко

іран

Керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що Україні варто використати "певні резерви" санкційного тиску на Іран у зв’язку з постачанням цією державою зброї для РФ.

Про це Мережко сказав на брифінгу у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іран - це держава, яка була визнана спонсором тероризму… Якщо ми подивимося на це питання з міжнародно-правової, юридичної точки зору, то Іран став по суті співучасником російської агресії проти України", - сказав 

"Скажу більше, розуміючи, що їхня зброя, їхні дрони використовуються проти мирного цивільного населення, і тим самим вчиняючи злочини проти людяності та акти геноциду, Іран є співучасником також і цих злочинів Росії... Ми вимагаємо посилення санкційного тиску на Іран. Хоч і багато вже є санкцій, раніше накладених на Іран, але ще залишаються певні резерви, які ми можемо використати", - додав він.

Парламентарій наголосив, що кінцевою метою застосування санкцій проти Ірану, як і проти РФ, є тотальна ізоляція агресора, оскільки "те, що зробив Іран, - це міжнародний злочин, за який треба відповідати".

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Водночас він висловив сподівання, що прогнози щодо надання Росії балістичних ракет із Ірану не виправдаються.

"Тут варто діяти на випередження. Зокрема, намагатися застосовувати дипломатичні кроки, і політичний, й економічний тиск у вигляді санкцій. Тобто всі можливі засоби впливу на поведінку Ірану треба застосовувати, щоб цього не сталося. Я сподіваюся, що усе-таки, цього не буде", - додав Мережко.

Автор: 

Іран (2049) росія (65459) санкції (11900) Мережко Олександр (57)


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Топ коментарі
+6
Частка зерна, що експортує Україна, йде саме в іран.
Дипломатичні відносини з іраном, ми не розривали.
Зате знову звучить коронне «ми вимагаємо»!
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08.11.2022 13:05
+4
Що може зробити Україна по відношенню до Ірану, крім того, як закликати інші країни ізолювати політично й економічно режим аятол:
1) розірвати дипвідносини (щодо подання Кулеби рішення Зеленським наразі не прийнято);
2) заборонити продаж зерна, в т.ч. через посередників, з місцем кінцевої доставки на території Ірану;
3) накласти арешт і передати під управління АРМА активи і корпоративні права 863 підприємства, кінцеві бенефіціари яких мають іранське походження;
4) заморозити кошти на рахунках в українських банках громадян Ірану, арештувати їх рухоме і нерухоме майно і передати його в управління АРМА;
5) вислати з України всіх іранських громадян, заборонити їм в'їзд в Україну;
6) заборонити імпорт будь-яких іранських послуг і товарів, в т.ч. нафти і нафтопродуктів;
7) заборонити банківські операції, зокрема грошові перекази з Ірану і в Іран;
8) припинити будь-які відносини у сфері науки і технологій, культури і спорту тощо.
Мабудь, все.
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08.11.2022 13:15
+3
Ваня, ты о чем?
Еще не отошел от вчерашнего празднования дня Великого Октября?
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08.11.2022 13:26
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А що там з обісцяними червоними трусами,
вивішеними на просушку, всьо...кіна не буде
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08.11.2022 13:04 Відповісти
А как насчет наших, украинских гнид и вошей?

⚡️ У нардепа Натальи Королевской, избранной по списку ныне запрещенной партии "ОПЗЖ", нашли дом под Москвой. Она не декларировала его 16 лет - "Схемы".

Выяснилось, что она с сентября 2005 года владеет недвижимостью в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Ее дом расположен в курортной зоне возле леса.
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08.11.2022 13:04 Відповісти
А у її соратниці ванИ нічого на пітьмі не виявили?
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08.11.2022 13:09 Відповісти
Даже не удивляюсь. Хотя там все на поверхности, но плутовка умеет путать следы. А ведь Вона - враг Украины. Хитрый. Подлый. Коварный
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08.11.2022 14:04 Відповісти
Частка зерна, що експортує Україна, йде саме в іран.
Дипломатичні відносини з іраном, ми не розривали.
Зате знову звучить коронне «ми вимагаємо»!
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08.11.2022 13:05 Відповісти
В цій історії з іранськими ракетами все просто: якщо вдасться Ізраїлю в нвйближчий час запобігти передачі рашистською пітьмою своїх ядерних технологій, а й цілком ймовірно, ядерних боєзарядів Ірану, то й ніяких ракет не буде пережаватись.
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08.11.2022 13:08 Відповісти
Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що Україні варто використати "певні резерви" санкційного тиску на Іран

Які ж такі резерви конкретно у нас є?
А, згадав: певні резерви!

І знов повторю згадане недавно з "Індіани Джонсу":

- Ковчег в безопасности.
- От кого?
- Доктор Джонс, уверяю вас: над ним работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты высокой квалификации!
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08.11.2022 13:08 Відповісти
Що може зробити Україна по відношенню до Ірану, крім того, як закликати інші країни ізолювати політично й економічно режим аятол:
1) розірвати дипвідносини (щодо подання Кулеби рішення Зеленським наразі не прийнято);
2) заборонити продаж зерна, в т.ч. через посередників, з місцем кінцевої доставки на території Ірану;
3) накласти арешт і передати під управління АРМА активи і корпоративні права 863 підприємства, кінцеві бенефіціари яких мають іранське походження;
4) заморозити кошти на рахунках в українських банках громадян Ірану, арештувати їх рухоме і нерухоме майно і передати його в управління АРМА;
5) вислати з України всіх іранських громадян, заборонити їм в'їзд в Україну;
6) заборонити імпорт будь-яких іранських послуг і товарів, в т.ч. нафти і нафтопродуктів;
7) заборонити банківські операції, зокрема грошові перекази з Ірану і в Іран;
8) припинити будь-які відносини у сфері науки і технологій, культури і спорту тощо.
Мабудь, все.
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08.11.2022 13:15 Відповісти
Для того , щоб Вимагати , щось зробити , потрібно опублікувати , - А Що ми зробили з тими 900 підприємствами в Україні іранського походження???
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08.11.2022 13:10 Відповісти
Ваня, ты о чем?
Еще не отошел от вчерашнего празднования дня Великого Октября?
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08.11.2022 13:26 Відповісти
Україна вже під час війни, постачала в парашу двигуни до гелікоптерів, ми торгували з рашистами, в нас працювали і працюють, кацапськи компанії!
Чи це інша справа?
Може спочатку почнемо власні недоліки виправляти, а вже потім будемо поливати лайном інші країни?
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08.11.2022 13:38 Відповісти
Потому запад проявляет такую осторожность и недоверие к властям Украины
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08.11.2022 14:05 Відповісти
А скільки таких фейкових волонтерів, кожен другий,всіх потрібно перевірити, скільки грошей отримали, що купили , яка ціна і що передали ЗСУ
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08.11.2022 14:07 Відповісти
 
 