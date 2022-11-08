Іран став співучасником російської агресії проти України. Вимагаємо посилення санкційного тиску, - Мережко
Керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що Україні варто використати "певні резерви" санкційного тиску на Іран у зв’язку з постачанням цією державою зброї для РФ.
Про це Мережко сказав на брифінгу у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Іран - це держава, яка була визнана спонсором тероризму… Якщо ми подивимося на це питання з міжнародно-правової, юридичної точки зору, то Іран став по суті співучасником російської агресії проти України", - сказав
"Скажу більше, розуміючи, що їхня зброя, їхні дрони використовуються проти мирного цивільного населення, і тим самим вчиняючи злочини проти людяності та акти геноциду, Іран є співучасником також і цих злочинів Росії... Ми вимагаємо посилення санкційного тиску на Іран. Хоч і багато вже є санкцій, раніше накладених на Іран, але ще залишаються певні резерви, які ми можемо використати", - додав він.
Парламентарій наголосив, що кінцевою метою застосування санкцій проти Ірану, як і проти РФ, є тотальна ізоляція агресора, оскільки "те, що зробив Іран, - це міжнародний злочин, за який треба відповідати".
Водночас він висловив сподівання, що прогнози щодо надання Росії балістичних ракет із Ірану не виправдаються.
"Тут варто діяти на випередження. Зокрема, намагатися застосовувати дипломатичні кроки, і політичний, й економічний тиск у вигляді санкцій. Тобто всі можливі засоби впливу на поведінку Ірану треба застосовувати, щоб цього не сталося. Я сподіваюся, що усе-таки, цього не буде", - додав Мережко.
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вивішеними на просушку, всьо...кіна не буде
⚡️ У нардепа Натальи Королевской, избранной по списку ныне запрещенной партии "ОПЗЖ", нашли дом под Москвой. Она не декларировала его 16 лет - "Схемы".
Выяснилось, что она с сентября 2005 года владеет недвижимостью в селе Круглино Дмитровского района Московской области. Ее дом расположен в курортной зоне возле леса.
Дипломатичні відносини з іраном, ми не розривали.
Зате знову звучить коронне «ми вимагаємо»!
Які ж такі резерви конкретно у нас є?
А, згадав: певні резерви!
І знов повторю згадане недавно з "Індіани Джонсу":
- Ковчег в безопасности.
- От кого?
- Доктор Джонс, уверяю вас: над ним работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты высокой квалификации!
1) розірвати дипвідносини (щодо подання Кулеби рішення Зеленським наразі не прийнято);
2) заборонити продаж зерна, в т.ч. через посередників, з місцем кінцевої доставки на території Ірану;
3) накласти арешт і передати під управління АРМА активи і корпоративні права 863 підприємства, кінцеві бенефіціари яких мають іранське походження;
4) заморозити кошти на рахунках в українських банках громадян Ірану, арештувати їх рухоме і нерухоме майно і передати його в управління АРМА;
5) вислати з України всіх іранських громадян, заборонити їм в'їзд в Україну;
6) заборонити імпорт будь-яких іранських послуг і товарів, в т.ч. нафти і нафтопродуктів;
7) заборонити банківські операції, зокрема грошові перекази з Ірану і в Іран;
8) припинити будь-які відносини у сфері науки і технологій, культури і спорту тощо.
Мабудь, все.
Еще не отошел от вчерашнего празднования дня Великого Октября?
Чи це інша справа?
Може спочатку почнемо власні недоліки виправляти, а вже потім будемо поливати лайном інші країни?