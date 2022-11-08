Іран став співучасником російської агресії проти України. Вимагаємо посилення санкційного тиску, - Мережко

Керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що Україні варто використати "певні резерви" санкційного тиску на Іран у зв’язку з постачанням цією державою зброї для РФ.

Про це Мережко сказав на брифінгу у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іран - це держава, яка була визнана спонсором тероризму… Якщо ми подивимося на це питання з міжнародно-правової, юридичної точки зору, то Іран став по суті співучасником російської агресії проти України", - сказав

"Скажу більше, розуміючи, що їхня зброя, їхні дрони використовуються проти мирного цивільного населення, і тим самим вчиняючи злочини проти людяності та акти геноциду, Іран є співучасником також і цих злочинів Росії... Ми вимагаємо посилення санкційного тиску на Іран. Хоч і багато вже є санкцій, раніше накладених на Іран, але ще залишаються певні резерви, які ми можемо використати", - додав він.

Парламентарій наголосив, що кінцевою метою застосування санкцій проти Ірану, як і проти РФ, є тотальна ізоляція агресора, оскільки "те, що зробив Іран, - це міжнародний злочин, за який треба відповідати".

Також читайте: Деталі іранських безпілотників виготовлені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, - ГУР

Водночас він висловив сподівання, що прогнози щодо надання Росії балістичних ракет із Ірану не виправдаються.

"Тут варто діяти на випередження. Зокрема, намагатися застосовувати дипломатичні кроки, і політичний, й економічний тиск у вигляді санкцій. Тобто всі можливі засоби впливу на поведінку Ірану треба застосовувати, щоб цього не сталося. Я сподіваюся, що усе-таки, цього не буде", - додав Мережко.