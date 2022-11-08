Ситуація зараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію в Києві, - Шмигаль

Ситуація в Києві нараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію, яку можуть застосувати лише як екстренний крок.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, енергетики та сили протиповітряної оборони працюють.

"Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - додав Шмигаль.

Читайте: Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА