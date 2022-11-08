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Новини Війна
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Ситуація зараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію в Києві, - Шмигаль

київ

Ситуація в Києві нараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію, яку можуть застосувати лише як екстренний крок.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, енергетики та сили протиповітряної оборони працюють.

"Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - додав Шмигаль.

Читайте: Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА

Автор: 

Київ (19542) евакуація (2323) Шмигаль Денис (4615)


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Топ коментарі
+12
Шановний, пан Чмигаль!
На Саперній Слобідці не було 12 годин світла, потім вночі дали з 3 до 6 і все продовжується.
Печерські Липки сяють як новорічна ялинка. Навіть, червоні лампи на даху, сходи, периметр і всього по 2 квартири на будинок.
Мені дуже цікаво, хто там такий важливий заживлений, що іншим виділяють по 1,5-2 години на добу?
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08.11.2022 17:34
+11
«Притула в інтерв'ю НВ пафосно заявив: якщо хтось "зможе знайти дешевше, нехай візьме і привезе" І тут Порох викладає документи, котрі підтверджують, що він купив не 2,5 рази дешевше а у 3,5 рази аніж відомий волонтер…
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08.11.2022 17:19
+10
и так было понятно с самого начала что ктото грибов переел чтобы евакуировать 3 миллиона минимум.пво новое есть так что перезимуем как то.
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08.11.2022 17:19
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то відключіть ОПу з усім урядовим кварталом!!! бункер відключіть!!

вам, про...рам відосики знімати, а Київ без світла сидить..

в магаз сходити?? а хрін!! їдь туди, де є світло!

задовбали гандони зелені
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08.11.2022 17:15 Відповісти
Знайомий живе на вул Заньковецької (паралельна Банковій), каже, що світло у них вимикали лише раз за весь час. Отже, на відосіки завжди є електрика.
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08.11.2022 17:22 Відповісти
то об'єкт критичної інфраструктури)) там же душевнохворих багат
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08.11.2022 17:27 Відповісти
ну по правде єто не от того зависит банковая или нет,живу в святошинском районе например у меня дом на 7 часов отрубаеться,а у знакомого через пару домов ниразу за все время,у другого знакомого нет света и по 12 и по 18 часов от така херня малята)
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08.11.2022 17:30 Відповісти
кажуть історики, виїзд на Світошино є десь з бункерного центру..з часів союзу залишилось..може відновили)
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08.11.2022 17:37 Відповісти
Та ясно що урядовий квартал не вимикатимуть. Вимкнуть пологові будинки і лікарні, вимкнуть військові бази і аеродроми, вимкнуть що завгодно, крім банкової і кончі-заспи. Теж мені новина)))
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08.11.2022 17:31 Відповісти
я Вам більше скажу, інфраструктура бункера жере, як пів Києва..в Маріїнінському парку вентиляції стирчать, всім макарони на вуха вішають, що то метро..аха..примусова вентиляція бункеру..а ви, кияни, сидіть без світла, й будьте вдячні найвеличнішому Гундосу Омановичу...
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08.11.2022 17:34 Відповісти
и так было понятно с самого начала что ктото грибов переел чтобы евакуировать 3 миллиона минимум.пво новое есть так что перезимуем как то.
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08.11.2022 17:19 Відповісти
«Притула в інтерв'ю НВ пафосно заявив: якщо хтось "зможе знайти дешевше, нехай візьме і привезе" І тут Порох викладає документи, котрі підтверджують, що він купив не 2,5 рази дешевше а у 3,5 рази аніж відомий волонтер…
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08.11.2022 17:19 Відповісти
А куди евакуювати будуть? За чий рахунок та де жити? Робота, тварини та інше.
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08.11.2022 17:25 Відповісти
А больные? Двигательной системы, сердечники, сахарным диабетом, лежащие в клиниках, до и после операций и т. д. ?
Есть молодые и пожилие не ходячие? Что с ними делать?
Это Кличко легко, взял кредитные карточки, сел в вертолет и в Германию.
Даже никакие вещи с собой ему брать не надо. В Германии в его квартирах либо все есть, либо легко купит все необходимое.
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08.11.2022 17:37 Відповісти
Шановний, пан Чмигаль!
На Саперній Слобідці не було 12 годин світла, потім вночі дали з 3 до 6 і все продовжується.
Печерські Липки сяють як новорічна ялинка. Навіть, червоні лампи на даху, сходи, периметр і всього по 2 квартири на будинок.
Мені дуже цікаво, хто там такий важливий заживлений, що іншим виділяють по 1,5-2 години на добу?
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08.11.2022 17:34 Відповісти
не можу уявити собі як і куди можна евакуювати 3х міллiоне місто з дітьми, похилими родичами i скарбом.
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08.11.2022 17:48 Відповісти
Так для чого тоді було пиз.....ти і народ нервувати?
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08.11.2022 17:53 Відповісти
Це до першого прильоту. А потім знов будете верещати, що ми були не готові. І знов людям доведеться рятувати себе самим.
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08.11.2022 18:25 Відповісти
Значит пора валить
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08.11.2022 18:58 Відповісти
 
 