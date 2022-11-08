Ситуація зараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію в Києві, - Шмигаль
Ситуація в Києві нараз далека від того, щоб оголошувати евакуацію, яку можуть застосувати лише як екстренний крок.
Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - пояснив прем'єр-міністр.
За його словами, енергетики та сили протиповітряної оборони працюють.
"Робимо все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми. Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - додав Шмигаль.
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вам, про...рам відосики знімати, а Київ без світла сидить..
в магаз сходити?? а хрін!! їдь туди, де є світло!
задовбали гандони зелені
Есть молодые и пожилие не ходячие? Что с ними делать?
Это Кличко легко, взял кредитные карточки, сел в вертолет и в Германию.
Даже никакие вещи с собой ему брать не надо. В Германии в его квартирах либо все есть, либо легко купит все необходимое.
На Саперній Слобідці не було 12 годин світла, потім вночі дали з 3 до 6 і все продовжується.
Печерські Липки сяють як новорічна ялинка. Навіть, червоні лампи на даху, сходи, периметр і всього по 2 квартири на будинок.
Мені дуже цікаво, хто там такий важливий заживлений, що іншим виділяють по 1,5-2 години на добу?