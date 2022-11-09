Росіяни вдарили по двох районах Миколаївщини: зруйновано приватний будинок, пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів по громадах Миколаївського та Баштанськго районів.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Миколаївський район - вчора, 8 листопада, орієнтовно о 13:55 ворог завдавав артилерійських ударів по Шевченківській громаді. Влучання зафіксовано в об’єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається що у Баштанському районі 8 листопада з 11:30 до 12:20 та з 15:30 до 16:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях. Постраждалих немає.