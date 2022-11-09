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У Львові другий день підряд повідомляють про мінування шкіл

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Поліція Львівщини перевіряє інформацію про замінування шкіл міста: учнів та вчителів евакуюють, відповідні служби оглядають навчальні заклади та прилеглі території.

Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення про замінування навчальних закладів надійшло електронною поштою о 9:30. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Наразі проходить евакуація учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу", - зазначила Добровольська.

Речниця додала, що на місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Із міркувань безпеки не розголошують, про які саме школи міста йдеться.

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Аналогічне анонімне повідомлення надійшло до поліції напередодні, 8 листопада. Правоохоронці перевірили навчальні заклади - вибухівки виявлено не було.

Автор: 

Львів (3080) мінування (1218) Нацполіція (15213) школа (2219)


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сепарня безнаказанно шастает по стране в военное время.
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09.11.2022 11:26 Відповісти
напевно, краще замість "підряд" написати "поспіль"
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09.11.2022 12:00 Відповісти
 
 