У Львові другий день підряд повідомляють про мінування шкіл

Поліція Львівщини перевіряє інформацію про замінування шкіл міста: учнів та вчителів евакуюють, відповідні служби оглядають навчальні заклади та прилеглі території.

Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Повідомлення про замінування навчальних закладів надійшло електронною поштою о 9:30. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Наразі проходить евакуація учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу", - зазначила Добровольська.

Речниця додала, що на місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Із міркувань безпеки не розголошують, про які саме школи міста йдеться.

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Аналогічне анонімне повідомлення надійшло до поліції напередодні, 8 листопада. Правоохоронці перевірили навчальні заклади - вибухівки виявлено не було.