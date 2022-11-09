Кремлівські еліти налякані закликами Пригожина до "термінових сталінських репресій", - Bloomberg

У Кремлі спостерігається підйом затятих прихильників жорсткої лінії у внутрішній та зовнішній політиці.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

У зв’язку з цим зростає побоювання, що кремлівський диктатор Володимир Путін прислухається до подібних закликів, що призведе до ще більшої конфронтації за кордоном та масових репресій усередині РФ.

Представники російського бізнесу та чиновники із зростаючим занепокоєнням спостерігають, як люди, які раніше вважалися маргіналами, такі як власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, збільшили свій вплив.

За їхніми словами, публічні заклики Пригожина до "термінових сталінських репресій" проти бізнес-магнатів, які не виявляють достатнього ентузіазму у підтримці воєнних дій, змусили деяких багатих росіян побоюватися за свою безпеку та безпеку своїх сімей.

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Відкриті нападки Пригожина на вищих воєначальників і на видного союзника Путіна, який обіймає посаду губернатора Санкт-Петербурга, посилили занепокоєння чиновників з приводу небажання чи нездатності Кремля захищати своїх.

Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", прислухаючись до риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток і довільних арештів, як під час правління радянського диктатора.

Один високопосадовець порівняв нинішню ситуацію з воєнною диктатурою, але без воєнного перевороту, який зазвичай передує їй.

За словами інсайдерів, домінуючою емоцією зараз є страх. Усі опитані для цієї статті говорили за умов анонімності, пославшись на ризик репресій, пише агентство.

Джерела розповіли, що тривога з приводу перспектив, що посилюється, поки не переросла у щось на зразок внутрішнього опору ескалації Путіна. Багато хто в керівництві підтримує те, що вони вважають "екзистенційною боротьбою за майбутнє Росії", і не бачать іншої альтернативи, окрім як продовжувати посилювати тиск доти, "доки Україна та її союзники у США та Європі не відступлять".

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Майже дев’ять місяців бойових дій лише зміцнили думку багатьох представників ділової та економічної еліти про те, що вторгнення Путіна було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість. Навіть в уряді багато хто тихо виступає проти війни, але надто наляканий, щоб висловлюватися, зазначили співрозмовники агентства.

Путін, за словами джерел, зараз стає все більш ізольованим. Його оточує невелика група прихильників жорсткої лінії. Співрозмовники агентства називають диктатора несприйнятливим до критичних думок.