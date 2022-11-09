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Новини Війна
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Кремлівські еліти налякані закликами Пригожина до "термінових сталінських репресій", - Bloomberg

пригожин

У Кремлі спостерігається підйом затятих прихильників жорсткої лінії у внутрішній та зовнішній політиці.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

У зв’язку з цим зростає побоювання, що кремлівський диктатор Володимир Путін прислухається до подібних закликів, що призведе до ще більшої конфронтації за кордоном та масових репресій усередині РФ.

Представники російського бізнесу та чиновники із зростаючим занепокоєнням спостерігають, як люди, які раніше вважалися маргіналами, такі як власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, збільшили свій вплив.

За їхніми словами, публічні заклики Пригожина до "термінових сталінських репресій" проти бізнес-магнатів, які не виявляють достатнього ентузіазму у підтримці воєнних дій, змусили деяких багатих росіян побоюватися за свою безпеку та безпеку своїх сімей.

Читайте: Путін залежить від сил Пригожина і Кадирова в Україні, - ISW

Відкриті нападки Пригожина на вищих воєначальників і на видного союзника Путіна, який обіймає посаду губернатора Санкт-Петербурга, посилили занепокоєння чиновників з приводу небажання чи нездатності Кремля захищати своїх.

Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", прислухаючись до риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток і довільних арештів, як під час правління радянського диктатора.

Один високопосадовець порівняв нинішню ситуацію з воєнною диктатурою, але без воєнного перевороту, який зазвичай передує їй.

За словами інсайдерів, домінуючою емоцією зараз є страх. Усі опитані для цієї статті говорили за умов анонімності, пославшись на ризик репресій, пише агентство.

Джерела розповіли, що тривога з приводу перспектив, що посилюється, поки не переросла у щось на зразок внутрішнього опору ескалації Путіна. Багато хто в керівництві підтримує те, що вони вважають "екзистенційною боротьбою за майбутнє Росії", і не бачать іншої альтернативи, окрім як продовжувати посилювати тиск доти, "доки Україна та її союзники у США та Європі не відступлять".

Також читайте: "Один тиждень в окопах, три - вдома та на виробництві": "Кухар Путіна" Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" готуватиме росіян до ополчення

Майже дев’ять місяців бойових дій лише зміцнили думку багатьох представників ділової та економічної еліти про те, що вторгнення Путіна було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість. Навіть в уряді багато хто тихо виступає проти війни, але надто наляканий, щоб висловлюватися, зазначили співрозмовники агентства.

Путін, за словами джерел, зараз стає все більш ізольованим. Його оточує невелика група прихильників жорсткої лінії. Співрозмовники агентства називають диктатора несприйнятливим до критичних думок.

Автор: 

кремль (522) путін володимир (23910) репресії (1622) росія (65459) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+13
тупое, трусливое, алчное, но кровожадное стадо...
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09.11.2022 12:02
+12
Пусть друг друга душат и стреляют с удвоенной силой. Если к внешней утилизации добавить ещё и внутреннюю, то сокращение поголовья кацапов серьезно возрастет.
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09.11.2022 12:03
+11
Русняві олігархи, вам порада: створюйте свої власні приватні армії для захисту статків від зазіхання цього прихожина та інших йому подібних, яких скоро у вас з`явиться як свинособак нерізаних.
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09.11.2022 12:04
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тупое, трусливое, алчное, но кровожадное стадо...
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09.11.2022 12:02 Відповісти
Пусть друг друга душат и стреляют с удвоенной силой. Если к внешней утилизации добавить ещё и внутреннюю, то сокращение поголовья кацапов серьезно возрастет.
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09.11.2022 12:03 Відповісти
Русняві олігархи, вам порада: створюйте свої власні приватні армії для захисту статків від зазіхання цього прихожина та інших йому подібних, яких скоро у вас з`явиться як свинособак нерізаних.
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09.11.2022 12:04 Відповісти
Что же произошло? (с)
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09.11.2022 12:06 Відповісти
При процветающей коррупции в недоимперии скинтесь и завалите его
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09.11.2022 12:10 Відповісти
Если русское стадо спокойно приняло рассуждения "Евгения Викторовича" о том, что "каждый половозрелый самец должен быть мобилизован", то значит с ними можно делать все, что угодно. Тест на вшивость прошел удачно, будут молчать в тряпочку при любом решении.
Иногда эти существа были людьми, но это высокое звание сами же и отвергли. Людьми быть для них непривычно и некомфортно.
Намного чаще были людишками, холопами, мужиками.
При советской власти согласились на определение "людские массы".
Все это не особо красиво и эстетично, но по крайней мере относится к человеческому социуму.
Но половозрелыми самцами эти существа еще никогда не были. Это уже как-то больше из биологии, из животного мира, из теории естественного отбора.
Всего за 100 лет скатилась россия в джунгли.
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09.11.2022 12:14 Відповісти
Чого вони очкують? Сталін був класним менеджером, заводи строїв. Його методи зараз пригодяться вставшим з колін холопам.
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09.11.2022 12:14 Відповісти
Строил заводы Запад

Вся эта "индустриализация" и т.п.
Все оборудование и прочее
А кацапы лес валили только на продажу
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09.11.2022 12:30 Відповісти
Та і менеджером в нормальному розумінні Сралін не був.
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09.11.2022 12:51 Відповісти
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09.11.2022 12:23 Відповісти
Пригожин в речке закончит как Распутин
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09.11.2022 12:24 Відповісти
пусть что хотят с собой делают. только Украине нужно думать о себе и уничтожать не только внешних врагов, но и внутренних. Все предатели( коллаборанты, сепарня ) должны быть наказаны.
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09.11.2022 13:14 Відповісти
Ну от і збулась мрія сіфелітіка леніна - кухарка гопника (блєдной молі) фактично править державою.
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09.11.2022 13:24 Відповісти
"Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО

***

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства."

расийский экс-генерал Ивашов Л. Г. (русский националист, ярый имперец). 31.01.2022 г.
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09.11.2022 13:29 Відповісти
Николай II в гробу переворачивается.
Россией правят Чечен и Повар.
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09.11.2022 14:44 Відповісти
А на що ці кремлівські щурі надіялись? Новий переділ вкрадених активів почався. Потрібно було раніше питання з окурком вирішувати, а не чекати, що "пронесе".
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09.11.2022 23:12 Відповісти
 
 