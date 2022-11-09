УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11711 відвідувач онлайн
Новини
2 166 24

Знання казахської хочуть зробити умовою отримання громадянства Казахстану

казахстан

У Казахстані володіння державною мовою мають намір зробити обов’язковою умовою для тих, хто претендує на набуття громадянства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні підготовлено законодавчі поправки, згідно з якими незнання державної мови, основ історії та національного законодавства вважатимуть додатковою підставою для відмови в набутті громадянства або його поновленні", - йдеться у відповіді прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова на депутатський запит.

За даними глави уряду, в республіці є необхідні умови для вивчення традицій, культури і мови казахського народу, нині діють понад 170 недільних шкіл. Мігранти можуть вивчати державну мову на базі навчальних центрів при місцевих виконавчих органах.

Читайте: Казахстан готовий захищати "священну" незалежність "не лише через дипломатію", - президент Токаєв

У Казахстані нарівні з державною мовою використовується російська. Це закріплено в конституції республіки, згідно з якою "у державних організаціях та органах місцевого самоврядування нарівні з казахською офіційно вживається російська мова".

Автор: 

громадянство (1076) Казахстан (873) мова (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Казахобандерівці "затєвают русофобію"
показати весь коментар
09.11.2022 14:33
+7
Правильний крок, але трохи запізнілий. Зараз треба викинути понаїхавше, одноязичне, північне сміття.
показати весь коментар
09.11.2022 14:36
+7
Це правильно щоб менше громадян Росії набували громадянство це теж саме стосується України і багатьох інших країн.
Як від них позбутися ? А зробити такі умови коли рашисти самі не захочуть приїхати до країни.
показати весь коментар
09.11.2022 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шоб два рази не вставати, введіть зразу і китайську!
показати весь коментар
09.11.2022 14:32 Відповісти
Tebe chto ta protiv , kacap ?
показати весь коментар
09.11.2022 14:40 Відповісти
Казахобандерівці "затєвают русофобію"
показати весь коментар
09.11.2022 14:33 Відповісти
нацизмом побздиківаєт...
показати весь коментар
09.11.2022 16:28 Відповісти
А там недалеко вже й до "фошиздів" та "сатаністів"! На московії дупи не те, що палати будуть, а порозриваються нафіг!
показати весь коментар
09.11.2022 16:30 Відповісти
Я вже знаю що таке ,,, ресей *********** "
показати весь коментар
09.11.2022 14:34 Відповісти
Правильний крок, але трохи запізнілий. Зараз треба викинути понаїхавше, одноязичне, північне сміття.
показати весь коментар
09.11.2022 14:36 Відповісти
...та норм, там дохреніща їх припхнуло, хай вчать дебіли, не безплатно, звичайно...
показати весь коментар
09.11.2022 14:42 Відповісти
Ці вчити не будуть. Трохи освояться і закричать про «пєщєрную русофобію»
показати весь коментар
09.11.2022 14:58 Відповісти
Прям фашизм...
показати весь коментар
09.11.2022 14:36 Відповісти
Нічого проти, але чи знають її самі казахи? Бо узбеки так точно не знають своєї
показати весь коментар
09.11.2022 14:40 Відповісти
Interesno , kagda v Ukraine takoie budet , i para na latinicu perehadit ! Kirilica izpaganinaia pismennostj !
показати весь коментар
09.11.2022 14:43 Відповісти
так, це цікаво, кирилицю придумав грек Мефодій для Моравії (чехів), бо Великій Моравії відмовив Папа Римський, зрештою чехи пишуть латинкою.
показати весь коментар
09.11.2022 14:48 Відповісти
Ta nivazhno kak ana pojavilas , ruskaia zaraza uzhe nismoitsa !
показати весь коментар
09.11.2022 14:53 Відповісти
ну... як в любій звичайній країні... ¯\_(ツ)_/¯
показати весь коментар
09.11.2022 14:43 Відповісти
бұл орысофобия!
показати весь коментар
09.11.2022 14:48 Відповісти
Це правильно щоб менше громадян Росії набували громадянство це теж саме стосується України і багатьох інших країн.
Як від них позбутися ? А зробити такі умови коли рашисти самі не захочуть приїхати до країни.
показати весь коментар
09.11.2022 14:48 Відповісти
Третьякову пусть вернут домой, в Казахстан. Пусть учит казахский! В Украине она уже наделала делов.
показати весь коментар
09.11.2022 14:55 Відповісти
В Україні можна таке зробити?
показати весь коментар
09.11.2022 14:56 Відповісти
Знання державної мови та історії має бути основою, базою для отримання громадянства.
Дика херня що в наших країнах громадянство роздавали кому попало, тому й маємо хрін знає шо. Треба було брать приклад з країн Балтії в 90х.
показати весь коментар
09.11.2022 15:20 Відповісти
..дивно, що це було досі не так.. Казакстан -це ж не Україна 73%вого Зеленського-Какаразніци (прости Господи)..
показати весь коментар
09.11.2022 16:48 Відповісти
Нормальна ідея, щоб Ваня не горланив що всюди рускій мір 😁
показати весь коментар
09.11.2022 18:04 Відповісти
Крім знання казахської мусить бути вимога відсутності паспорту РФ
показати весь коментар
09.11.2022 18:15 Відповісти
 
 