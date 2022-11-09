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Новини Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
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Російським мобілізованим, яких перекинули у Білорусь, видали металеві шоломи часів Другої світової та неробочі автомати, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо матеріального забезпечення та озброєння російських мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно - металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і конфліктують із білорусами, - ГУР

Автор: 

Генштаб ЗС (6651) мобілізація (3082)


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Топ коментарі
+25
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09.11.2022 22:21
+23
Нє, ну а шо? Хотіли ж "как деды"
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09.11.2022 22:09
+16
І тогочасні шльоми.

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09.11.2022 22:23
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Нє, ну а шо? Хотіли ж "как деды"
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09.11.2022 22:09 Відповісти
дидыодевале
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10.11.2022 05:26 Відповісти
спітє спокойно, бл@діньі руснявьіє...
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09.11.2022 22:11 Відповісти
А нахіба їм робочі автомати? Наскільки я зрозумів, вони тими автоматами своїх вбили більше чим наших. Головне шоб чорні пакети в них були робочі.
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09.11.2022 22:15 Відповісти
Списи і деревяні щити буде наступне
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09.11.2022 22:18 Відповісти
І тогочасні шльоми.

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09.11.2022 22:23 Відповісти
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09.11.2022 22:21 Відповісти
На фото русак сумує, що кадировський овцейоп не обрав його коханкою на сьогоднішню ніч?
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09.11.2022 22:22 Відповісти
І сказали що треба кричати тра та та)
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09.11.2022 22:25 Відповісти
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09.11.2022 22:28 Відповісти
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09.11.2022 22:31 Відповісти
А нашо м'ясу зброя чи засоби захисту? Метал довше розкладається, а тварини його взагалі ігнорують... Заходьте, кабиздох з задорновим чекають на вас!
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09.11.2022 22:33 Відповісти
Я просто прошу видавать як дідам один автомат на трьох
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09.11.2022 22:55 Відповісти
НЕЗАБАРОМ!
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10.11.2022 01:02 Відповісти
Да это нормально,чмобиков все равно гонят на убой для выявления огневых точек,так как лугандонские мобики почти закончились.
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10.11.2022 07:17 Відповісти
 
 