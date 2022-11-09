Російським мобілізованим, яких перекинули у Білорусь, видали металеві шоломи часів Другої світової та неробочі автомати, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо матеріального забезпечення та озброєння російських мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно - металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання".

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