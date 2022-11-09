УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 542 12

Українська позиція для саміту G20 сформована, - Зеленський

зеленський

Команда президента Володимира Зеленського завершує підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки", що відбудеться на Балі наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський заявив  у вечірньому зверненні до українців 9 листопада

"Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки", - підкреслив український президент.

Голова держави зазначив, що 10 листопада "буде дуже активний переговорний день: заплановано багато контактів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в інформаційному просторі багато радощів, але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

G20 (323) дипломатія (711) Зеленський Володимир (24004)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Сподіваюся, спічрайтера йому не поміняли
показати весь коментар
09.11.2022 23:53
+3
Богом благаю, ЗЕ, читай те, що тобі написали, і навіть не думай "пахахміть" чи "састріть" експромтом!
Мені вже набриддло стидатися...
показати весь коментар
09.11.2022 23:56
+3
позиція для саміту: Є бабуся+ Є дідуся + Є дебіл на шарнірах, але онлайн та Єдерьмак за деригАгент?
показати весь коментар
10.11.2022 03:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюся, спічрайтера йому не поміняли
показати весь коментар
09.11.2022 23:53 Відповісти
зерайтер не краще зеспикера - палати різні, лікарня одна.
Головні тези (вангую):
- "закрийте небо/хмари/опади;
- "відкрийте шашличну/шаурмячну/Ваш гаманець.
Прибирати лайно варто, а не покращувати вигляд.
показати весь коментар
10.11.2022 06:52 Відповісти
Богом благаю, ЗЕ, читай те, що тобі написали, і навіть не думай "пахахміть" чи "састріть" експромтом!
Мені вже набриддло стидатися...
показати весь коментар
09.11.2022 23:56 Відповісти
Незабудь взять єрмака
показати весь коментар
10.11.2022 00:08 Відповісти
А куди ж без нього. Ще залізе Вова в телефон і дізнається, що нарід думає про того дєрьмака.
показати весь коментар
10.11.2022 01:25 Відповісти
"наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки". Щось на кшталт"просто пєрєстать стрілять".
показати весь коментар
10.11.2022 00:21 Відповісти
позиція для саміту: Є бабуся+ Є дідуся + Є дебіл на шарнірах, але онлайн та Єдерьмак за деригАгент?
показати весь коментар
10.11.2022 03:35 Відповісти
Їдь, Вова! Хоч в морду плюнеш отій лошарі лаврову
показати весь коментар
10.11.2022 05:26 Відповісти
Позиция проста.Границы Украины образца 24 августа 1991 года.2 триллиона долларов Репараций...и прощай немытая РабSeя..страна дебилов и рабов...Навсегда...👋
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇬🇧🇬🇧🇱🇷💙💛💪👌👍
показати весь коментар
10.11.2022 08:26 Відповісти
Ага.... верим.... при помощи теле-ерма-подо-суфлёра
показати весь коментар
10.11.2022 08:34 Відповісти
 
 