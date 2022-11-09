Українська позиція для саміту G20 сформована, - Зеленський

Команда президента Володимира Зеленського завершує підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки", що відбудеться на Балі наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні до українців 9 листопада

"Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки", - підкреслив український президент.

Голова держави зазначив, що 10 листопада "буде дуже активний переговорний день: заплановано багато контактів".

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