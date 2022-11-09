Українська позиція для саміту G20 сформована, - Зеленський
Команда президента Володимира Зеленського завершує підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки", що відбудеться на Балі наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні до українців 9 листопада
"Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки", - підкреслив український президент.
Голова держави зазначив, що 10 листопада "буде дуже активний переговорний день: заплановано багато контактів".
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+3 atata #544686
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Головні тези (вангую):
- "закрийте небо/хмари/опади;
- "відкрийте шашличну/шаурмячну/Ваш гаманець.
Прибирати лайно варто, а не покращувати вигляд.
Мені вже набриддло стидатися...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇬🇧🇬🇧🇱🇷💙💛💪👌👍