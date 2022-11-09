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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинская позиция для саммита G20 сформирована, - Зеленский

зеленський

Команда президента Владимира Зеленского завершает подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам 9 ноября.

"Именно в эти дни завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как и всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности", - подчеркнул украинский президент.

Глава государства отметил, что 10 ноября "будет очень активный переговорный день: запланировано много контактов".

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Автор: 

G20 (300) дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20530)


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Топ комментарии
+3
Сподіваюся, спічрайтера йому не поміняли
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09.11.2022 23:53
+3
Богом благаю, ЗЕ, читай те, що тобі написали, і навіть не думай "пахахміть" чи "састріть" експромтом!
Мені вже набриддло стидатися...
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09.11.2022 23:56
+3
позиція для саміту: Є бабуся+ Є дідуся + Є дебіл на шарнірах, але онлайн та Єдерьмак за деригАгент?
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10.11.2022 03:35
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Сподіваюся, спічрайтера йому не поміняли
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09.11.2022 23:53 Ответить
зерайтер не краще зеспикера - палати різні, лікарня одна.
Головні тези (вангую):
- "закрийте небо/хмари/опади;
- "відкрийте шашличну/шаурмячну/Ваш гаманець.
Прибирати лайно варто, а не покращувати вигляд.
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10.11.2022 06:52 Ответить
Богом благаю, ЗЕ, читай те, що тобі написали, і навіть не думай "пахахміть" чи "састріть" експромтом!
Мені вже набриддло стидатися...
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09.11.2022 23:56 Ответить
Незабудь взять єрмака
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10.11.2022 00:08 Ответить
А куди ж без нього. Ще залізе Вова в телефон і дізнається, що нарід думає про того дєрьмака.
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10.11.2022 01:25 Ответить
"наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки". Щось на кшталт"просто пєрєстать стрілять".
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10.11.2022 00:21 Ответить
позиція для саміту: Є бабуся+ Є дідуся + Є дебіл на шарнірах, але онлайн та Єдерьмак за деригАгент?
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10.11.2022 03:35 Ответить
Їдь, Вова! Хоч в морду плюнеш отій лошарі лаврову
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10.11.2022 05:26 Ответить
Позиция проста.Границы Украины образца 24 августа 1991 года.2 триллиона долларов Репараций...и прощай немытая РабSeя..страна дебилов и рабов...Навсегда...👋
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇬🇧🇬🇧🇱🇷💙💛💪👌👍
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10.11.2022 08:26 Ответить
Ага.... верим.... при помощи теле-ерма-подо-суфлёра
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10.11.2022 08:34 Ответить
 
 