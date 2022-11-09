Украинская позиция для саммита G20 сформирована, - Зеленский
Команда президента Владимира Зеленского завершает подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам 9 ноября.
"Именно в эти дни завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как и всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности", - подчеркнул украинский президент.
Глава государства отметил, что 10 ноября "будет очень активный переговорный день: запланировано много контактов".
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Головні тези (вангую):
- "закрийте небо/хмари/опади;
- "відкрийте шашличну/шаурмячну/Ваш гаманець.
Прибирати лайно варто, а не покращувати вигляд.
Мені вже набриддло стидатися...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇬🇧🇬🇧🇱🇷💙💛💪👌👍