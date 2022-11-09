Украинская позиция для саммита G20 сформирована, - Зеленский

Команда президента Владимира Зеленского завершает подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам 9 ноября.

"Именно в эти дни завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как и всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности", - подчеркнул украинский президент.

Глава государства отметил, что 10 ноября "будет очень активный переговорный день: запланировано много контактов".

Читайте также: Сегодня в информационном пространстве много радости, но наши эмоции должны быть сдержанными - всегда во время войны, - Зеленский. ВИДЕО