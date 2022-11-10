ЗСУ визволили Снігурівку на Миколаївщині. ВIДЕО
Захисники України визволили Снігурівку на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!" - каже на відео військовослужбовець.
Мешканці Снігурівки аплодують та вітають визволителів.
