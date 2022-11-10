УКР
ЗСУ визволили Снігурівку на Миколаївщині. ВIДЕО

Захисники України визволили Снігурівку на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!" - каже на відео військовослужбовець.

Мешканці Снігурівки аплодують та вітають визволителів.

Дивіться: ЗСУ встановили прапор у Калинівському на Херсонщині. ВIДЕО

Миколаївська область
Топ коментарі
+55
УРА!!!!
Слава Украине, моей великой стране, что пи%дит вторую армию мира!
10.11.2022 11:05 Відповісти
+44
У меня родственники в окупированном крыму плачут от таких видео. Все надеются что и в крыму выйдут так же встречать украинских солдат
10.11.2022 11:12 Відповісти
+31
Ну тепер вже повністю очевидно що кацапи підуть з Херсону.
10.11.2022 11:10 Відповісти
Колишню другу.
10.11.2022 11:09 Відповісти
Неправда! рАссейская армия вторая в мире!!! Только с конца рейтинга.
10.11.2022 13:15 Відповісти
Кацапы! Мы вас всех убьем!
10.11.2022 12:48 Відповісти
пи%дит "вторую" армию мира. Самозванцы хреновы
10.11.2022 11:13 Відповісти
а чого? Та справді друга армія. тільки третього світу.
10.11.2022 12:51 Відповісти
Героям Слава ‼️Слава ЗСУ ❤️👍✊‼️👏👏👏Слава Великим Воинам 🙏❤️💙💛‼️
10.11.2022 11:45 Відповісти
раша вчергове змінює конституцію
10.11.2022 11:11 Відповісти
А мой родственник (шляк би трафив) в Крыму трясется, как собачий хвост от страха : ценный работник симферопольского военкомата. Жду, куда же он дрыснет? В рашке родни нет. Волнуюсь.
10.11.2022 11:57 Відповісти
надішли йому підбадьорюючу СМС-ку про Снігурівку. нехай порадіє.
10.11.2022 12:18 Відповісти
Он меня заблокировал после моего совета драпать на его Родину в Улан_Удэ. Честно, папа там служил и Леха там родился и жил до двух лет. Сказился после моего совета "від щирого серця"!
10.11.2022 12:25 Відповісти
Примерно такие же перипетии и у меня.
10.11.2022 12:44 Відповісти
давайте телефон. Мы напишем от вашего имени)))
10.11.2022 21:16 Відповісти
Ну от тепер вірю що русня драпає
10.11.2022 11:15 Відповісти
А теперь чистить город от коллаборантов. Жестко...
10.11.2022 11:15 Відповісти
Може дехто й залишився, але, здається, переважна більшість вже драпонула в сторону Анадиря.
10.11.2022 11:19 Відповісти
мені з чернігівщини, звичайно, погано видно, але, наскільки я знаю, там їх небагато і було. користуючись нагодою, висловлю глибоку повагу мешканцям херсонщини, які не прогнулись під ордою, не злякались і не втратили віру в україну.
10.11.2022 11:21 Відповісти
количество не имеет значения. И один предатель уже угроза жизни тысяч людей. мы знаем, как любители сруцького мира сдавали рашистам украинских активистов, ветеранов АТОи просто семьи где было чем поживится
10.11.2022 11:45 Відповісти
я й не кажу про "взагалі немає". але мене вже мінімум двічі тут банили, тому не буду порівнювати з кримчанами.
10.11.2022 11:47 Відповісти
Ну как вам сказать, процентов 10-20 будет... Но самое неприятное, что есть еще какие разницы, тоже где столько же... И вот эти какая разница, первыми побежали на принеси подай...
10.11.2022 12:13 Відповісти
скромная оценка
10.11.2022 14:10 Відповісти
А вы вспомните сколько голосовало за зажопников? Они больше 20% не набирали, я прекрасно помню результаты по Херсонской области... А учитывая сколько они паспортов выдали, то мои цифры преувеличены) Хотя по какая разница, возможно их и больше...
10.11.2022 15:08 Відповісти
Снігурівка була дуже довго під окупацією нарешті звільнили !
10.11.2022 11:20 Відповісти
Сьогодні російські війська звільняють місто за містом ... але є нюанс.
10.11.2022 11:21 Відповісти
Ребятки давите эту российскую мразь, размазуйте их вонючие кишки по нашему чернозему, будет отличная пшеница расти. И жены останутся одни, без орков, их будут ипать азматы и выродится вонючая рашка.
10.11.2022 11:22 Відповісти
сомневаюсь, что пшеница будет хорошо расти, а вот боярышник будет знатный
10.11.2022 11:29 Відповісти
Слава ЗСУ та українському народу! Незабаром будуть ще приємні новини!
показати весь коментар
10.11.2022 11:41 Відповісти
єто все хорошо только интересно чего даже ни разу запорскую область не пытались освобождать
10.11.2022 11:26 Відповісти
Спроби були, але там найбільше сил у росіян, а також немає можливостей блокувати логістику. Наступною, за позитивного розвитку подій, буде північ Луганщини, потім решта Донбасу і лише тоді - Запоріжжя.
10.11.2022 11:35 Відповісти
Підтримую, бо це логічно. Так, нажаль запорізька область, Мелітополь скоріш за все будуть передостанніми, навіть після Луганська та Донецьку. Бо Мелітополь- це вже близько до входу в Крим. Півострів буде останнім
10.11.2022 12:36 Відповісти
ужас. Хотелось бы Запорожье 1ми с деблокадой АЭС, выходами к морю, и Днепру было бы легче дышать.....
10.11.2022 21:19 Відповісти
потому что у орком перевес в вооружение, но по мозгам они полные дауны так что мы их медленно и уверенно перебьем
10.11.2022 11:41 Відповісти
Слышишь ты специалист.
Чекаю тебе на елєваторі, особисто для тебе...
10.11.2022 12:13 Відповісти
Не обращайте внимание на диванную тероборону)... К сожалению, так бывает...
10.11.2022 12:20 Відповісти
Молодці!!!
10.11.2022 11:37 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні!
10.11.2022 11:37 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ та її ЗБРОЙНИМ СИЛАМ!!!!!🇺🇦
10.11.2022 11:48 Відповісти
А хто по твоєму " попросив " їх з відти піти ??? Стремоусов чи все ж таки хлопці з ЗСУ ????
10.11.2022 12:08 Відповісти
Боксер, получивший нокаут, просто "перестал драться, совершив жест доброй воли".
10.11.2022 12:11 Відповісти
Красножопий , а не пішов би ти на .....й
10.11.2022 12:34 Відповісти
Умнички
10.11.2022 12:07 Відповісти
Втрата цього пункту і слідуючого Беприслава, навіть без звільнення Херсона ставить жирний хрест на всій правобережній групіровці ворога, незалежно від того виводить чи не виводить він свою зграю вбивць.
10.11.2022 12:18 Відповісти
так..Снігурівка -це ключ..
10.11.2022 13:08 Відповісти
Героям Слава!
10.11.2022 12:22 Відповісти
Не даремно учора плакав Петро від гордості,поваги і радості за ще одне звільнення село. Слава ЗСУ ! Тільки так,тільки вперед. Україна тримається на ваших плечах
10.11.2022 12:34 Відповісти
Бей проклятую рашистскую гадину!
10.11.2022 12:49 Відповісти
На сегодня перша армії в Світі, це ЗСУ . Заперечте мені як що я не правий.
10.11.2022 13:00 Відповісти
10.11.2022 13:12 Відповісти
Нарештi! Не вiрив поки не було офiцiйного пiдтверження.
10.11.2022 13:17 Відповісти
10.11.2022 13:18 Відповісти
10.11.2022 13:20 Відповісти
Слава Богу, знакома дівчина живе у Снігурівці, хоча мабуть вже давно в ЄС, але приємно.
10.11.2022 13:37 Відповісти
 
 