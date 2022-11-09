ЗСУ встановили прапор у Калинівському на Херсонщині. ВIДЕО
Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.
"9-те листопада, один із найважчих днів, але найкращих заходів сонця", - ідеться на відео.
Топ коментарі
+30 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар09.11.2022 22:42
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.11.2022 22:34
+7 izzabaru
показати весь коментар09.11.2022 22:52
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Справжня назва села Велика Сейдеминуха. Потім воно стало зватися Калініндорф, потім Калінінське, а тепер, - Калинівське. Там колись жило багато євреїв. За совєцької влади синагогу перетворили на склад.
Село Калинівське зліва, на протилежному березі.
Через "велике крадівництво", " там же наши люді" та "просто пєрєстать стрєлять" у вас, нажаль, ще багато роботи... А ми вам допоможемо хто чим і як може.