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ЗСУ встановили прапор у Калинівському на Херсонщині. ВIДЕО

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

"9-те листопада, один із найважчих днів, але найкращих заходів сонця", - ідеться на відео.

Також читайте: Навіть після визволення Херсона ворог зможе обстрілювати Кривий Ріг, - Вілкул

Автор: 

визволення (566) звільнення (2679) Штефан Анатолій (120) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+30
Не можу повірити. Прапор чіпляє хлопець з мого міста Шепетівка. І його звати Кирил. Колись він у дитячому садку, де моя мама була завідуючою, робив ремонт даху і пластикові вікна ставив.
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09.11.2022 22:42
+19
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09.11.2022 22:34
+7
Прапор, здається, встановили на будівлі старої синагоги. Вона якраз розміщена на пагорбі на околиці села.
Справжня назва села Велика Сейдеминуха. Потім воно стало зватися Калініндорф, потім Калінінське, а тепер, - Калинівське. Там колись жило багато євреїв. За совєцької влади синагогу перетворили на склад.

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09.11.2022 22:52
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09.11.2022 22:34 Відповісти
Не можу повірити. Прапор чіпляє хлопець з мого міста Шепетівка. І його звати Кирил. Колись він у дитячому садку, де моя мама була завідуючою, робив ремонт даху і пластикові вікна ставив.
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09.11.2022 22:42 Відповісти
Прапор, здається, встановили на будівлі старої синагоги. Вона якраз розміщена на пагорбі на околиці села.
Справжня назва села Велика Сейдеминуха. Потім воно стало зватися Калініндорф, потім Калінінське, а тепер, - Калинівське. Там колись жило багато євреїв. За совєцької влади синагогу перетворили на склад.

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09.11.2022 22:52 Відповісти
Панорамний знімок вигину річки Інгулець між Калинівським і Бобровим Кутом.
Село Калинівське зліва, на протилежному березі.

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09.11.2022 23:10 Відповісти
Дудчани теж + !
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09.11.2022 22:54 Відповісти
Так их, вроде, уже освобождали. Или орки назад отбили?
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09.11.2022 22:57 Відповісти
На 70%. Далі там канал і орки підірвали міст тоді. Тепер Україна повернула решту 30%.
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09.11.2022 23:03 Відповісти
Чего флаг перевернутый?
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09.11.2022 22:55 Відповісти
Та ладно. Хлопці поспішають, хвилюються...
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09.11.2022 23:01 Відповісти
Дякую, воїни. Трішки відпочиньте, відновіть сили...
Через "велике крадівництво", " там же наши люді" та "просто пєрєстать стрєлять" у вас, нажаль, ще багато роботи... А ми вам допоможемо хто чим і як може.
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09.11.2022 23:29 Відповісти
Хлопці, Ви Героі і наша надія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.11.2022 00:54 Відповісти
Карта це ще учора показала. Пишуть про 6 населених пунктів, чекаємо
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10.11.2022 07:16 Відповісти
 
 