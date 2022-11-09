ЗСУ встановили прапор у Калинівському на Херсонщині. ВIДЕО

Українські військові встановили прапор України у селі Калинівське Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

"9-те листопада, один із найважчих днів, але найкращих заходів сонця", - ідеться на відео.

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