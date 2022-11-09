УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 873 15

Навіть після визволення Херсона ворог зможе обстрілювати Кривий Ріг, - Вілкул

аеропорт,кривий,ріг

Навіть після визволення українськими військами Херсона армія РФ зможе обстрілювати Кривий Ріг і район, як сьогодні, з РСЗВ "Смерч" та "Торнадо С", дальність пострілу яких досягає 120 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у вечірньому зверненні начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул.

"Треба розуміти, що по ТТХ РСЗВ "Смерч" та "Торнадо С" дальність пострілу – 120 км. До річки Дніпро у нас значно менше 100 км. Тому навіть після звільнення Херсона цією зброєю кляті орки будуть до нас доставати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи 

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
ну по идее и мы ж тоже сможем по ним доставать? HIMARS в помощь!
показати весь коментар
09.11.2022 22:44
+6
Смешно, конечно, когда главный ватник Кривого Рога пытается из себя строить патриота Украины.
показати весь коментар
09.11.2022 23:26
+5
Нет не так нужно говорить: после освобождения Херсона мы сможем обстреливать Севастополь и Керчь.
показати весь коментар
10.11.2022 00:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну по идее и мы ж тоже сможем по ним доставать? HIMARS в помощь!
показати весь коментар
09.11.2022 22:44 Відповісти
Не факт. Им может быть уже не до Кривого Рога....
показати весь коментар
09.11.2022 22:54 Відповісти
Може вілкула трохи підсмажать, добрий був би подарунок для України
показати весь коментар
09.11.2022 23:07 Відповісти
тебе "киевлянину" из Польши(!) наверно виднее! p.s. я из Кривбасса, если что.
показати весь коментар
09.11.2022 23:37 Відповісти
Ти шо? Серйозно? Може ще й мову держави, в якій мешкаєш, вивчив? Кривбасець ))) Де це???
показати весь коментар
10.11.2022 19:00 Відповісти
Смешно, конечно, когда главный ватник Кривого Рога пытается из себя строить патриота Украины.
показати весь коментар
09.11.2022 23:26 Відповісти
ты "патриот" языком, а саша отлично держит оборону семисот тысячного Кривого Рога. так же как и "ватник" Терехов в Харькове.
показати весь коментар
09.11.2022 23:42 Відповісти
Это как сказать- "Зеленский отлично держит оборону многомиллионной страны!"
показати весь коментар
10.11.2022 04:40 Відповісти
Він не може бути патріотом "языком", бо він в нього свіно-собачій
показати весь коментар
10.11.2022 06:32 Відповісти
Завалив би ти своє оте... хайло

Такий же гноєк як і зеля твій саша

Та й ти з відти ж
показати весь коментар
10.11.2022 19:02 Відповісти
Судячи з мови, ти теж як би і не патріот
показати весь коментар
10.11.2022 06:28 Відповісти
судячи з ваших слів на фронті боронять Україну відсотків 80 "не патріотів". я гадаю що в Україні давно вже не існує "русского языка", натомість його з успіхом змінив так званий "східно-український язик".
показати весь коментар
10.11.2022 07:06 Відповісти
Я про тих, хто боронить Україну виключно на дивані, але патріот- патріот.
показати весь коментар
10.11.2022 09:51 Відповісти
Нет не так нужно говорить: после освобождения Херсона мы сможем обстреливать Севастополь и Керчь.
показати весь коментар
10.11.2022 00:17 Відповісти
На жаль?(((( обстріли закінчаться тільки виграшем України в цій війні
показати весь коментар
10.11.2022 08:06 Відповісти
 
 