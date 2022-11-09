Навіть після визволення Херсона ворог зможе обстрілювати Кривий Ріг, - Вілкул
Навіть після визволення українськими військами Херсона армія РФ зможе обстрілювати Кривий Ріг і район, як сьогодні, з РСЗВ "Смерч" та "Торнадо С", дальність пострілу яких досягає 120 км.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у вечірньому зверненні начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул.
"Треба розуміти, що по ТТХ РСЗВ "Смерч" та "Торнадо С" дальність пострілу – 120 км. До річки Дніпро у нас значно менше 100 км. Тому навіть після звільнення Херсона цією зброєю кляті орки будуть до нас доставати", - зазначив він.
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.11.2022 22:44
+6 Вадим Калита #545059
показати весь коментар09.11.2022 23:26
+5 mrtime1800
показати весь коментар10.11.2022 00:17
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Такий же гноєк як і зеля твій саша
Та й ти з відти ж