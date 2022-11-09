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Даже после освобождения Херсона враг сможет обстреливать Кривой Рог, - Вилкул

аеропорт,кривий,ріг

Даже после освобождения украинскими войсками Херсона армия РФ сможет обстреливать Кривой Рог и район, как сегодня, из РСЗО "Смерч" и "Торнадо С", дальность выстрела которых достигает 120 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в вечернем обращении начальник Криворожской ВА Александр Вилкул.

"Надо понимать, что по ТТХ РСЗО "Смерч" и "Торнадо С" дальность выстрела - 120 км. До реки Днепр у нас значительно меньше 100 км. Поэтому даже после освобождения Херсона этим оружием проклятые орки будут до нас доставать", - отметил он.

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Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+6
ну по идее и мы ж тоже сможем по ним доставать? HIMARS в помощь!
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09.11.2022 22:44
+6
Смешно, конечно, когда главный ватник Кривого Рога пытается из себя строить патриота Украины.
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09.11.2022 23:26
+5
Нет не так нужно говорить: после освобождения Херсона мы сможем обстреливать Севастополь и Керчь.
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10.11.2022 00:17
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ну по идее и мы ж тоже сможем по ним доставать? HIMARS в помощь!
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09.11.2022 22:44 Ответить
Не факт. Им может быть уже не до Кривого Рога....
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09.11.2022 22:54 Ответить
Може вілкула трохи підсмажать, добрий був би подарунок для України
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09.11.2022 23:07 Ответить
тебе "киевлянину" из Польши(!) наверно виднее! p.s. я из Кривбасса, если что.
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09.11.2022 23:37 Ответить
Ти шо? Серйозно? Може ще й мову держави, в якій мешкаєш, вивчив? Кривбасець ))) Де це???
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10.11.2022 19:00 Ответить
Смешно, конечно, когда главный ватник Кривого Рога пытается из себя строить патриота Украины.
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09.11.2022 23:26 Ответить
ты "патриот" языком, а саша отлично держит оборону семисот тысячного Кривого Рога. так же как и "ватник" Терехов в Харькове.
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09.11.2022 23:42 Ответить
Это как сказать- "Зеленский отлично держит оборону многомиллионной страны!"
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10.11.2022 04:40 Ответить
Він не може бути патріотом "языком", бо він в нього свіно-собачій
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10.11.2022 06:32 Ответить
Завалив би ти своє оте... хайло

Такий же гноєк як і зеля твій саша

Та й ти з відти ж
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10.11.2022 19:02 Ответить
Судячи з мови, ти теж як би і не патріот
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10.11.2022 06:28 Ответить
судячи з ваших слів на фронті боронять Україну відсотків 80 "не патріотів". я гадаю що в Україні давно вже не існує "русского языка", натомість його з успіхом змінив так званий "східно-український язик".
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10.11.2022 07:06 Ответить
Я про тих, хто боронить Україну виключно на дивані, але патріот- патріот.
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10.11.2022 09:51 Ответить
Нет не так нужно говорить: после освобождения Херсона мы сможем обстреливать Севастополь и Керчь.
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10.11.2022 00:17 Ответить
На жаль?(((( обстріли закінчаться тільки виграшем України в цій війні
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10.11.2022 08:06 Ответить
 
 