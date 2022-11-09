Даже после освобождения Херсона враг сможет обстреливать Кривой Рог, - Вилкул
Даже после освобождения украинскими войсками Херсона армия РФ сможет обстреливать Кривой Рог и район, как сегодня, из РСЗО "Смерч" и "Торнадо С", дальность выстрела которых достигает 120 км.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в вечернем обращении начальник Криворожской ВА Александр Вилкул.
"Надо понимать, что по ТТХ РСЗО "Смерч" и "Торнадо С" дальность выстрела - 120 км. До реки Днепр у нас значительно меньше 100 км. Поэтому даже после освобождения Херсона этим оружием проклятые орки будут до нас доставать", - отметил он.
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+6 Вася Шевченко #371210
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+6 Вадим Калита #545059
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+5 mrtime1800
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Такий же гноєк як і зеля твій саша
Та й ти з відти ж