Даже после освобождения Херсона враг сможет обстреливать Кривой Рог, - Вилкул

Даже после освобождения украинскими войсками Херсона армия РФ сможет обстреливать Кривой Рог и район, как сегодня, из РСЗО "Смерч" и "Торнадо С", дальность выстрела которых достигает 120 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в вечернем обращении начальник Криворожской ВА Александр Вилкул.

"Надо понимать, что по ТТХ РСЗО "Смерч" и "Торнадо С" дальность выстрела - 120 км. До реки Днепр у нас значительно меньше 100 км. Поэтому даже после освобождения Херсона этим оружием проклятые орки будут до нас доставать", - отметил он.

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