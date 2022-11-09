ВСУ подняли флаг в Калиновском на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм офицера ВСУ Анатолия Штефана.

"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но лучших закатов", - говорится на видео.

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