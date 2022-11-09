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ВСУ подняли флаг в Калиновском на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм офицера ВСУ Анатолия Штефана.

"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но лучших закатов", - говорится на видео.

Смотрите также: ВСУ вошли в населенный пункт Правдино - до Херсона осталось 40 км. ВИДЕО

Автор: 

освобождение (567) увольнение (2681) Штефан Анатолий (114) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+30
Не можу повірити. Прапор чіпляє хлопець з мого міста Шепетівка. І його звати Кирил. Колись він у дитячому садку, де моя мама була завідуючою, робив ремонт даху і пластикові вікна ставив.
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09.11.2022 22:42
+19
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09.11.2022 22:34
+7
Прапор, здається, встановили на будівлі старої синагоги. Вона якраз розміщена на пагорбі на околиці села.
Справжня назва села Велика Сейдеминуха. Потім воно стало зватися Калініндорф, потім Калінінське, а тепер, - Калинівське. Там колись жило багато євреїв. За совєцької влади синагогу перетворили на склад.

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09.11.2022 22:52
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09.11.2022 22:34 Ответить
Не можу повірити. Прапор чіпляє хлопець з мого міста Шепетівка. І його звати Кирил. Колись він у дитячому садку, де моя мама була завідуючою, робив ремонт даху і пластикові вікна ставив.
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09.11.2022 22:42 Ответить
Прапор, здається, встановили на будівлі старої синагоги. Вона якраз розміщена на пагорбі на околиці села.
Справжня назва села Велика Сейдеминуха. Потім воно стало зватися Калініндорф, потім Калінінське, а тепер, - Калинівське. Там колись жило багато євреїв. За совєцької влади синагогу перетворили на склад.

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09.11.2022 22:52 Ответить
Панорамний знімок вигину річки Інгулець між Калинівським і Бобровим Кутом.
Село Калинівське зліва, на протилежному березі.

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09.11.2022 23:10 Ответить
Дудчани теж + !
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09.11.2022 22:54 Ответить
Так их, вроде, уже освобождали. Или орки назад отбили?
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09.11.2022 22:57 Ответить
На 70%. Далі там канал і орки підірвали міст тоді. Тепер Україна повернула решту 30%.
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09.11.2022 23:03 Ответить
Чего флаг перевернутый?
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09.11.2022 22:55 Ответить
Та ладно. Хлопці поспішають, хвилюються...
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09.11.2022 23:01 Ответить
Дякую, воїни. Трішки відпочиньте, відновіть сили...
Через "велике крадівництво", " там же наши люді" та "просто пєрєстать стрєлять" у вас, нажаль, ще багато роботи... А ми вам допоможемо хто чим і як може.
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09.11.2022 23:29 Ответить
Хлопці, Ви Героі і наша надія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.11.2022 00:54 Ответить
Карта це ще учора показала. Пишуть про 6 населених пунктів, чекаємо
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10.11.2022 07:16 Ответить
 
 