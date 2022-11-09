ВСУ подняли флаг в Калиновском на Херсонщине. ВИДЕО
Украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм офицера ВСУ Анатолия Штефана.
"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но лучших закатов", - говорится на видео.
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+19 Вася Шевченко #371210
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Справжня назва села Велика Сейдеминуха. Потім воно стало зватися Калініндорф, потім Калінінське, а тепер, - Калинівське. Там колись жило багато євреїв. За совєцької влади синагогу перетворили на склад.
Село Калинівське зліва, на протилежному березі.
Через "велике крадівництво", " там же наши люді" та "просто пєрєстать стрєлять" у вас, нажаль, ще багато роботи... А ми вам допоможемо хто чим і як може.