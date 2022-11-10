Поліція, СБУ та прокуратура проводять обшуки в Довженко-Центрі

У Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, проводять обшуки Національна поліція, прокуратура та СБУ.

Про обшуки повідомили на сторінці Центру у фейсбуці.

За словами співробітників Центру, до будівлі прийшли представники прокуратури, поліції та Служби безпеки України і проводять обшуки.

"Шукають документи, пов'язані з забудовником", - кажуть у Довженко-Центрі.

Пресс-секретарка Центру Марія Глазунова розповіла "Детектору медіа", що формальним приводом до обшуків є пошук зв'язків колишнього гендиректора Центру Івана Козленка із фірмою-забудовником, що працює на ділянці поруч із Центром.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила "Українській правді", що обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді.

"Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають", - каже Максимець.

У пресслужбі СБУ також підтвердили слідчі дії і зазначили, що одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.