УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13443 відвідувача онлайн
Новини
4 094 29

Поліція, СБУ та прокуратура проводять обшуки в Довженко-Центрі

довженко,центр

У Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, проводять обшуки Національна поліція, прокуратура та СБУ.

Про обшуки повідомили на сторінці Центру у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співробітників Центру, до будівлі прийшли представники прокуратури, поліції та Служби безпеки України і проводять обшуки.

"Шукають документи, пов'язані з забудовником", - кажуть у Довженко-Центрі.

Пресс-секретарка Центру Марія Глазунова розповіла "Детектору медіа", що формальним приводом до обшуків є пошук зв'язків колишнього гендиректора Центру Івана Козленка із фірмою-забудовником, що працює на ділянці поруч із Центром.

Читайте: Колектив Довженко-Центру не допустив до виконання обов’язків нову очільницю, - Держкіно

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила "Українській правді", що обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді.

"Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають", - каже Максимець.

Також читайте: Гіпноз, кінологія і бухгалтерія: нова очільниця Довженко Центру Каждан не має стосунку до кіноіндустрії, - ЗМІ

У пресслужбі СБУ також підтвердили слідчі дії і зазначили, що одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Автор: 

обшук (2016) Нацполіція (15426) прокуратура (3732) СБУ (13252) Довженко Центр (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
клоуны обиделись за кинолога
показати весь коментар
10.11.2022 14:21 Відповісти
+14
Поліція, СБУ і прокуратура...ну ні фіга собі спецоб"єкт - прямо якесь вовче лігво
показати весь коментар
10.11.2022 14:23 Відповісти
+14
Кінологів долучили?
показати весь коментар
10.11.2022 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клоуны обиделись за кинолога
показати весь коментар
10.11.2022 14:21 Відповісти
фамилии следователей переписать. ответят по закону после войны
показати весь коментар
10.11.2022 14:22 Відповісти
Ага, всі бандюковичі що працювали до 2014, зараз знову поновлені, і всі "відповіли" за скоєне
показати весь коментар
10.11.2022 16:50 Відповісти
бандюковичи при владі, хто їх посадить. вони і приходили в центр
показати весь коментар
10.11.2022 16:54 Відповісти
Поліція, СБУ і прокуратура...ну ні фіга собі спецоб"єкт - прямо якесь вовче лігво
показати весь коментар
10.11.2022 14:23 Відповісти
Кінологів долучили?
показати весь коментар
10.11.2022 14:30 Відповісти
Кінологічна служба СБУ хоче контролювати кіно - це дупа в квадраті .
показати весь коментар
10.11.2022 14:31 Відповісти
А як же підслідність? Зібрались всі, але без борців з корупцією. Дивна справа.
показати весь коментар
10.11.2022 14:31 Відповісти
Так а я про що? ФБР і ті вже вилетіли...ну шо - там хтось портал відкрив, кін дза-дза дублювать хотіли
показати весь коментар
10.11.2022 14:33 Відповісти
"А не будут покупать-отключим газ"! Або натравлять ручних гієн!
показати весь коментар
10.11.2022 14:41 Відповісти
Кіностудія є, а фільмів нема.
показати весь коментар
10.11.2022 14:45 Відповісти
Для кина нужны гроши. Но все деньги на канал "Дом" и телемарофон отдали. Видосики клоуна по десяткам каналов крутят одновременно. И про то какой у нас Ермак маладец
показати весь коментар
10.11.2022 14:50 Відповісти
дунька неписемна, йди читай. що таке Довженко-центр. хєрмацьке та тупе
показати весь коментар
10.11.2022 14:58 Відповісти
Вопрос резонный. А заказы, спонсоры были? И не это главное. Зеленые землю хотят, Или ты такой даун, что не понимаешь к чему кинолога на кино сватают?
показати весь коментар
10.11.2022 14:59 Відповісти
дуняша, не впадай в істерику. читай, що таке Довженко-центр. тупе та ще тупіше
показати весь коментар
10.11.2022 14:59 Відповісти
сватів дивись, інтелектуал.
показати весь коментар
10.11.2022 14:51 Відповісти
кажи що хочешь,опудало, якє гадки не має, що таке Довженко-центр та які його функції. клоун-кінолог детектед
показати весь коментар
10.11.2022 14:57 Відповісти
дуня, їди читай, про функціі центру. про хй думати - все чому тебе мамка навчила
показати весь коментар
10.11.2022 15:03 Відповісти
Довженко-Центр взагалі не КІНОСТУДІЯ, розумнику.
показати весь коментар
10.11.2022 14:55 Відповісти
На фоне успехов ВСУ, пятая колонна решила качнуть ситуацию внутри Украины. Стадо каких=то клоунов, парикмахеров и теперь уже и кинологов решили уничтожить знаменитую украинскую киностудию. Это продолжение работы врагов, которые сидят в офисе Голобородько. Разминирование в Херсоне, разукомплектация "Мрии" , разоружение и потопление флагмана "Сагайдачного" - это все работа ФСБшных "кротов" во власти
показати весь коментар
10.11.2022 14:47 Відповісти
Все з точністю до навпаки: ворогів треба шукати не серед тих, хто обшукує, а саме там, де обшукують. Насправді це спецоргани мали б зробити давно, якби не існування певних "дахів", які напевно зараз почали протікати.
Почну спочатку (як годиться), з історії пана Козленка, який зовсім не тягне на героя.
Цей пан з'явився в Центрі наприкінці 2012 р. з подачі Віктора Януковича-молодшого, який, як відомо раптом тоді зацікавився кіно, та Катерини Копилової, його ставлениці на посаді очільниці Держкіно.
Почав Ваня погано: з того, що підробив документи про наявність в нього магістерської освіти (насправді мав лише ступінь бакалавра) та наявність керівного досвіду (насправді до того працював у вар'єте одеських нічних клубів) - без чого за українським законодавством його не могли призначити заст. гендиректора.
Потім Козленко, який в той період неодноразово заявляв, що має ментальність "совєтської людини", лобіював інтереси москальської компанії "Саламандра", якій було безкоштовно передано обдаднання і приміщення Центру і яка в три зміни без офіційного оформлення тиражувала фільми замість Центру, заробляючи на цьому кошти. Аудиторські перевірки в 2013 р. зафіксували збитки для підприємства від такого "творчого" підходу на мільйони гривень. Навіть навесні 2014 р., коли вже був окупований Крим, на зборах колективу заявляв, щоне бачить проблеми в тому, щоб росіяни продовжували працювати там і надалі (скорочуючи при цьому власних працівників, які були природними конкурентами "саламандрівців", а на їхні місця призначаючи тих самих "саламандрівців", щоб вони могли отримувати гроші ще й від української держави". Правда, через кілька місяців "Саламандра" пішла сама, побоючись санкцій, вчинивши при відході розгром (як і личить москальським окупантам"). Пан Козленко не став підписувати акт, який розгром фіксував, щоб хоч спробувати отримати від москалів компенсацію.
Тепер про забудову і забудовників.
В 2008 р. було приватизовано з ознаками корупції (що давало можливість спрбувати відіграти оборудку назад, але пан Козленко палець о палець для цього не вдарив) 9 будівель Центру і труба котельні (остання - окремою позицією). Оборудка не була юридично "чистою": наприклад, будівля двох високовольтних трансформаторних підстанцій загальною потужністю 2,5 МВА була приватизована, а їхнє обладнання залишалося на балансі Центру; та ж сама історія і з котельнею - були приватизовані будівля і згадана вище труба, а котли і обладнання - ні).
До того ж там неможливо було побудувати той житловий комплекс, який врешті був збудований, починаючи з 2016 р., адже ці 9 будівель були розкидані по території в 3 га, і забудовник міг юридично претендувати лише на розрізнені земельні плями під ними, якізагалом становили менше половини площі ******** забудови. Пан Козленко якось "не помітив" цього самозахоплення забудовником державної території, також "не помітив" руйнування під час забудови 3-х артезіанських свердловин та водного басейну, двох електропідстанцій і одного з найкращих в Голосіївському районі бомбосхвищ, що перебували на балансі Центру.
показати весь коментар
10.11.2022 23:43 Відповісти
Це така відповідь за недопуск зеленого призначеного керівництва?
показати весь коментар
10.11.2022 15:56 Відповісти
Спецоргани мали б зробити це дуже давно, якби не існування певних "дахів", які напевно зараз почали протікати.
Почну спочатку (як годиться), з історії пана Козленка, який зовсім не тягне на героя.
Цей пан з'явився в Центрі наприкінці 2012 р. з подачі Віктора Януковича-молодшого, який, як відомо раптом тоді зацікавився кіно, та Катерини Копилової, його ставлениці на посаді очільниці Держкіно.
Почав Ваня погано: з того, що підробив документи про наявність в нього магістерської освіти (насправді мав лише ступінь бакалавра) та наявність керівного досвіду (насправді до того працював у вар'єте одеських нічних клубів) - без чого за українським законодавством його не могли призначити заст. гендиректора.
Потім Козленко, який в той період неодноразово заявляв, що має ментальність "совєтської людини", лобіював інтереси москальської компанії "Саламандра", якій було безкоштовно передано обдаднання і приміщення Центру і яка в три зміни без офіційного оформлення тиражувала фільми замість Центру, заробляючи на цьому кошти. Аудиторські перевірки в 2013 р. зафіксували збитки для підприємства від такого "творчого" підходу на мільйони гривень. Навіть навесні 2014 р., коли вже був окупований Крим, на зборах колективу заявляв, щоне бачить проблеми в тому, щоб росіяни продовжували працювати там і надалі (скорочуючи при цьому власних працівників, які були природними конкурентами "саламандрівців", а на їхні місця призначаючи тих самих "саламандрівців", щоб вони могли отримувати гроші ще й від української держави". Правда, через кілька місяців "Саламандра" пішла сама, побоючись санкцій, вчинивши при відході розгром (як і личить москальським окупантам"). Пан Козленко не став підписувати акт, який розгром фіксував, щоб хоч спробувати отримати від москалів компенсацію.
Тепер про забудову і забудовників.
В 2008 р. було приватизовано з ознаками корупції (що давало можливість спрбувати відіграти оборудку назад, але пан Козленко палець о палець для цього не вдарив) 9 будівель Центру і труба котельні (остання - окремою позицією). Оборудка не була юридично "чистою": наприклад, будівля двох високовольтних трансформаторних підстанцій загальною потужністю 2,5 МВА була приватизована, а їхнє обладнання залишалося на балансі Центру; та ж сама історія і з котельнею - були приватизовані будівля і згадана вище труба, а котли і обладнання - ні).
До того ж там неможливо було побудувати той житловий комплекс, який врешті був збудований, починаючи з 2016 р., адже ці 9 будівель були розкидані по території в 3 га, і забудовник міг юридично претендувати лише на розрізнені земельні плями під ними, якізагалом становили менше половини площі ******** забудови. Пан Козленко якось "не помітив" цього самозахоплення забудовником державної території, також "не помітив" руйнування під час забудови 3-х артезіанських свердловин та водного басейну, двох електропідстанцій і одного з найкращих в Голосіївському районі бомбосхвищ, що перебували на балансі Центру.
показати весь коментар
10.11.2022 23:45 Відповісти
 
 