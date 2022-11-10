У Росії Держдума ухвалила закон про статус "ветерана" для добровольців на війні проти України
Нижня палата російського парламенту ухвалила закон про надання статусу ветерана бойових дій добровольцям, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на систему "Законотворчість" Держдуми РФ.
Дія закону поширюється на "тих, хто вступив у добровольчі формування, створені за рішенням органів державної влади РФ", у тому числі і на тимчасово окупованих територіях областей України, з моменту їх "приєднання до Росії".
Добровольцям, які "стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих при виконанні завдань під час спеціальної воєнної операції", закон дозволяє присвоїти статус "інваліда бойових дій".
Законопроєкт про статуси ветерана та інваліда бойових дій для добровольців внесли на початку листопада 2022 року 264 депутати та сенатори на чолі з головою ради федерації Валентиною Матвієнко та головою Держдуми В'ячеславом Володіним.
Ветеранам бойових дій та інвалідам бойових дій, а також, у ряді випадків, членам їхніх сімей у Росії надаються пільги та заходи соціальної підтримки.
Як повідомлялося, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ. Після цього міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. 4 листопада Путін заявив, що було призвано більш як 318 тисяч осіб, а не 300 тисяч, як планувалося спочатку. Він пояснив це тим, що "в країні зростає кількість добровольців".
Насправді після 21 вересня в РФ проходять протести мобілізованих, сотні тисяч росіян втекли з країни.
лисицам жеж тошнит уже !!!
маю надію, що здохнуть всі..
Снег на Красной площади, поземка,
Молчаливый, пеший строй солдат.
За плечами тощая котомка,
И набор страданий не почат.
Тысячи пройдут за ротой рота,
И погибнут в яростном бою.
Вы вглядитесь, люди, в эти фото:
Там герои замерли в строю!
А потом дорогу дали танкам -
Рев моторов, лязг перед Кремлем.
Вслед им: - Смерть немецким оккупантам!
Эхо повторило за вождём.
Мальчики безусые, в шинелях,
Прямиком в озябшие поля,
Шли в строю и трепетали ели
Снежными ветвями у Кремля...
На морозе думалось о лете,
О тепле любимой и жены.
Но встречали смерть Сереги, Пети,
В злую стужу, на стезе войны.
В ноябре под Крюковом и Пешках,
В снежных склонах и полях нагих,
Вырыли окопы парни в спешке,
Чтобы навсегда остаться в них.
Полегли под Яхромой и Клином,
Штабелем промёрзшим, вдоль дорог.
Может к мамам, клином журавлиным,
Души их вернулись на порог?
Отомстят за них другие роты,
Защитят страну и отчий кров,
И на Бранденбургские ворота,
Бросят взгляд с имперских куполов.
И парад Победы состоится,
А салют увидит вся страна.
Покажите, крупным планом лица,
Чтобы не забыть их ИМЕНА!..