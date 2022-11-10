У Росії Держдума ухвалила закон про статус "ветерана" для добровольців на війні проти України

Нижня палата російського парламенту ухвалила закон про надання статусу ветерана бойових дій добровольцям, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на систему "Законотворчість" Держдуми РФ.

Дія закону поширюється на "тих, хто вступив у добровольчі формування, створені за рішенням органів державної влади РФ", у тому числі і на тимчасово окупованих територіях областей України, з моменту їх "приєднання до Росії".

Добровольцям, які "стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих при виконанні завдань під час спеціальної воєнної операції", закон дозволяє присвоїти статус "інваліда бойових дій".

Законопроєкт про статуси ветерана та інваліда бойових дій для добровольців внесли на початку листопада 2022 року 264 депутати та сенатори на чолі з головою ради федерації Валентиною Матвієнко та головою Держдуми В'ячеславом Володіним.

Ветеранам бойових дій та інвалідам бойових дій, а також, у ряді випадків, членам їхніх сімей у Росії надаються пільги та заходи соціальної підтримки.

Як повідомлялося, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ. Після цього міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. 4 листопада Путін заявив, що було призвано більш як 318 тисяч осіб, а не 300 тисяч, як планувалося спочатку. Він пояснив це тим, що "в країні зростає кількість добровольців".

Насправді після 21 вересня в РФ проходять протести мобілізованих, сотні тисяч росіян втекли з країни.