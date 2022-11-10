УКР
У Росії Держдума ухвалила закон про статус "ветерана" для добровольців на війні проти України

Нижня палата російського парламенту ухвалила закон про надання статусу ветерана бойових дій добровольцям, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на систему "Законотворчість" Держдуми РФ.

Дія закону поширюється на "тих, хто вступив у добровольчі формування, створені за рішенням органів державної влади РФ", у тому числі і на тимчасово окупованих територіях областей України, з моменту їх "приєднання до Росії".

Добровольцям, які "стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих при виконанні завдань під час спеціальної воєнної операції", закон дозволяє присвоїти статус "інваліда бойових дій".

Також читайте: Кремль наказав ЗМІ якнайменше цитувати незадоволених війною в Україні депутатів Держдуми, - росЗМІ

Законопроєкт про статуси ветерана та інваліда бойових дій для добровольців внесли на початку листопада 2022 року 264 депутати та сенатори на чолі з головою ради федерації Валентиною Матвієнко та головою Держдуми В'ячеславом Володіним.

Ветеранам бойових дій та інвалідам бойових дій, а також, у ряді випадків, членам їхніх сімей у Росії надаються пільги та заходи соціальної підтримки.

Як повідомлялося, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ. Після цього міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. 4 листопада Путін заявив, що було призвано більш як 318 тисяч осіб, а не 300 тисяч, як планувалося спочатку. Він пояснив це тим, що "в країні зростає кількість добровольців".

Читайте: Російським мобілізованим, яких перекинули у Білорусь, видали металеві шоломи часів Другої світової та неробочі автомати, - Генштаб ЗСУ

Насправді після 21 вересня в РФ проходять протести мобілізованих, сотні тисяч росіян втекли з країни.

+9
та вы бы лядь своих дохлых ветеранов по степи и посадкам пособирали бы сперва !!!
лисицам жеж тошнит уже !!!
10.11.2022 18:00 Відповісти
+5
они там все "инвалиды от рождения" ))
10.11.2022 17:57 Відповісти
+5
Бедная лисица, крест ордена мужеложства при дефекации застревает.
10.11.2022 18:07 Відповісти
статус- безоплатний чорний пакет
10.11.2022 17:55 Відповісти
они там все "инвалиды от рождения" ))
10.11.2022 17:57 Відповісти
Вытераны...
10.11.2022 17:57 Відповісти
Тобто у гіркіна буде посмертна пенсія? Думаю, його шмара дуже зраділа....
10.11.2022 17:59 Відповісти
Лють ЗСУ - херсонщина https://www.youtube.com/watch?v=r7HkhnMXKnw&t=125s
10.11.2022 17:59 Відповісти
та вы бы лядь своих дохлых ветеранов по степи и посадкам пособирали бы сперва !!!
лисицам жеж тошнит уже !!!
10.11.2022 18:00 Відповісти
Бедная лисица, крест ордена мужеложства при дефекации застревает.
10.11.2022 18:07 Відповісти
от не выдумуйте )))) они уже научились как "распаковывать" ...ветеранов, шоб говно не есть))))
10.11.2022 18:15 Відповісти
А металл? Кресты всякие всяких недореспублик и плешивый фюреров. Они ж обвешаны, как вояки из северной Кореи. Можно по весу на цветмет сдавать. Вот животные и давятся. Пора петицию в защиту животных создавать.
10.11.2022 18:50 Відповісти
10.11.2022 21:10 Відповісти
10.11.2022 18:01 Відповісти
На похованні безкоштовна домовина і оркестр?
10.11.2022 18:03 Відповісти
до сліз

маю надію, що здохнуть всі..

Снег на Красной площади, поземка,
Молчаливый, пеший строй солдат.
За плечами тощая котомка,
И набор страданий не почат.

Тысячи пройдут за ротой рота,
И погибнут в яростном бою.
Вы вглядитесь, люди, в эти фото:
Там герои замерли в строю!

А потом дорогу дали танкам -
Рев моторов, лязг перед Кремлем.
Вслед им: - Смерть немецким оккупантам!
Эхо повторило за вождём.

Мальчики безусые, в шинелях,
Прямиком в озябшие поля,
Шли в строю и трепетали ели
Снежными ветвями у Кремля...

На морозе думалось о лете,
О тепле любимой и жены.
Но встречали смерть Сереги, Пети,
В злую стужу, на стезе войны.

В ноябре под Крюковом и Пешках,
В снежных склонах и полях нагих,
Вырыли окопы парни в спешке,
Чтобы навсегда остаться в них.

Полегли под Яхромой и Клином,
Штабелем промёрзшим, вдоль дорог.
Может к мамам, клином журавлиным,
Души их вернулись на порог?

Отомстят за них другие роты,
Защитят страну и отчий кров,
И на Бранденбургские ворота,
Бросят взгляд с имперских куполов.

И парад Победы состоится,
А салют увидит вся страна.
Покажите, крупным планом лица,
Чтобы не забыть их ИМЕНА!..
10.11.2022 18:06 Відповісти
Потім цей статус перекваліфікують в: " ми вас туда нє посилалі".
показати весь коментар
10.11.2022 18:07 Відповісти
Ветерани опг
10.11.2022 18:10 Відповісти
Ветеран унітазних військ
10.11.2022 18:14 Відповісти
тепер буде хоч кому на двійатайу майу шпацірувати по крацнай плосчаді бо ті що з другої світової повиздихали усі
10.11.2022 18:18 Відповісти
и онлайн реестр ветеранов пожалуйста, страна должна знать своих героев в лицо и по адресу.
10.11.2022 18:22 Відповісти
я на колчаковских фронтах ранений, меня он вишь как оттяпали
10.11.2022 18:40 Відповісти
...у самих револьвери найдуться
10.11.2022 18:41 Відповісти
 
 