Кількість кібератак на Україну продовжує зростати, - Держспецзв’язку

Держспецзв’язку фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури від початку війни.

Про це йдеться у квартальному звіті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у 3 кварталі 2022 року за допомогою засобів Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки було опрацьовано 24 млрд подій інформаційної безпеки (ІБ).

При цьому кількість зареєстрованих та опрацьованих кіберінцидентів зросла - від 64 до 115 порівняно з попереднім кварталом.

"Основною метою хакерів є кібершпіонаж, порушення доступності державних інформаційних сервісів та знищення даних інформаційних систем.

Фахівці Державного центру кіберзахисту зафіксували істотне зростання розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке дає можливість хакерам викрадати дані чи й взагалі знищувати їх", - підкреслюють в Держспецзв'язку.

Порівняно з попереднім кварталом, кількість подій ІБ з високим рівнем критичності зросла у 3,8 рази, кількість зареєстрованих кіберінцидентів із високим рівнем критичності зросла на 128%.

"За ці місяці кількість критичних подій ІБ, джерелом яких є IP-адреси Росії, зросла у 35 разів, порівняно з першим та другим кварталами року.

Також, порівняно з другим кварталом, майже вдвічі зросла кількість детектованих подій ІБ, пов’язаних із активним скануванням, джерелом яких є IP-адреси Росії. Саме з цих IP здійснювали кібератаки на українські інформаційні ресурси, розповсюджували фейкову інформацію, спрямовану на дискредитацію державних органів під час російсько-української війни тощо", - йдеться у звіті.

За атрибуцією абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, що фінансуються урядом РФ. Зокрема, це UAC-0010 (Gamaredon) та інші.

Підкреслюється, що у 3 кварталі 2022 року основною мішенню хакерів із РФ були фінансовий та комерційний сектори, а також українські державні та місцеві органи влади.

"Найбільшу частку подій інформаційної безпеки можна повʼязати з APT-угрупуваннями та хактивістами", - додали у відомстві.