Вночі окупанти обстріляли Вінниччину, влучили в об’єкт критичної інфраструктури

Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telergram, передає Цензор.НЕТ.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

