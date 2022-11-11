УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4075 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 683 5

Вночі окупанти обстріляли Вінниччину, влучили в об’єкт критичної інфраструктури

вибух,обстріл

Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telergram, передає Цензор.НЕТ.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обстрілу 31 жовтня на Вінниччині було пошкоджено стародавній монастир, є загиблий

Автор: 

Вінницька область (1067) обстріл (30471) Борзов Сергій (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А повітряної тривоги, якщо не помиляюся, не ьуло оголошено.
показати весь коментар
11.11.2022 07:11 Відповісти
Тривога була на Вінничині. Десь біля 3 години ночі...
показати весь коментар
11.11.2022 09:10 Відповісти
Я просто не почув.
показати весь коментар
11.11.2022 09:49 Відповісти
Дрони?
показати весь коментар
11.11.2022 07:55 Відповісти
Знову прилетіло через Молдову?
показати весь коментар
11.11.2022 09:37 Відповісти
 
 