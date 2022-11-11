10 683 5
Вночі окупанти обстріляли Вінниччину, влучили в об’єкт критичної інфраструктури
Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telergram, передає Цензор.НЕТ.
"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.
