Росія виснажила запас ракет, масованих обстрілів поки не буде, - ISW

Російським силам, ймовірно, знадобляться місяці, щоб нагромадити кількість систем високоточної зброї, яка дозволить повернутися до темпів ударів, як в середині жовтня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, росіянам важко підтримувати взятий темп знищення української інфраструктури, адже вни сильно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї.

На думку аналітиків, Путін наказав бомбити українську критичну інфраструктуру, щоб вислужитися перед російським провоєнним націоналістичним табором, який послідовно вимагає ескалації в Україні.

Зі зниженням темпів бомбардування відновиться і критика Путіна.

При цьому, зауважують експерти, росіяни зможуть пошкоджувати найважливішу українську інфраструктуру, але навряд чи зможуть завдати вирішальної та довготривалої шкоди.