Росія виснажила запас ракет, масованих обстрілів поки не буде, - ISW

Російським силам, ймовірно, знадобляться місяці, щоб нагромадити кількість систем високоточної зброї, яка дозволить повернутися до темпів ударів, як в середині жовтня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, росіянам важко підтримувати взятий темп знищення української інфраструктури, адже вни сильно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї.

На думку аналітиків, Путін наказав бомбити українську критичну інфраструктуру, щоб вислужитися перед російським провоєнним націоналістичним табором, який послідовно вимагає ескалації в Україні.

Зі зниженням темпів бомбардування відновиться і критика Путіна.

Читайте: ЗСУ навряд чи припинять контрнаступ через настання зими, - ISW

При цьому, зауважують експерти, росіяни зможуть пошкоджувати найважливішу українську інфраструктуру, але навряд чи зможуть завдати вирішальної та довготривалої шкоди.

Топ коментарі
+36
Бегущая в панике из Херсона русня возмущается тем, что украинская арта работает по переправам и плавсредствам. Они называют это ударом в спину. А вот не надо врать! Никто в спину вас не бьет, спина выше.
11.11.2022 08:45 Відповісти
+27
багато хто не спав цієї ночі не тільки в Україні
11.11.2022 08:51 Відповісти
+21
Навколо Херсону страшна бійня. Відступаючи рашисти накопичуються на відкритій місцевості біля розбитих переправ, покидали технику та гинуть пачками під масованим вогнем української артилерії
11.11.2022 08:57 Відповісти
😁
11.11.2022 09:07 Відповісти
🤣🤣🤣
11.11.2022 09:08 Відповісти
После Илловайска им жаловаться уже даже неприлично. Даже дураку должно быть ясно, что ни на какое снисхождение они расчитывать не могут.
12.11.2022 17:13 Відповісти
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу...
отойді я І лани і гори -
Все покину, і полину До самого Бога
11.11.2022 08:47 Відповісти
Не спіши - ще не всіх видушили
11.11.2022 08:49 Відповісти
Вчора зайшов до магазину в пгт на Полтавщині - не встиг зняти на тел. Передати теж важко...Коротше бабусі чітко орієнтуються в найсвіжіших новинах, знають дип мап, перспективи розвитку, коротшеееее....це якийсьь генштаб в окремій місцевості ....бо - УВАГА - там же родичі, правда років 20 не бачились...ЦЕ УКРАЇНА
11.11.2022 09:07 Відповісти
судячи з тексту, ці "співчуваючи" не хочуть завершення війни в Україні, вони хочуть насолодитися, як їх ворогам, чужими руками, будуть рвати пащи! тож мені, якось не зрозуміло, якщо ти місцевий, яким треба бути бараном, щоб це лайкати
11.11.2022 09:50 Відповісти
не лийти мед у вуха...
11.11.2022 08:54 Відповісти
Якщо це так - то сьогоднішня кількість втрат років має бути чотиризначною!
11.11.2022 09:22 Відповісти
іран рашкє допоможе й це поки протримається недовго...,щоб вони разом розсипалися...
11.11.2022 09:00 Відповісти
Дивні все таки створіння ті орки, у них реально в голові все перемішано, де є добро і де є зло.
Як нашим в Іловайську спочатку "чєстью узкава афіцєра" пообіцяти зелений коридор, а потім з усіх сторін підло ******* - то це нормас, узкая смєкал очка. А коли їх гандонів з ворованими унітазами і електрочайниками, яким ніхто нічого не обіцяв і навіть офіційно про це було заявлено, розвалюють біля переправи в чесному бою - то це "ударілі в спіну". Кончені людиноподібні істоти.
Слава ЗСУ!
11.11.2022 09:05 Відповісти
кацап то генетичний брехун вбивця мародер гвалтівник
кацапи - генетичні виродки
кацапи - убогі створіння
11.11.2022 09:12 Відповісти
А нас то за что? (с)
11.11.2022 09:13 Відповісти
І от ми тут всі вражаємося, глузуємо, відверто істерично ржем з них - безумовно все так. В мене особисто питання є до себе - як на століття встановити табу нашим поколінням, а ті шо ще не народились....зітреться все, чи як? За оце страшно, мине років 30 -50 і...нє фсьо так адназначна...Потрібен підхід, окремий, стійкий...інакше - повтор
11.11.2022 09:26 Відповісти
Просто не пускати узьку "культуру" до себе в країну, у всіх її проявах - це раз. Ніякого узкава репа, ніяких арій, маасковскава балєта, тєатрів узкай драми - все це лайно має навіки залишиться запарєбріком. Сюди ж треба включити релігію фсб - ніякого ерпеце ("упц").
Два - інститут негромадянства, це обов'язково! І люстрація влади відповідно. Всі організми, які не знають української мови та історії, мусять не мати права ані голосувати, ані займати будь-які посади в державному апараті.
Ну і три - як кажуть орки, "нє забудім нє прастім". Правильне виховання дітей в школах. Правильне виховання дітей вдома. В принципі, те покоління, якому зараз від 0 до 10 років - воно вже на відміну від таких як я, нормальне і українське. Ці діти розмовляють українською, ці діти твердо знають, що вони не кацапи і тим більше не адіннарот, вони це й до війни знали, а війна тільки укріпить це. Вони виховуватимуть своїх дітей правильно.
11.11.2022 09:51 Відповісти
Память про злочини гарно сказав у своєму репортажі Володимир Золкін. Хлопчик в 4 роки бачив як убили батька і гвалтували маму. Він це памятатиме усе життя і передасть це внукам. І прощення маскалі не будуть мати мінімум 4 покоління а може й поготів. Навіть звір не вбиває заради насолоди вбивства. Звір убиває заради їжі. А заради чого убивають маскалі. Та вони гірше звірів
11.11.2022 10:50 Відповісти
Допоки не зруйновані щонайменше три основні кацапські ракетні заводи, що виготовляють далекобійні ракети (передусім, Калібр, Кинджал,Іскандер) - обстріли України з території кацапії триватимуть нескінченно!
11.11.2022 09:21 Відповісти
Нам потрібні далекобійні ракети для знищення мобілізаційного резерву МО РФ.(практично це контингент для ЧМОбіків)
11.11.2022 10:53 Відповісти
уничтожить все места дислокаций рюзке паразитов....
11.11.2022 09:33 Відповісти
за это время подтянуть ПВО, может компонент ПРО развернуть
11.11.2022 10:19 Відповісти
Чем больше ракет запускается ОДНОВРЕМЕННО - тем меньше процент сбитых.
11.11.2022 10:20 Відповісти
Истощила запасы ракет? Глупая и наивная статья. На очереди иранские ракеты. У путлера очень много ракет если что..
11.11.2022 10:30 Відповісти
Та з ракетами від Ірану щось не теє. Іран ще не в змозі їх продати бо в них проблеми з стабільним пуском. Патрушеу айятоли пообіцяли на весну 280 дронів.
11.11.2022 10:55 Відповісти
Ракети в них є,вночі прильот коло вінниці,3 раз по одному об'єкту за місяць,на щастя знов без наслідків.хоча ця стрільба,як з ,,пневмата" по слону.кацапи точно показують свою недолугість в використанні такої зброї,видно на грунті генетичного алкоголізму вкінець деградували.а може так недолуго б'ють,бо обленерго ще нещодавно належало російському олігарху.бережуть ,,своє"майно.хоча що від них очікувати,наслідишів маршала будьонного,жукова,і т.д.баби,водка,гармонь,да ло- сось.
11.11.2022 13:36 Відповісти
 
 