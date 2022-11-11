Росія виснажила запас ракет, масованих обстрілів поки не буде, - ISW
Російським силам, ймовірно, знадобляться місяці, щоб нагромадити кількість систем високоточної зброї, яка дозволить повернутися до темпів ударів, як в середині жовтня.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, росіянам важко підтримувати взятий темп знищення української інфраструктури, адже вни сильно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї.
На думку аналітиків, Путін наказав бомбити українську критичну інфраструктуру, щоб вислужитися перед російським провоєнним націоналістичним табором, який послідовно вимагає ескалації в Україні.
Зі зниженням темпів бомбардування відновиться і критика Путіна.
При цьому, зауважують експерти, росіяни зможуть пошкоджувати найважливішу українську інфраструктуру, але навряд чи зможуть завдати вирішальної та довготривалої шкоди.
У синєє море
Кров ворожу...
отойді я І лани і гори -
Все покину, і полину До самого Бога
Як нашим в Іловайську спочатку "чєстью узкава афіцєра" пообіцяти зелений коридор, а потім з усіх сторін підло ******* - то це нормас, узкая смєкал очка. А коли їх гандонів з ворованими унітазами і електрочайниками, яким ніхто нічого не обіцяв і навіть офіційно про це було заявлено, розвалюють біля переправи в чесному бою - то це "ударілі в спіну". Кончені людиноподібні істоти.
Слава ЗСУ!
кацапи - генетичні виродки
кацапи - убогі створіння
Два - інститут негромадянства, це обов'язково! І люстрація влади відповідно. Всі організми, які не знають української мови та історії, мусять не мати права ані голосувати, ані займати будь-які посади в державному апараті.
Ну і три - як кажуть орки, "нє забудім нє прастім". Правильне виховання дітей в школах. Правильне виховання дітей вдома. В принципі, те покоління, якому зараз від 0 до 10 років - воно вже на відміну від таких як я, нормальне і українське. Ці діти розмовляють українською, ці діти твердо знають, що вони не кацапи і тим більше не адіннарот, вони це й до війни знали, а війна тільки укріпить це. Вони виховуватимуть своїх дітей правильно.