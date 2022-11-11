Україна поверне Крим без бою, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна поверне собі окупований Крим без бою. Можливо, це станеться внаслідок внутрішньої кризи в Росії.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Крим нарешті повернеться під контроль України без боїв.

Він зазначив, що, можливо, це станеться внаслідок внутрішньої боротьби у Росії.

Також міністр сказав, що коли Збройні Сили України впруться у Дніпро на правому березі Херсонської області, то все одно не зможуть вражати окупований півострів з HIMARS та іншої зброї.

