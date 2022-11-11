УКР
20 235 100

Україна поверне Крим без бою, - Резніков

крим

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна поверне собі окупований Крим без бою. Можливо, це станеться внаслідок внутрішньої кризи в Росії.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Крим нарешті повернеться під контроль України без боїв.

Він зазначив, що, можливо, це станеться внаслідок внутрішньої боротьби у Росії.

Також міністр сказав, що коли Збройні Сили України впруться у Дніпро на правому березі Херсонської області, то все одно не зможуть вражати окупований півострів з HIMARS та іншої зброї.

Також читайте: Після визволення Херсона ЗСУ зможуть обстрілювати дороги в окупований Крим, - FT

Автор: 

Крим (14222) визволення (569) росія (67333) Резніков Олексій (1451)
+34
Меле якусь херню.
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
+26
Арестович нервово задьоргався. Нєкто Рєзніков грубо вдерся в його нішу
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
+16
Щось забагато Резнікова, насторожує якось
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
невже не зрозуміло, що це іпсо?!
показати весь коментар
11.11.2022 11:44 Відповісти
Надо делать крымский котёл, как херсонский. Перебивать им артерию- крымский мост. Тогда будет новый "жест доброй воли"
показати весь коментар
11.11.2022 13:04 Відповісти
Ні, всто чьотко, за домовленостями. Дійдуть до Чонгару і буде команда "Стій!"
показати весь коментар
11.11.2022 11:45 Відповісти
є якісь пруфи, чи просто "вагованіє"?
показати весь коментар
11.11.2022 11:53 Відповісти
Пробую зрозуміти логіку пана міністра, еоли війсьеові стверджують, що Крим треба звільняти військовим шляхом. Як це робив наприклад Болбочан.
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
нащо ці істерики. Ніхто не проти, щоб вони втекли. Але чи станеться це?
крім того, це коли ВСУ штурмували у лоб? Все робиться ********* засобами та з розумом
показати весь коментар
11.11.2022 11:52 Відповісти
Все буде так, як в Оманських домовленностях !
показати весь коментар
11.11.2022 11:55 Відповісти
пруфи є, чи лише ппздіти? кремлівськи хєрмачишку з зєлєю теж кинули. що, звісно, не звільняє їх від відповідальності
показати весь коментар
11.11.2022 11:57 Відповісти
ну погадй на кофейной гуще, це ж така несподіванка. Це ж не в нас днями Херсонщину орки залишили.
показати весь коментар
11.11.2022 12:19 Відповісти
Тьотю(чи дядю), "залишили Херсонщину"(С)?
Ти ще забуло написати "пра жєст добрай волі".
показати весь коментар
11.11.2022 13:13 Відповісти
Ему шмаркля -бонэвтик наркоту подогнал,ото и мелет дед чушь всякую!
показати весь коментар
11.11.2022 12:30 Відповісти
За такою логікою неможливо було б звільняти і інші українські землі...
показати весь коментар
11.11.2022 13:01 Відповісти
Пане міністр, захід цивілізаційний світ нас і не залишає на одинці з ворогом. І доречі, а де українські ракети, безпілотники, снаряди?
показати весь коментар
11.11.2022 13:04 Відповісти
"Без бою" - це як подивитись. Якщо знищення літаків і кораблів не рахується, то цілком можливо.
показати весь коментар
11.11.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
я не проти. Нехай валять самі. Менше нашим хлопцям роботи.
показати весь коментар
11.11.2022 11:43 Відповісти
Так, але це не те що мало ймовірно, це неймовірно. Бо аби яка жаба котра прийде до влади після ***** буде триматися за Крим до останнього москаля( ибо это "скрепы"). А сподіватися на те що вони розваляця на купу країн можна дуже довго
показати весь коментар
11.11.2022 11:48 Відповісти
я уважно слухаю серйозних експерітв. Одним із дійсно толкових екпертів (кращий за Жданова) - Агіл Рустамадзе. На ютубі є. Тільки він дуже погано говорить російською, тому ставлю на прискорення.
Неодноразово казав, що Росію перемогти військово неможливою Фізично. а то політично - можна.
І війну таких масштабів з країною таких розмірів можна виграти лише при комплексі підходів - військовому, економічному, дипломатичному. І Крим, він вважає, не треба брати військовим шляхом. Це буде ідеологічно шкідливо для України, з різних причин.
тому Захід жавить санкційно, дипломатично. Зброю нам дають саме стільки скільки треба шоб гарячі голови не почали стріляит по мірняку наприклад у Воронежі.
Тобто нам будуть давати стільки скільки треба для повільного просування ЗСУ вперед. Аби Росія стоамлбювалася економічно а сама захотіла перемовин. І перемовини вони будуть вести ясно шо не з Зєлею, а з Заходом. Через посередників.
за останніми слухами. є пропозиція - РФ відходять по кордони 1991 року, окрім Криму. Крим будуть передпвати повільно до 2030 року.
Треба бути реалістами. Вважю, це неопогана ідея. Бо нам ще треба свою кораїну відбудувати, і навчитися перевчати вату, якої ще більш ніж треба. Треба переварити вату на Донбасі.
Корочє, без Криму ще довга пісня. А якщо одразу приєднати і Крим і Донбас, то в після перших же виборів в нас у Верховній Раді буде Бойко спікером Азіров - прем'єром...
показати весь коментар
11.11.2022 12:11 Відповісти
Поважні іксперди такі поважні... а спалилися.
За "дивним" збігом тіж самі "умови Заходу пітуну" розносять і кацапські помийки в світлі обісраних штанів на Херсонщині.

І ще питання, Олег Беляков з тим же кацапським наративним ІПСО - це не твоє альтерего? Можешь не відповідати.
показати весь коментар
11.11.2022 13:08 Відповісти
Угу, вы забыли маленький пустячок - они еще хотят гарантии нашего невступления в НАТО, чтобы подготовиться и добить. Про репарации я тоже не услышал. И с какого *** мы должны медленно забрать крым? Они забрали быстро, и мы так сможем, и наша власть должна дать понять союзничкам, что никакие другие варианты нам не подходят. С бойками м прочей дрянью патриоты разберутся. Ковать надо железо, пока горячо и в США нас поддерживают. Что будет через 10 дет - никто не знает, с орками договариваться нельзя. Вот придет к власти условный трамп, закорешится с условным ******, и кацапы скажут - эмм, мы не отдадим крым, передумали. И что тогда? Амеры пообещали помощь до полной победы, поэтому Зад Рустама пусть идет в зад Рустама. Кацапов можно и нужно ******* на поле боя, Херсон не даст соврать, просто нужна западная помощь, что есть копейки по сравнению с их оборонными бюджетами.
показати весь коментар
11.11.2022 13:09 Відповісти
Он точно министр обороны?
показати весь коментар
11.11.2022 11:44 Відповісти
как бы
показати весь коментар
11.11.2022 11:45 Відповісти
он старый хипстер
показати весь коментар
11.11.2022 11:48 Відповісти
добре шо не ти. На щастя для України.
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
Звідки така впевненість? Це щастя до цього часу не забезпечила наших хлопців зимовим спорядженням, і виступало проти дофінансування армії ща кілька днів до початку вторгнення кацапів. Навіть осе на його місті справлявся б краще
показати весь коментар
11.11.2022 12:30 Відповісти
може нагадати що іменно ось ця ЛИСА ******,не бачила формування ударних груп кацапів,до самого 24го лютого,а ви і далі вірте цьому бидлу яке не може навіть одягти армію без допомоги СОЮЗНИКІВ.
показати весь коментар
11.11.2022 14:49 Відповісти
краще б він не п...здякав а працював.де зимовий одяг для зсу?де підготовка резервів?
показати весь коментар
11.11.2022 11:45 Відповісти
шось я жодного голого-босого військового не бачу.
12 окт. 2022 г. - Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових ... Німеччина виділила 11 млн євро на підготовку ЗСУ до зими ZAXID.

05 листопада 2022 - Під час https://www.youtube.com/watch?v=IctqdWYPeKw&ab_channel=UkraineMediaCenterOdesa брифінгу міністр оборони зазначив, що українські захисники, які прийняли бій у лютому, були забезпечені зимовим одягом, комплекти якого ще залишалися на складах. За словами Резнікова, раніше резерви поповнювали тим, що було, а зараз завдяки контрактам оборонного відомства ЗСУ забезпечені всіма необхідними речами, щоб боротися з окупантами в період холодів.«Закрито повністю критичну потребу від командування сил логістики та перебільшено», - запевнив глава Міноборони.

29 сент. 2022 г. - До ЗСУ передано більше зимового одягу, ніж є учасників бойових дій ... на сьогодні теплим одягом забезпечено близько 50% особового складу.

задоволений? думаю шо ні, адже ти - кремлівська гніда, тому ніяк не можеш бути задоволений шо в нас із забезпеченням все гуд. більш ніж.
показати весь коментар
11.11.2022 11:50 Відповісти
о, це ж хєрмачишко припливло
показати весь коментар
11.11.2022 11:55 Відповісти
о так!ми в телемарафон 2 ярда вбухаємо,в асфальт 60-90 ярдів а одіти ЗСУ союзники повинні?І не " голі-босі військові" завдяки волонтерам та родинам.
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
Тобі точні координати надати?
показати весь коментар
11.11.2022 11:53 Відповісти
координати чого?
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
Резервів.
показати весь коментар
11.11.2022 12:11 Відповісти
щодо резервів - до січня тільки Британія готовить 20 тис. решта буде готова до березня.
задоволений?
думаю шо ні.

https://focus.ua/*******-novosti/532768-uzhe-20-tysyach-ukrainskih-*******-proshli-obuchenie-v-velikobritanii-smi Уже 20 тысяч украинских военных прошли обучение в ...

12 окт. 2022 г. - В Британии пройдут подготовку дополнительно еще 10 тысяч бойцов. Все они вернутся в Украину полностью экипированными.
показати весь коментар
11.11.2022 11:54 Відповісти
Ну так да грошенята отримані зеленими падлюками в Омані роблять свою справу....Крим їм вже непотрібен та обстрилювати його вони незбираються
показати весь коментар
11.11.2022 11:45 Відповісти
це тілььки у вас, орків, мета - обстрілювати. В нас, українців, мета - звільнення нашої землі. І якщо і решту оккупованих земель ми заберемо без пострілів - я не проти. Бо кожний постріл - це робота наших хлопців. Непроста. Ми їх чекаємо вдома, цілими і здоровими.
і якщо знайдться такий геній, хто домовиться про зівльнення оккупованих територій України без бою - нехай валять.
Звісно, репарації нехай платять, це само собою.
показати весь коментар
11.11.2022 11:57 Відповісти
хєрмацький провокатор, це твої хазяї на фсб працюють.
показати весь коментар
11.11.2022 11:59 Відповісти
Значить треба кацапню із сторони Запоріжжя нищити.
показати весь коментар
11.11.2022 11:47 Відповісти
Ну це єдиний шлях визволити південь до самого Криму, бо форсувати Дніпро в нижній течії ніхто не буде
показати весь коментар
11.11.2022 11:59 Відповісти
Ну так я ж про це й кажу...
показати весь коментар
11.11.2022 12:54 Відповісти
Дурнувате, як і усі зелені барани.
А може просто зелене бидло, хоче дати ***** можливість закінчити війну на позиціях 24.02.2022 року.
показати весь коментар
11.11.2022 11:48 Відповісти
Кацапы уже окапываются в Крыму, делают то, что мы должны были сделать от кацапов. И да, кацапы окапываются и строят железобетонные укрепления не для тоо, что бы отдавать без боя..
показати весь коментар
11.11.2022 11:49 Відповісти
під Херсоном вони теж окопувалися не для того шоб здавати бе бою. стояли, стояли, ми їх хаймерсами, дронами, артою валяли валяли - і все. зібралисі і пішли геть.
я не проти якщо і з Криму і Донбасу так звалять. і колаборантів своїх нехай забирають.
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
*** це наскільки тупим треба бути? карту глянути слабо? Херсон це не вдавшийся плацдарм,який відрізаний від постачання і звичайно коли до них дойшло що там нічого не вийде і вони звалили,на лівий берег де вони за 9 місяців таки вкопалися.
показати весь коментар
11.11.2022 14:52 Відповісти
Верещучка навпаки збиралась там відкривати якийсь хаб.
показати весь коментар
11.11.2022 12:03 Відповісти
Кацапи покотяться з Криму тольки під сраку коліном від ЗСУ.
показати весь коментар
11.11.2022 11:50 Відповісти
рєзніков все більше і більше перетворюється в абдрістовічя.
показати весь коментар
11.11.2022 11:51 Відповісти
**************...
показати весь коментар
11.11.2022 11:52 Відповісти
Головний вояка- Резніков! Як він скаже так і буде!
показати весь коментар
11.11.2022 11:52 Відповісти
а я думала головний вояка - ти. ти де зараз воюєш? на якому напрямі?
диванному, як я бачу.
показати весь коментар
11.11.2022 12:00 Відповісти
Хаймарсы и на 300 км лупят, были бы ракеты старый ты хер в пиджаке
показати весь коментар
11.11.2022 11:52 Відповісти
я хочу напомнить тем у кого амнезия - что хаймерси як і решту зброї нам дає ЗАХІД. І якщо вони не захочуть щоб ми стріляли по Криму - постачання зброї закінчиться.
І якщо Захід домовиться про повернення Криму без бою - я не проти.
а ти можеш йти воювати, без питань. з голою сракою.
показати весь коментар
11.11.2022 12:04 Відповісти
Все це правильно, але я б вам порадив змінити нік, слід поважати 80-річного сера Пола МакКартні, тим паче, що він висловлює рішучу підтримку України - вийшов на сцену з прапором України () і навіть вилучив зі своїх програм пісню "Back to the USSR". І взагалі, невже ви вважаєте дотепним асоціацію звучання імені Paul з російським "пол", та ще й в перекладі на українську? Якось по-дитячому...
показати весь коментар
11.11.2022 12:16 Відповісти
тобто ви хочете сказати, що Рєзніков - балабол і нічого не зробив? і не має відношення до звільнення Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Харківськох області?
ага, ну мабуть так, якщо ВИ такий розумний експерт.
ясно шо Рєзніков ні до чого. Може Шойгу це все звільнив?
ага, ок.
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
Нет! ничего!!!не он не шмаркля не его кодло -банда ,повелители дорог и гуру чонгара!
показати весь коментар
11.11.2022 12:35 Відповісти
Резніков на питання журналістів чому розмінували Чонгар , відповів буквально наступне навіть якщо взірвали би переправу Чонгар з криму ще ведуть десятки сухопутних переправ . На запитання чому так швидко захопили південь без бою - шановний відповів буквально так до мелітополя там 25 кілометрів . В мене лише одне питання якого зуя він відкріває рота і коментує військові справи ，нехай курва займається зимовою формою і сухпаями чорт ****
показати весь коментар
11.11.2022 11:53 Відповісти
25 км? Там лише з Кирялівки до траси 40 км, а Мелітополь ще далі.
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
Рєзніков теж наркоман?
показати весь коментар
11.11.2022 11:54 Відповісти
Він теж зрадник.
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
Вже заільнили Донбас мирним шляхом?
показати весь коментар
11.11.2022 11:54 Відповісти
Ясно, це натяк кацапам, що зелень не хоче воювати за Крим, готові ним торгуватись.
показати весь коментар
11.11.2022 11:54 Відповісти
Пальцем в небо...
показати весь коментар
11.11.2022 11:54 Відповісти
Це аби щось ляпнути? Іноді краще промовчати - розумнішим виглядаєш!
показати весь коментар
11.11.2022 11:55 Відповісти
що з їбалом кацапи,ви так топили за республіканців?)

показати весь коментар
11.11.2022 11:55 Відповісти
Передвиборчий піар.
показати весь коментар
11.11.2022 12:05 Відповісти
Заяви перед виборами, сильно відрізняються від заяв після виборів.
показати весь коментар
11.11.2022 12:51 Відповісти
Так але трішечки не так. Кацапи розраховували на трампістів, а у республіканців вже новий лідер від Флоріди.
показати весь коментар
11.11.2022 13:16 Відповісти
Про Чонгар нічого не розказував?
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
переговори з Росією неможливі в її сьогоднішніх кордонах. Крим можна повернути тільки військовим шляхом. Корінним народами РФ є мокша, ерзя і тд. Росіян не існує.
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
Резніков ти вже відновив ракетну програму?
Ти запустив патронні заводи?
Перестань давати нікчемні інтервю і займись роботою.
показати весь коментар
11.11.2022 11:59 Відповісти
Маячня! Крим ніхто не поверне мирним шляхом. Тільки погодимося на переговори, це здача найкращої і найбагатшої в світі території України. Народ розпилять по всім країнам. Це катастрофа і зрада. Так не хочеться вірити в це. В КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ НАРОД І АРМІЯ НЕ ДОПУСТИТЬ ЦЬОГО!
показати весь коментар
11.11.2022 12:06 Відповісти
Вологі мрії, провінційного адвоката, у рясі міністра оборони, навіяними придворними астрологами.
показати весь коментар
11.11.2022 12:06 Відповісти
заява підкріплена запевненнями Резнікова, що якщо не вийде без бою, то у бій він піде першим!
чєсслово!
показати весь коментар
11.11.2022 12:08 Відповісти
Не таку промову я очікував від різника. Кацапи не для того захоплювали Крим, щоб його віддавати. То ж не треба сподіватись від них на "жест доброї волі". Як казав колись Аль Капоне, добрим словом і пістолетом, можна домогтися значно більшого, ніж просто одним добрим словом. Повинен бути принаймні сильний військовий тиск, інакше домовитись не вийде. А очікування розпаду Росії, то не надто виграшна позиція, і хто знає, коли воно ще буде.
показати весь коментар
11.11.2022 12:11 Відповісти
старий і тупий підорас👇

Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков Джерело:
показати весь коментар
11.11.2022 12:12 Відповісти
"Також міністр сказав, що коли Збройні Сили України впруться у Дніпро на правому березі Херсонської області, то все одно не зможуть вражати окупований півострів з HIMARS та іншої зброї." - Щось не зрозумів, а що уся лівобережна Україна окупована?
показати весь коментар
11.11.2022 12:13 Відповісти
Там усі дибили.
показати весь коментар
11.11.2022 12:13 Відповісти
Крим можуть звільнити коли звільнять ще й лівий берег і отримають ракети ATAKAMS для того щоб вражати Кримський міст. І Крим буде заблоковано і туди не треба навіть заходити а просто обстрілювати логістику рашистів з материка і це не вважається мирним шляхом просто виснаження і вибиття ворога без заходу на окуповану територію -а зайдуть тоді коли ворог ворог сам почне здавати позиції.
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
Візьмем на ха - ха .
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
Армию распускаем и начинаем ложить асфальт.А орки сами уйдут и нам денег дадут.
показати весь коментар
11.11.2022 12:19 Відповісти
дурні розмови сама розпадеться самі віддадуть. вони кожний день вбивають ракетами Українців без боротьби вони знищать Україну.
показати весь коментар
11.11.2022 12:23 Відповісти
В дусі ЗЕрмака міняти позицію і лягати під когось
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
Стало дуже багато Рєзнікова! За пустопоржніми виступами вже Прєзіка скоро обійде...
Як там справа з зимовими масхалатами?
показати весь коментар
11.11.2022 12:26 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 12:32 Відповісти
ага,
показати весь коментар
11.11.2022 12:42 Відповісти
Крым вернётся сам: надоест пыль глотать.
показати весь коментар
11.11.2022 12:47 Відповісти
Окупанти вже в третій раз показали, як добре вони вміють тікати. Перший раз, це був Київсько-Сумський жест доброї волі, потім Ізюмське "перегруповання на більш вигідні позиції". Тепер їх вигнали з правого бергу Дніпра.
Взагалі, тут немає різниці, Херсонщина чи Крим. За хибною логікою рашістів, і те, й друге - їхні регіони. Відступили з Херсону, підуть і з Севастика.
показати весь коментар
11.11.2022 14:21 Відповісти
Резніков переймається, щоб під час боїв у Криму не постраждала нерухомість Зелі і не тільки його.
показати весь коментар
11.11.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 15:51 Відповісти
Ви тільки здавати без бою мастаки. Краще хлопців в зимове одягни, пустомеля.
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
 
 