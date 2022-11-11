20 235 100
Україна поверне Крим без бою, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна поверне собі окупований Крим без бою. Можливо, це станеться внаслідок внутрішньої кризи в Росії.
Про це Резніков сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Крим нарешті повернеться під контроль України без боїв.
Він зазначив, що, можливо, це станеться внаслідок внутрішньої боротьби у Росії.
Також міністр сказав, що коли Збройні Сили України впруться у Дніпро на правому березі Херсонської області, то все одно не зможуть вражати окупований півострів з HIMARS та іншої зброї.
Garry Grant
Зэлэный_Змий
Mykola Trofimenko
крім того, це коли ВСУ штурмували у лоб? Все робиться ********* засобами та з розумом
Ти ще забуло написати "пра жєст добрай волі".
Неодноразово казав, що Росію перемогти військово неможливою Фізично. а то політично - можна.
І війну таких масштабів з країною таких розмірів можна виграти лише при комплексі підходів - військовому, економічному, дипломатичному. І Крим, він вважає, не треба брати військовим шляхом. Це буде ідеологічно шкідливо для України, з різних причин.
тому Захід жавить санкційно, дипломатично. Зброю нам дають саме стільки скільки треба шоб гарячі голови не почали стріляит по мірняку наприклад у Воронежі.
Тобто нам будуть давати стільки скільки треба для повільного просування ЗСУ вперед. Аби Росія стоамлбювалася економічно а сама захотіла перемовин. І перемовини вони будуть вести ясно шо не з Зєлею, а з Заходом. Через посередників.
за останніми слухами. є пропозиція - РФ відходять по кордони 1991 року, окрім Криму. Крим будуть передпвати повільно до 2030 року.
Треба бути реалістами. Вважю, це неопогана ідея. Бо нам ще треба свою кораїну відбудувати, і навчитися перевчати вату, якої ще більш ніж треба. Треба переварити вату на Донбасі.
Корочє, без Криму ще довга пісня. А якщо одразу приєднати і Крим і Донбас, то в після перших же виборів в нас у Верховній Раді буде Бойко спікером Азіров - прем'єром...
За "дивним" збігом тіж самі "умови Заходу пітуну" розносять і кацапські помийки в світлі обісраних штанів на Херсонщині.
І ще питання, Олег Беляков з тим же кацапським наративним ІПСО - це не твоє альтерего? Можешь не відповідати.
12 окт. 2022 г. - Канада передасть зимову форму для 500 тисяч українських військових ... Німеччина виділила 11 млн євро на підготовку ЗСУ до зими ZAXID.
05 листопада 2022 - Під час https://www.youtube.com/watch?v=IctqdWYPeKw&ab_channel=UkraineMediaCenterOdesa брифінгу міністр оборони зазначив, що українські захисники, які прийняли бій у лютому, були забезпечені зимовим одягом, комплекти якого ще залишалися на складах. За словами Резнікова, раніше резерви поповнювали тим, що було, а зараз завдяки контрактам оборонного відомства ЗСУ забезпечені всіма необхідними речами, щоб боротися з окупантами в період холодів.«Закрито повністю критичну потребу від командування сил логістики та перебільшено», - запевнив глава Міноборони.
29 сент. 2022 г. - До ЗСУ передано більше зимового одягу, ніж є учасників бойових дій ... на сьогодні теплим одягом забезпечено близько 50% особового складу.
задоволений? думаю шо ні, адже ти - кремлівська гніда, тому ніяк не можеш бути задоволений шо в нас із забезпеченням все гуд. більш ніж.
задоволений?
думаю шо ні.
https://focus.ua/*******-novosti/532768-uzhe-20-tysyach-ukrainskih-*******-proshli-obuchenie-v-velikobritanii-smi Уже 20 тысяч украинских военных прошли обучение в ...
12 окт. 2022 г. - В Британии пройдут подготовку дополнительно еще 10 тысяч бойцов. Все они вернутся в Украину полностью экипированными.
і якщо знайдться такий геній, хто домовиться про зівльнення оккупованих територій України без бою - нехай валять.
Звісно, репарації нехай платять, це само собою.
А може просто зелене бидло, хоче дати ***** можливість закінчити війну на позиціях 24.02.2022 року.
я не проти якщо і з Криму і Донбасу так звалять. і колаборантів своїх нехай забирають.
диванному, як я бачу.
І якщо Захід домовиться про повернення Криму без бою - я не проти.
а ти можеш йти воювати, без питань. з голою сракою.
ага, ну мабуть так, якщо ВИ такий розумний експерт.
ясно шо Рєзніков ні до чого. Може Шойгу це все звільнив?
ага, ок.
Ти запустив патронні заводи?
Перестань давати нікчемні інтервю і займись роботою.
чєсслово!
Західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема Крим та Донбас, - Резніков Джерело:
Як там справа з зимовими масхалатами?
Взагалі, тут немає різниці, Херсонщина чи Крим. За хибною логікою рашістів, і те, й друге - їхні регіони. Відступили з Херсону, підуть і з Севастика.