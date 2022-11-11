Херсонщина "залишається частиною РФ", - Пєсков
Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Пєсков не став говорити про рішення військових щодо Херсона.
Він заявив, що Росія не шкодує, що "прийняла до свого складу" Херсонську область.
Пєсков також не став коментувати слова експертів щодо ситуації навколо Херсона, але заявив, що "спеціальна військова операція триває".
За словами представника Кремля, Херсонська область "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".
Никто не думал что он настолько идиот
Скоріш за все жорсткого і збочено аналу. Х?:%ло вже стареньке, кволе. Воно не винесе...
"все идёт по плану"
Хача який план не знає навідь сам *****
"то что войска всу в Москве, не значит что мы отказываемся от московской области, и мне писькову не мешает даже украинский *** во рту
Те що ці придурки вважають взагалі нікому не цікаво ГІТЛЕР також вважав що весь світ йому належить
Тільки цей Пєсков нехай не переймається Херсоном бо в Україні також налаштовані повернути Донецьку та Луганську області ( ЛНР ДНР) які 8 років були окуповані
І це дуже сильно вдарить по репутації путлера СКІЛЬКИ РОКІВ БУЛО НАШЕ А ТЕПЕР ЗАБРАЛИ бо Україна не прийме ті жалюгідні Мінські угоди.
***-а.. Теперь мы оккупанты.
Както он нервничает.
Мечта осуществилась,самое интересное другое...из покоев жены Наполеона исчезли два дорогущих золотых подсвечника..., слуги сЦаря скомуниздили или сам монарх доселе неизвестно...
Цап-царап...как говорил Путлер...🤣🤣🤣
А також Нарнія, Середзем'я і Готем....
Ще можна додати, що Земля - пласка, а всіма людськими урядами керує світова закуліса, сформована виключно з рептілоїдів.
Также в городе повреждена телевышка, ТЭЦ, облэнерго и водоканал.
https://t.me/insiderUKR/45352
Новости из разряда: после ампутации ноги мужик считал ампутированную конечность своей частью.
https://www.youtube.com/watch?v=JKPWI9ggvX8
https://t.me/insiderUKR/45346