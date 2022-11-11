Херсонщина "залишається частиною РФ", - Пєсков

Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков не став говорити про рішення військових щодо Херсона.

Він заявив, що Росія не шкодує, що "прийняла до свого складу" Херсонську область.

Пєсков також не став коментувати слова експертів щодо ситуації навколо Херсона, але заявив, що "спеціальна військова операція триває".

Читайте: ЗСУ володіють ініціативою і перебувають у процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, - ISW

За словами представника Кремля, Херсонська область "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".