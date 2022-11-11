УКР
Херсонщина "залишається частиною РФ", - Пєсков

путин,песков

Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков не став говорити про рішення військових щодо Херсона.

Він заявив, що Росія не шкодує, що "прийняла до свого складу" Херсонську область.

Пєсков також не став коментувати слова експертів щодо ситуації навколо Херсона, але заявив, що "спеціальна військова операція триває".

Читайте: ЗСУ володіють ініціативою і перебувають у процесі забезпечення великої перемоги на Херсонщині, - ISW

За словами представника Кремля, Херсонська область "залишається частиною РФ, тут немає і не може бути жодних змін".

Пєсков Дмитро (1738) Херсон (3570) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+39
стало відомо чому ***** не їде на велику 20-ку
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
+30
Терміново займайте оборону вздовж МКАДу.
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
+23
Це мають коментувати не звичайні люди , а психіатри та слідчі судді гаагського трибуналу
показати весь коментар
11.11.2022 12:03 Відповісти
стало відомо чому ***** не їде на велику 20-ку
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
Ой прям все хотят унизить старого пыню. Клоун ссыкливый этот пыня.
показати весь коментар
11.11.2022 12:00 Відповісти
Шо за "пыня"? ху*ло - это ху*ло.
показати весь коментар
11.11.2022 12:19 Відповісти
Куда ж еще унизить ниже городской канализации
показати весь коментар
11.11.2022 12:49 Відповісти
Ґрунтові води... ))0)00))
показати весь коментар
11.11.2022 17:28 Відповісти
не трогайте старую пыню ! она обосрамшись ))

показати весь коментар
11.11.2022 17:25 Відповісти
Сарако! Старість - не радість...
показати весь коментар
11.11.2022 17:33 Відповісти
говно и чемоданчик ))
показати весь коментар
11.11.2022 18:53 Відповісти
Что это за х.йло ?
показати весь коментар
13.11.2022 19:07 Відповісти
уронить и обоссать хотели, по сведениям американского генерала карлоса петушария-симоньян
показати весь коментар
11.11.2022 12:05 Відповісти
Отакои Херсон типа наш НО давайте сядем за переговоры... террористы взяв в заложники обсуждают условия освобождения их от ответственности...
показати весь коментар
11.11.2022 12:20 Відповісти
Он сам уже себя унизил

Никто не думал что он настолько идиот
показати весь коментар
11.11.2022 12:22 Відповісти
Не ну почему, он кацап
показати весь коментар
11.11.2022 15:24 Відповісти
Цитата "Все будут требовать мягкой капитуляции"?
Скоріш за все жорсткого і збочено аналу. Х?:%ло вже стареньке, кволе. Воно не винесе...
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
Гадаю причини набагато глибші. І побоювання за свою безпеку не одна з них.
показати весь коментар
11.11.2022 13:16 Відповісти
боится что у него украдёт чемоданчик и отроет при людях.
показати весь коментар
11.11.2022 14:43 Відповісти
"... у тебя лицо скучное - тебе денег не дадут!" (с)
показати весь коментар
11.11.2022 11:58 Відповісти
Осень 2023,краснодарский край это еще часть росии)
показати весь коментар
11.11.2022 12:00 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
Терміново займайте оборону вздовж МКАДу.
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
пірамідки вже ставлять,Хаймарс не прайдьот)))
показати весь коментар
11.11.2022 12:04 Відповісти
зато МЛРС и МАРС-2 пройдут на гусеничной базе
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
Мріє...
показати весь коментар
11.11.2022 12:54 Відповісти
письков с оттопыренной щекой
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
вуССатий знову #опу діду лизав, про що публічно сповістив.
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
Віртуально, як і твоє ***** на самиті Г20.
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
И Лиман тоже остаётся навеки с Россией , да-да
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
В мяцьтахь тва-іхь!
показати весь коментар
13.04.2023 18:19 Відповісти
А весь світ продовжує вважати шо путін ху*ло,бо це правда...
показати весь коментар
11.11.2022 12:01 Відповісти
Можешь и Америку с Марсом считать своими идиото
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
Стара пісня
"все идёт по плану"
Хача який план не знає навідь сам *****
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
піськов, а з Аляскою шо там, вже не треба,наїлись ?
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
Цікаво, що він скаже, як ЗСУ лівий берег деокупують)))
показати весь коментар
11.11.2022 12:02 Відповісти
Це мають коментувати не звичайні люди , а психіатри та слідчі судді гаагського трибуналу
показати весь коментар
11.11.2022 12:03 Відповісти
Так не потрібно бути спеціалістом, щоб визначити їх проблеми з головою
показати весь коментар
11.11.2022 12:05 Відповісти
Ну вот, пи.ськов сам просит , шобы мы не останавливались, гнали кацапов, а хоть и до Пацифик оушен, пока кацапы не завопят, шо согласны на капитуляцию с репарациями.
показати весь коментар
11.11.2022 12:03 Відповісти
йорШ парашний ПНХ ви вже довоювались. Тільки Гаага їх втихомиритиь назавжди.
показати весь коментар
11.11.2022 12:04 Відповісти
Потім росссія не пошкодує що "прийняла до свого складу" Казань, Сибір, Кенігсберг і т.д.
показати весь коментар
11.11.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 12:34 Відповісти
https://ibb.co/mtmnr8J https://ibb.co/mtmnr8J

показати весь коментар
11.11.2022 14:34 Відповісти
Це не достовірна карта. Ця справжня.
показати весь коментар
11.11.2022 14:35 Відповісти
Через пол года
"то что войска всу в Москве, не значит что мы отказываемся от московской области, и мне писькову не мешает даже украинский *** во рту
показати весь коментар
11.11.2022 12:05 Відповісти
Боится что вылетит на саммит, а приземлится в Гааге.
показати весь коментар
11.11.2022 12:05 Відповісти
Кремлівський шизофреник нехай що завгодно вважає В Снігурівкі також пройшов референдум але окупантів звідти вигнали і вона вже не під путіним.
Те що ці придурки вважають взагалі нікому не цікаво ГІТЛЕР також вважав що весь світ йому належить
Тільки цей Пєсков нехай не переймається Херсоном бо в Україні також налаштовані повернути Донецьку та Луганську області ( ЛНР ДНР) які 8 років були окуповані
І це дуже сильно вдарить по репутації путлера СКІЛЬКИ РОКІВ БУЛО НАШЕ А ТЕПЕР ЗАБРАЛИ бо Україна не прийме ті жалюгідні Мінські угоди.
показати весь коментар
11.11.2022 12:06 Відповісти
Частини ваших ваньок забирати будете?
показати весь коментар
11.11.2022 12:06 Відповісти
🖕писькову ! Писька знает, что Крым это Украина, поэтому и хнычет ! )))
показати весь коментар
11.11.2022 12:07 Відповісти
Що вони вживають?
показати весь коментар
11.11.2022 12:07 Відповісти
ссучєний куєсос піськов разом з йбнутим пєдофілом путіним ідуть к ******* матєрі.
показати весь коментар
11.11.2022 12:09 Відповісти
Стань десь біля "руського воєнного корабля" і повтори ще раз.
показати весь коментар
11.11.2022 12:09 Відповісти
Ну я з таким же успхом, можу дома стверджувати, що Монако це частина моєї хати.
показати весь коментар
11.11.2022 12:10 Відповісти
переселяюсь
показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
А кого їбе що вони там собі вважають?
показати весь коментар
11.11.2022 12:11 Відповісти
Россия продолжает считать всю Херсонскую область своей территорией

***-а.. Теперь мы оккупанты.
показати весь коментар
11.11.2022 12:13 Відповісти
СкреПОНОСные Лишнехромосомные Обезьяны 🦍🦍 даже Берлин захватили в 1945 году...🤣и это тоже РабSSея,согласно братскому Договору Молотов-Риббентроп...,в Секретном протоколе так и Сказано... Германия это это ПруSSия.. нацистская 🤣🤣
показати весь коментар
11.11.2022 12:14 Відповісти
Скоро этому долбой@бу ничего не останется,как просто нах посылать тех кто задаёт лишние вопросики. Отговорки уже почти закончились)
показати весь коментар
11.11.2022 12:16 Відповісти
Копай окопы кругом Москвы и собирай тульское ополчение чепушила
показати весь коментар
11.11.2022 12:19 Відповісти
Закінчуй з антисемітизмом - не ганьби Україну!
показати весь коментар
11.11.2022 12:59 Відповісти
Половина ХЕРсона получают россияне. Первую половину
показати весь коментар
11.11.2022 12:21 Відповісти
Херсонщина не была и не будет российской, что хотите можете себе надумывать.
показати весь коментар
11.11.2022 12:24 Відповісти
Может ему стринги жмут.
Както он нервничает.
показати весь коментар
11.11.2022 12:25 Відповісти
Як і Аляска.
показати весь коментар
11.11.2022 12:26 Відповісти
А бурунди - культурная столица римской империи. А земля - плоская. А рф - великая держава. Эти и другие мифи древней параши смотрите в вечернем выпуски сраша тудэй
показати весь коментар
11.11.2022 12:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 12:29 Відповісти
Тако би зловити за того галстука,відтягнути ті вуса,щоб очі ще більше вилізли,а тоді запитати,ну шо,чий Херсон?
показати весь коментар
11.11.2022 12:30 Відповісти
Во время войны 1812 года Александр I типа сЦарь всея дохлой РабSeи был влюблен в жену Наполеона и хотел побывать в Париже на балу...
Мечта осуществилась,самое интересное другое...из покоев жены Наполеона исчезли два дорогущих золотых подсвечника..., слуги сЦаря скомуниздили или сам монарх доселе неизвестно...
Цап-царап...как говорил Путлер...🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.11.2022 12:30 Відповісти
Угу...
А також Нарнія, Середзем'я і Готем....
показати весь коментар
11.11.2022 12:31 Відповісти
З мови зняли .
Ще можна додати, що Земля - пласка, а всіма людськими урядами керує світова закуліса, сформована виключно з рептілоїдів.
показати весь коментар
11.11.2022 12:41 Відповісти
Як то колись сказали у Техасі - come and get it.
показати весь коментар
11.11.2022 12:39 Відповісти
Ето уже ты психиатрам будешь рассказывать
показати весь коментар
11.11.2022 12:40 Відповісти
Для Піськова: територія Мацковщини закінчується за 100 км від гидотної Мацкви!
показати весь коментар
11.11.2022 12:41 Відповісти
Из Херсонской области на РабSeю вывезли все что можно и нельзя...холодильники стиралку это мелочь...ограбили музеи и даже труп любовника типа Хахаля немецкой шлюхи Катьки.. Гриши Потемкина 🤣
показати весь коментар
11.11.2022 12:42 Відповісти
Антоновский мост в Херсоне серьёзно разрушен, нет нескольких пролётов.
Также в городе повреждена телевышка, ТЭЦ, облэнерго и водоканал.

https://t.me/insiderUKR/45352
показати весь коментар
11.11.2022 12:54 Відповісти
всюди, де вони насрали, вони вважають своїм. це щось тваринне
показати весь коментар
11.11.2022 12:44 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 14:04 Відповісти
Під час столітньої війни англыйський король Генрих VI був проголошений королем Англії ті Франції. Після поразки Англії через кілька десятків років, наступні королі впродовж ще 400 років коронувалися як королі Англії і Франції, а ле фе-факто у Франції були свої королі. Так і росія може вважити що завгодно, але де-факто цього не буде.
показати весь коментар
11.11.2022 12:45 Відповісти
А Украина считает своей белгородскую область и чо? Щас мы достанем карты 1919 года и покажем откуда на Белгород готовилось нападение.
Новости из разряда: после ампутации ноги мужик считал ампутированную конечность своей частью.
показати весь коментар
11.11.2022 12:48 Відповісти
У Херсоні всю ніч ДРИЖАЛА земля! / Неймовірні УСПІХИ ЗСУ / Ленд-ліз від окупантів.
https://www.youtube.com/watch?v=JKPWI9ggvX8
показати весь коментар
11.11.2022 12:50 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
11.11.2022 12:50 Відповісти
В центрі Херсона вже висить український прапор. Його повісили наші партизани.
https://t.me/insiderUKR/45346
показати весь коментар
11.11.2022 12:52 Відповісти
во влажных мечтах...
показати весь коментар
11.11.2022 12:56 Відповісти
Вони там, в Кремлі, всі психічно хворі! Це не лікується і велика проблема для цивілізованого світу. Тільки лепрозорій або закрита резервація!
показати весь коментар
11.11.2022 12:56 Відповісти
НіКуя собі?! А ми, приміром, вважаємо Кубать та Вороніж територією України ...
показати весь коментар
11.11.2022 13:00 Відповісти
Кремлёвские идиоты неизлечимы. Упорно стремятся к границам недоимперии в рамках Садового кольца ))
показати весь коментар
11.11.2022 13:04 Відповісти
Херв роті, а не Херсонщина кацапам залишається.
показати весь коментар
11.11.2022 13:15 Відповісти
Що значить залишається частиною РФ? Аколи це херсонська область взагалі була частиною рф?
показати весь коментар
11.11.2022 13:18 Відповісти
А как же переговоры Надо Мили показать этот бред
показати весь коментар
11.11.2022 13:48 Відповісти
От мёртвого осла тебе уши, Песков . . .
показати весь коментар
11.11.2022 13:55 Відповісти
Предлагаю уничтожить таракана физически - ****@л !
показати весь коментар
11.11.2022 14:22 Відповісти
Херсонщина "залишається частиною РФ", - Пєсков Джерело:
показати весь коментар
11.11.2022 14:27 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 14:37 Відповісти
піськов перевершив квартал 95.
показати весь коментар
11.11.2022 15:26 Відповісти
Вот что я - тебе скажу. Нет, лучше покажу на пальцах! Средний палец видишь?!!(с
показати весь коментар
11.11.2022 17:33 Відповісти
дайте ему селедки...
показати весь коментар
12.11.2022 00:00 Відповісти
 
 