Блінкен та Лавров не будуть взаємодіяти на саміті G20. Росія має бути ізольована, - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зустрічатимуться на саміті G20 в Індонезії.

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США вважають, що з РФ "не може бути так, як завжди", а тому Росія має бути в ізоляції. Він підозрює, що Лавров почує на саміті зневагу та критику через війну проти України.

Прайс згадав продовольчий шантаж Росії та небажання Москви продовжувати зернову угоду, коли "решта світу ризикує залишитися голодною".

Резюмуючи, він сказав, що Блінкен не має жодних планів щодо будь-якої взаємодії з Лавровим на саміті.

Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн, - Пєсков

G20 (323) Держдепартамент США (1673) Лавров Сергій (1647) росія (67333) США (24127) Блінкен Ентоні (1157)
+12
ти диви які гарні телефони навіть на дні Дніпра працюють
11.11.2022 12:14
+9
Наконец дошло,что террористам руку не подают
Не делают совместных фото.
11.11.2022 12:15
+7
Тобто Росію вже посилають за кораблем.... І це правильно що цивілізований світ починає розуміти що з Росією взагалі не можна говорити
11.11.2022 12:19
ти диви які гарні телефони навіть на дні Дніпра працюють
11.11.2022 12:14
нокія 3310 ...орк здохне-телефон живе
11.11.2022 12:20
це той випадок ,коли труп ворога пливе по ріці/китайська мудрість/
11.11.2022 12:21
"Раздайся, море: говно пльівет"
11.11.2022 12:27
«Те, кто охранял позиции с левого берега, считали из-за вбросов, что Херсон в окружении и украинцы уже идут на Антоновский мост, поэтому они начали стрелять по своим. Те, кто были свои, приняли за чистую монету, что украинцы высадились на левом берегу и мешают им пройти. Были штурмовые действия. Писали, что когда наконец разобрались, то сбрасывали трупы с моста прямо в Днепр. Оттуда и пошли шутки о рыбе и раках, которым будет чем кормиться всю зиму», - объяснил Молчанов.
11.11.2022 12:35
Наконец дошло,что террористам руку не подают
Не делают совместных фото.
11.11.2022 12:15
Тобто Росію вже посилають за кораблем.... І це правильно що цивілізований світ починає розуміти що з Росією взагалі не можна говорити
11.11.2022 12:19
коняку під сраку
11.11.2022 12:19
Дон
11.11.2022 12:26
Команды гавкать не было от хозяина
11.11.2022 12:32
Отдайте печального коня казахам. Те его хоть со специями приготовят.
11.11.2022 12:27
не раджу, кінь дуже старий, багато палить, краще просто пристрелити.
11.11.2022 12:32
11.11.2022 17:42
