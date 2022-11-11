Блінкен та Лавров не будуть взаємодіяти на саміті G20. Росія має бути ізольована, - Держдеп
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зустрічатимуться на саміті G20 в Індонезії.
Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, США вважають, що з РФ "не може бути так, як завжди", а тому Росія має бути в ізоляції. Він підозрює, що Лавров почує на саміті зневагу та критику через війну проти України.
Прайс згадав продовольчий шантаж Росії та небажання Москви продовжувати зернову угоду, коли "решта світу ризикує залишитися голодною".
Резюмуючи, він сказав, що Блінкен не має жодних планів щодо будь-якої взаємодії з Лавровим на саміті.
