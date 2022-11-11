УКР
Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн, - Пєсков

путін

Російський диктатор Путін не виступатиме на саміті Великої двадцятки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн. Рішення не їхати на саміт G20 було саме рішенням Путіна, це пов'язано з його графіком та необхідністю перебування в Росії", - зазначив він.

Також читайте: Путін згодом відвідає Донбас, - Пєсков

***** не може виступати на G20, бо за його графіком час срати в чемодан
Боится ублюдок, что мировые политики натыкают ему даже в онлайн формате.
альтернатива - отримати звіздюлей (причому зовсім не метафоричних) від інших учасників зібрання або наручники і повістку за злочини проти людства, оце і всі причини "бути в рф"
йому ган дону отключили мікрофон.
скоріш за все ***** боїться, що, якщо він поїде, назад повернутися в нього вже не вийде, бо інші орки захоплять влад
Яка величезна втрата, як це учасники зустрічі переживуть, "это прямо позор какой-то" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
що ***** нічого сказати? розкажи світові як ти тут борешся з наркоманами,клоунами та сатаністами
кадирка выступит онлайн, во офигеют все
я уявив..дон
Ще гірше. Він виступить оффлайн. Щоб можна було 20 дублів записати
Коняка Лавруха будет мальчиком для битья
Та это было понятно давно.
Китайцы з@******* слушать про боевых комаров - им китайский постпред в СБ ООН вкратце уже основной смысл передал.
То накуй им слушатьэто ***** по видеосвязи?
Вот и забанили...
так ...)(уйло найбільше боїться ,якраз Сі...бо перед вторгнення брав благословення в китайців..і вони разом повинні були поділити світовий порядок в протистоянні з США.. а )(уйло обісрався по повній
Тільки от не розумію чому китайці,взагалі не візьмуть Сибір.Хоча в нах там цілі ,вже заводи ,фабрики,і цілі міста та поселлення живуть.навіть надписи магазинів по китайськи.
Все так і є: нинішній Китай пішов шляхом економічної експансії. Вони повикупали в Африці і Південній Америці гіганти по добичі руд кольорових та рідкоземельних металів, напівдорогоцінного каміння, нафти і газу. Завозять туди кітайських робочих із сім'ями. Школи для них будують. Фактично - уряди цих країн вже і так повністю підконтрольні Пекину.
Ставати "агресором" в очах світової спільноти через фізичне захоплення нових територій, а також витрачати огромні кошти на бюрократичне адміністрування - в цьому випадку зайве.
То вони так до уралу тихим сапом парашку і уріжуть...
до речі...то шо ви назвали про африку та ін..то якраз раша найманці військові та вагнерівці віджали у місцевих і встановили контроль.,не так давно в ПАР були вбиті 3 журналісти ,які хотіли пронюхати що там робить вагнерівська команда. і Суровікін так само відзначився в Сирії захоплення місцевості з копалинами.
Как Суровикин зарабатывает на войне https://www.youtube.com/watch?v=QWad-NOAlYk
Та да.
А его говорящий конь?
запевнили, що кавалерія буде
запрягайте хлопці коней
Маленькое ***** может выступать из под шконки с **** во рту как и его ********* племя
Невже здох?🙏
не с нашим-то счастьем )))
а как же его знаменитый танец под лабабайку "гавари мацква, разговаривай параша!" ?
Здохло?)))
Обламали СМЕХдяржаву по полному тарифу...🤣🦍🦍🦍
"Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн. ... це пов'язано з... необхідністю перебування в Росії"

Торішній онлайн на расії скінчився, нового не завезли. Отаке
Забоялась падаль плєшива що йому і через камеру в ***** плюнуть
Великие дела путина в россии: нет необходимости гадить в чемоданчик
https://youtu.be/qySPnqXh-Rg ...РабZeя очень хочет покупать все виды одежды в Северной Корее...🤣...Дожили.. Ржач полный...
"Fashion аля Кім Чен Ір"-50 років
Да кому он там нужен со своим полным говна чемоданом?
В Гаазі виступить.
а шо такое? речь отняло от радости за "руцкий по канситуции рэфэ" Хер(вам)сон ?????
Там Лаврова вистачить з його дибільними висказуваннями "на Україну ми теж ненападали."
Яке "горе"! Нормальні люди не побачать тупе ботоксне рило!
В бункер, пацюк!!!!
Штирлиц,по Вермахту ходят слухи,что вы продались Пентагону за вонючие доллары ..
Герр Мюллер,я всегда выполняю братский договор Молотов-Риббентроп до последней буквы...,вот поймал радистка Кэт с двумя детьми, теперь они мои заложники,ради детей она продаст всю Мавзолейну помойку...
на всіх самітах великой двадцятки була присутня паРаша в обличчі *****, окрім одного, минулого. там був сумний коняка. цього ж року нарешті все встало на свої місця, прокажені офіційно стали прокаженими.
У Пицькова мозги усохли - не может речь карлику написать.
Про резиновую жопу бабушки.
Це, взагалі-то, не дуже добре. Означає, що аквафрешія вирішила йде на усе, навіть на застосування ядрьоної зброї. Тепер черга за США та Китаєм проконтролювати, щоб цього не сталося. Бити на випередження.
ой,горе то какое!
Ну так правильно, нафиг он там кому нужен со своим воспалённым бредом ? Ему и так нечего им всем сказать. По вопросам экономики (а G-20 - это про экономику и устойчивое развитие в первую очередь) идей и предложений у россиян нет от слова "совсем", они переходят в категорию "никто и звать их никак". А по геополитике и так всем всё ясно - это Гитлер XXI столетия.

Поэтому чего выступать, что нового от него можно услышать ? Тем более, что могут выключить его или встать и уйти - позорища не оберёшся . . . Российской элите понять бы уже, что этот царь просроченный, всему миру запашок слышно, пора освежить, если не хотят на обочину истории скатиться.
