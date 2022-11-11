Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн, - Пєсков
Російський диктатор Путін не виступатиме на саміті Великої двадцятки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Путін не виступатиме на G20, зокрема онлайн. Рішення не їхати на саміт G20 було саме рішенням Путіна, це пов'язано з його графіком та необхідністю перебування в Росії", - зазначив він.
