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Путін згодом відвідає Донбас, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін може невдовзі поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - запевняє Пєсков.
Топ коментарі
+25 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар09.11.2022 11:49
+22 arye z.
показати весь коментар09.11.2022 11:55
+21 Victor Frey
показати весь коментар09.11.2022 11:54
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1/3 репетирует роли чмобов, 1/3 готовиться изображать счастливых шахтеров, а 1/3 отращивает бороды - будут чеченцами.
Сценарий написан, реплики готовы, режиссер действия уже назначен
ПарижДонбасс и умереть...
ждем-с.
надеюсь и HIMARS-ы тоже ждать будут ))
Не до смерти, но чувствительно и ежедневно.
Швидка безболісна смерть від Himars: тіло розкладеться на атоми швидше, ніж нейрони встигнуть передати біль до мозку.