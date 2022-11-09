Путін згодом відвідає Донбас, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін може невдовзі поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - запевняє Пєсков.

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