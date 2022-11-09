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Путін згодом відвідає Донбас, - Пєсков

путин,путін

Президент РФ Володимир Путін може невдовзі поїхати на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - запевняє Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков відвідав окупований Луганськ: Проводив навчання для ЗМІ

Автор: 

Пєсков Дмитро (1649) путін володимир (23910) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+25
Не смешите! Оно из бункера не высовывается, чмо обоссанное. То надо будет за ним два чемодана таскать, и вонь будет похлеще химоружия.
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09.11.2022 11:49
+22
В ФСО аврал.
1/3 репетирует роли чмобов, 1/3 готовиться изображать счастливых шахтеров, а 1/3 отращивает бороды - будут чеченцами.
Сценарий написан, реплики готовы, режиссер действия уже назначен
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09.11.2022 11:55
+21
то що "копія" буде то без сумнівів. "Оригінал" сидить десь в бункері, гівно своє в чемоданчик збирає
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09.11.2022 11:54
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Даже если там будет двойник, его накроют.
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09.11.2022 11:47 Відповісти
то що "копія" буде то без сумнівів. "Оригінал" сидить десь в бункері, гівно своє в чемоданчик збирає
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09.11.2022 11:54 Відповісти
ага у труни и через ХЕР ВАМ А НЕ ХЕРСОН..****** фантастические мастурбирующие дебилье..
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09.11.2022 12:43 Відповісти
А может он лично прибудет... Может на Донбасе будет трибунал, а не в Гааге
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09.11.2022 14:17 Відповісти
В угледар прибудет?
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09.11.2022 11:47 Відповісти
В соседнюю комнату бункера.
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09.11.2022 11:48 Відповісти
В ФСО аврал.
1/3 репетирует роли чмобов, 1/3 готовиться изображать счастливых шахтеров, а 1/3 отращивает бороды - будут чеченцами.
Сценарий написан, реплики готовы, режиссер действия уже назначен
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09.11.2022 11:55 Відповісти
Вибачте за політичне питання, а ті, що кадирівців будуть зображати - вони сношати "рузьких" будуть чи нє?
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09.11.2022 13:00 Відповісти
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09.11.2022 13:28 Відповісти
Познайомиться з Хаймарсом.
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09.11.2022 11:48 Відповісти
Ну,так там как раз и будет зона для опущеных, в одном бараке с дон-доном будет
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09.11.2022 11:48 Відповісти
Все трое приедут?
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09.11.2022 11:49 Відповісти
Не смешите! Оно из бункера не высовывается, чмо обоссанное. То надо будет за ним два чемодана таскать, и вонь будет похлеще химоружия.
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09.11.2022 11:49 Відповісти
Лиман відвідає?
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09.11.2022 11:49 Відповісти
Хаймарсам приготуватися
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09.11.2022 11:50 Відповісти
Хай поспішає. Бо скоро не буде місця де його хоронити
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09.11.2022 11:50 Відповісти
Злочинець завжди повертається на місце свого злочину. А тут є що дивитися для терориста і душегуба.
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09.11.2022 11:51 Відповісти
какой?№1,2 или №3? и что возглавит войско питерскомацковских шахтёров и трактористов ?
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09.11.2022 11:51 Відповісти
Потому что в нормальные места попасть не может.. туда и двойника отправить можно, вообще копеечный вопрос..
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09.11.2022 11:52 Відповісти
увидеть ПарижДонбасс и умереть...
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09.11.2022 11:53 Відповісти

ждем-с.

надеюсь и HIMARS-ы тоже ждать будут ))

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09.11.2022 11:58 Відповісти
Главное чтобы не просвечивал на картинке
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09.11.2022 11:54 Відповісти
Тобто - підарас відвідає Донбас ?? .
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09.11.2022 11:56 Відповісти
піськов пздить, бо прєзідєнт расіі путін- то є брехливе, сцикливе чьмо, яке з бункера не виходить.
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09.11.2022 11:56 Відповісти
какой именно? из 3-х... настоящего вряд ли пошлют...
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09.11.2022 11:58 Відповісти
Виртуальный
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09.11.2022 12:00 Відповісти
Наверное, на белом коне под Бахмутом чмобиков в атаку поведёт))
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09.11.2022 12:05 Відповісти
Привезуть з Гааги задля слідчого експерименту?
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09.11.2022 12:08 Відповісти
Хіба що вперед ногами.
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09.11.2022 12:13 Відповісти
Замобилизируется...
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09.11.2022 12:14 Відповісти
не поїде
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09.11.2022 12:17 Відповісти
Судак плещивый почему то не был в сирийском Алеппо...,в Мариуполь тянет...,а говорили преступник всегда возвращается на места своих преступлений...любовацца своей "грязной работой"...
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09.11.2022 12:17 Відповісти
В клетке, для побития камнями.
Не до смерти, но чувствительно и ежедневно.
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09.11.2022 12:20 Відповісти
Як казав Армен Джигарханян в своей молодости ..рюZZкого языка и народа не существует,это сказка про Ивана -Дурака...,представьте себе дети мои...главный Херой народа ...Дурак...🤣😛
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09.11.2022 12:20 Відповісти
Це замість G20? Ну норм так, чо!
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09.11.2022 12:21 Відповісти
Путя, досить гімно з чумадану жерти, їдь уже і здохни достойно.

Швидка безболісна смерть від Himars: тіло розкладеться на атоми швидше, ніж нейрони встигнуть передати біль до мозку.
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09.11.2022 12:21 Відповісти
Со своим пакетом!
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09.11.2022 12:23 Відповісти
https://youtu.be/tg27c5iW2Zo ...Видео с Арменом Джигарханян и детьми по поводу рюZZkoго наречия🤣Ржач
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09.11.2022 12:24 Відповісти
Привезуть у клітці військового злочинеця на трибунал у спалений Маріуполь.
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09.11.2022 12:30 Відповісти
От Гаагы хочет убежать? Дать ему или не дать этот шанс ? Это решение должно быть за ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.11.2022 12:50 Відповісти
ВМЕСТЕ С ЛЕНИНЫМ !)
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09.11.2022 12:58 Відповісти
суд над ним рано или поздно будет в Донецке, поэтому конечно, будет
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09.11.2022 13:01 Відповісти
Поедет дать мастер-класс по мародёрству...
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09.11.2022 13:16 Відповісти
Нужно чем то стрельнуть или пустить джон.
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09.11.2022 13:28 Відповісти
напевно з Кобзоном він зустрінеться раніше....
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09.11.2022 13:48 Відповісти
В клітці. Будуть возити, по світу показувати.
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09.11.2022 15:24 Відповісти
Лучше сразу на концерт Кобзона...
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09.11.2022 15:27 Відповісти
В кайданках.
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09.11.2022 16:11 Відповісти
меня терзают смутные сомнения.... слишком ссыкливое оно для такой поездки
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09.11.2022 18:14 Відповісти
Шо піськов нову шутку придумав,цей поросячий обсосок далі дверей свого бунькера не висуне.
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09.11.2022 18:50 Відповісти
Одним чмобіком більше, одним менше
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09.11.2022 23:45 Відповісти
Ааа, ось чому на G20 не летить… на Донбас треба..
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10.11.2022 08:11 Відповісти
 
 