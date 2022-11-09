Путин впоследствии посетит Донбасс, - Песков
Президент РФ Владимир Путин может вскоре отправиться на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - уверяет Песков.
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1/3 репетирует роли чмобов, 1/3 готовиться изображать счастливых шахтеров, а 1/3 отращивает бороды - будут чеченцами.
Сценарий написан, реплики готовы, режиссер действия уже назначен
ПарижДонбасс и умереть...
ждем-с.
надеюсь и HIMARS-ы тоже ждать будут ))
Не до смерти, но чувствительно и ежедневно.
Швидка безболісна смерть від Himars: тіло розкладеться на атоми швидше, ніж нейрони встигнуть передати біль до мозку.