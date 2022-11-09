Путин впоследствии посетит Донбасс, - Песков

Президент РФ Владимир Путин может вскоре отправиться на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - уверяет Песков.

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