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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Путин впоследствии посетит Донбасс, - Песков

путин,путін

Президент РФ Владимир Путин может вскоре отправиться на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - уверяет Песков.

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Песков Дмитрий (1898) путин владимир (31355) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+25
Не смешите! Оно из бункера не высовывается, чмо обоссанное. То надо будет за ним два чемодана таскать, и вонь будет похлеще химоружия.
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09.11.2022 11:49
+22
В ФСО аврал.
1/3 репетирует роли чмобов, 1/3 готовиться изображать счастливых шахтеров, а 1/3 отращивает бороды - будут чеченцами.
Сценарий написан, реплики готовы, режиссер действия уже назначен
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09.11.2022 11:55
+21
то що "копія" буде то без сумнівів. "Оригінал" сидить десь в бункері, гівно своє в чемоданчик збирає
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09.11.2022 11:54
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Даже если там будет двойник, его накроют.
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09.11.2022 11:47 Ответить
то що "копія" буде то без сумнівів. "Оригінал" сидить десь в бункері, гівно своє в чемоданчик збирає
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09.11.2022 11:54 Ответить
ага у труни и через ХЕР ВАМ А НЕ ХЕРСОН..****** фантастические мастурбирующие дебилье..
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09.11.2022 12:43 Ответить
А может он лично прибудет... Может на Донбасе будет трибунал, а не в Гааге
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09.11.2022 14:17 Ответить
В угледар прибудет?
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09.11.2022 11:47 Ответить
В соседнюю комнату бункера.
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09.11.2022 11:48 Ответить
В ФСО аврал.
1/3 репетирует роли чмобов, 1/3 готовиться изображать счастливых шахтеров, а 1/3 отращивает бороды - будут чеченцами.
Сценарий написан, реплики готовы, режиссер действия уже назначен
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09.11.2022 11:55 Ответить
Вибачте за політичне питання, а ті, що кадирівців будуть зображати - вони сношати "рузьких" будуть чи нє?
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09.11.2022 13:00 Ответить
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09.11.2022 13:28 Ответить
Познайомиться з Хаймарсом.
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09.11.2022 11:48 Ответить
Ну,так там как раз и будет зона для опущеных, в одном бараке с дон-доном будет
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09.11.2022 11:48 Ответить
Все трое приедут?
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09.11.2022 11:49 Ответить
Не смешите! Оно из бункера не высовывается, чмо обоссанное. То надо будет за ним два чемодана таскать, и вонь будет похлеще химоружия.
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09.11.2022 11:49 Ответить
Лиман відвідає?
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09.11.2022 11:49 Ответить
Хаймарсам приготуватися
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09.11.2022 11:50 Ответить
Хай поспішає. Бо скоро не буде місця де його хоронити
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09.11.2022 11:50 Ответить
Злочинець завжди повертається на місце свого злочину. А тут є що дивитися для терориста і душегуба.
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09.11.2022 11:51 Ответить
какой?№1,2 или №3? и что возглавит войско питерскомацковских шахтёров и трактористов ?
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09.11.2022 11:51 Ответить
Потому что в нормальные места попасть не может.. туда и двойника отправить можно, вообще копеечный вопрос..
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09.11.2022 11:52 Ответить
увидеть ПарижДонбасс и умереть...
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09.11.2022 11:53 Ответить

ждем-с.

надеюсь и HIMARS-ы тоже ждать будут ))

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09.11.2022 11:58 Ответить
Главное чтобы не просвечивал на картинке
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09.11.2022 11:54 Ответить
Тобто - підарас відвідає Донбас ?? .
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09.11.2022 11:56 Ответить
піськов пздить, бо прєзідєнт расіі путін- то є брехливе, сцикливе чьмо, яке з бункера не виходить.
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09.11.2022 11:56 Ответить
какой именно? из 3-х... настоящего вряд ли пошлют...
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09.11.2022 11:58 Ответить
Виртуальный
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09.11.2022 12:00 Ответить
Наверное, на белом коне под Бахмутом чмобиков в атаку поведёт))
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09.11.2022 12:05 Ответить
Привезуть з Гааги задля слідчого експерименту?
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09.11.2022 12:08 Ответить
Хіба що вперед ногами.
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09.11.2022 12:13 Ответить
Замобилизируется...
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09.11.2022 12:14 Ответить
не поїде
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09.11.2022 12:17 Ответить
Судак плещивый почему то не был в сирийском Алеппо...,в Мариуполь тянет...,а говорили преступник всегда возвращается на места своих преступлений...любовацца своей "грязной работой"...
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09.11.2022 12:17 Ответить
В клетке, для побития камнями.
Не до смерти, но чувствительно и ежедневно.
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09.11.2022 12:20 Ответить
Як казав Армен Джигарханян в своей молодости ..рюZZкого языка и народа не существует,это сказка про Ивана -Дурака...,представьте себе дети мои...главный Херой народа ...Дурак...🤣😛
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09.11.2022 12:20 Ответить
Це замість G20? Ну норм так, чо!
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09.11.2022 12:21 Ответить
Путя, досить гімно з чумадану жерти, їдь уже і здохни достойно.

Швидка безболісна смерть від Himars: тіло розкладеться на атоми швидше, ніж нейрони встигнуть передати біль до мозку.
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09.11.2022 12:21 Ответить
Со своим пакетом!
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09.11.2022 12:23 Ответить
https://youtu.be/tg27c5iW2Zo ...Видео с Арменом Джигарханян и детьми по поводу рюZZkoго наречия🤣Ржач
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09.11.2022 12:24 Ответить
Привезуть у клітці військового злочинеця на трибунал у спалений Маріуполь.
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09.11.2022 12:30 Ответить
От Гаагы хочет убежать? Дать ему или не дать этот шанс ? Это решение должно быть за ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.11.2022 12:50 Ответить
ВМЕСТЕ С ЛЕНИНЫМ !)
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09.11.2022 12:58 Ответить
суд над ним рано или поздно будет в Донецке, поэтому конечно, будет
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09.11.2022 13:01 Ответить
Поедет дать мастер-класс по мародёрству...
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09.11.2022 13:16 Ответить
Нужно чем то стрельнуть или пустить джон.
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09.11.2022 13:28 Ответить
напевно з Кобзоном він зустрінеться раніше....
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09.11.2022 13:48 Ответить
В клітці. Будуть возити, по світу показувати.
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09.11.2022 15:24 Ответить
Лучше сразу на концерт Кобзона...
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09.11.2022 15:27 Ответить
В кайданках.
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09.11.2022 16:11 Ответить
меня терзают смутные сомнения.... слишком ссыкливое оно для такой поездки
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09.11.2022 18:14 Ответить
Шо піськов нову шутку придумав,цей поросячий обсосок далі дверей свого бунькера не висуне.
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09.11.2022 18:50 Ответить
Одним чмобіком більше, одним менше
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09.11.2022 23:45 Ответить
Ааа, ось чому на G20 не летить… на Донбас треба..
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10.11.2022 08:11 Ответить
 
 