Кулеба та Блінкен обговорять надання Україні нових озброєнь
Завтра, 12 листопада, на полях саміту АСЕАН у столиці Камбоджі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрінеться з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном для обговорення розширення військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами міністра, цими днями він активно зустрічається із колегами з Азійського регіону, й не тільки з міністрами країн АСЕАН.
"Завтра я матиму дуже активний день, і тут завтра також буде держсекретар Блінкен. У нас буде окрема зустріч, обговорюватимемо безпекову ситуацію, надання Україні нових озброєнь", – сказав Кулеба.
Також, за його словами, темою переговорів буде посилення санкційного тиску на країну-терориста Росію.
