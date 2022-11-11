УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7088 відвідувачів онлайн
Новини
1 315 13

ООН розпочала переговори з Росією щодо зернової угоди

зерно

У Женеві розпочалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна Чорним морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переговори відбуваються лише за вісім днів до того, як липнева угода, укладена за посередництва ООН та Туреччини, має бути продовжена. Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, відкривши експорт продуктів харчування та добрив із кількох портів України на Чорному морі.

Москва заявила, що готова вийти з угоди, термін дії якої може закінчитися 19 листопада, якщо не буде досягнуто прогресу у вирішенні її проблем. Росія призупинила свою участь наприкінці жовтня, але повернулася за чотири дні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує розширити "зернову угоду" та продовжити її на рік

Росія заявила, що це відповідь на атаку безпілотників на флот Москви у Криму, в якій звинувачує Україну. Київ не взяв на себе відповідальність та заперечує використання коридору безпеки зернової програми у військових цілях.

Представниця ООН у Женеві Алессандра Веллуччі повідомила, що керівник відділу допомоги ООН Мартін Гріффітс, який очолює переговори щодо українського експорту, та високопоставлений торговий представник ООН Ребека Грінспан зустрічаються із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним в офісі ООН у Женеві.

"Ми сподіваємося, що це обговорення має сприяти прогресу, досягнутому у полегшенні безперешкодного експорту продуктів харчування та добрив із Російської Федерації на світові ринки", - сказала вона на брифінгу.

Веллуччі не згадала, чи стоїть на порядку денному продовження угоди.

Читайте також: Фінляндія допоможе із перевезенням українського зерна до Сомалі

Нагадаємо, Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного Россільгоспбанку, щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про постачання продовольства з України.

Автор: 

зерно (3175) ООН (3421) росія (67333) угода (704)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ни в коем случае не садится за стол переговоров с рашистами до тех пор - пока не будут деоккупированны захваченные территории и не переданы украинской стороне все преступники которые убивали украинцев будь то физически, или отдавали такие приказы.

Запад давит выискивая слабое место чтобы усадить Украину с помойкой за стол переговоров, Украина не должна становится этим слабым местом. Держать хватку до полной победы - чтобы захлопнуть ящик Пандоры и закрыть вопрос присоединения чужих территорий не только в Украине, а и во всем мире. Если Украина это сделает, то и Китай свой оскал спрячет от Тайваня и другие конфликты не начнутся где есть вопросы территориальных претензий.
показати весь коментар
11.11.2022 14:38 Відповісти
+3
Так, згоден! Україна тоді має право вето і вести перемовини щодо дозволу расєї на її Тихоокеанську торгівлю.
показати весь коментар
11.11.2022 14:48 Відповісти
+2
а яке відношеня має зернова угода до Росії?
показати весь коментар
11.11.2022 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ни в коем случае не садится за стол переговоров с рашистами до тех пор - пока не будут деоккупированны захваченные территории и не переданы украинской стороне все преступники которые убивали украинцев будь то физически, или отдавали такие приказы.

Запад давит выискивая слабое место чтобы усадить Украину с помойкой за стол переговоров, Украина не должна становится этим слабым местом. Держать хватку до полной победы - чтобы захлопнуть ящик Пандоры и закрыть вопрос присоединения чужих территорий не только в Украине, а и во всем мире. Если Украина это сделает, то и Китай свой оскал спрячет от Тайваня и другие конфликты не начнутся где есть вопросы территориальных претензий.
показати весь коментар
11.11.2022 14:38 Відповісти
ООН розпочала переговори з Росією щодо зернової угоди а вирішать все Україна та Туреччина
показати весь коментар
11.11.2022 14:39 Відповісти
Вирішає все Москва !
показати весь коментар
11.11.2022 14:57 Відповісти
крейсер мацква? так український нептун його тризубом пригвоздив до дна морського
показати весь коментар
11.11.2022 16:57 Відповісти
а яке відношеня має зернова угода до Росії?
показати весь коментар
11.11.2022 14:41 Відповісти
Так, згоден! Україна тоді має право вето і вести перемовини щодо дозволу расєї на її Тихоокеанську торгівлю.
показати весь коментар
11.11.2022 14:48 Відповісти
То це Україна робила в Стамбулі огляд судам, що йшли на навантаження зерна в порти Росії?
показати весь коментар
11.11.2022 15:00 Відповісти
Кацапи сипляться по всім напрямкам. В Молдові розпочались перемовини про перехід Придністров'я під юрисдикцію Молдови. Присутні ЄС та Туреччина.
Зараз саме час всім в кого кацапи відібрали землі, повертати своє
показати весь коментар
11.11.2022 14:46 Відповісти
Если не сложно ссылку на новость предоставте
показати весь коментар
11.11.2022 14:51 Відповісти
Москалики вже вигадали, що Україна начебто висунула чотири умови для миру, і повний перехід Придністров'я до складу Молдови -- одна з них. Натомість, начебто, обіцяє (Україна) сім років не вступати до NATO.

Ось якийсь незрозумілий сайт: https://www.dialog.ua/ukr/blogs/262314_1668157720
показати весь коментар
11.11.2022 15:31 Відповісти
Ето и есть мечта кремлевского режима чтобы все вопросы решали и спрашивали разрешения у московии кому и что делать. Разумеется за подарки.
показати весь коментар
11.11.2022 15:02 Відповісти
Нехай москалити оте "невдоволення" запихнуть собі глибоко в "очко"!
показати весь коментар
11.11.2022 15:22 Відповісти
ООН має повне право запросити допому в НАТО для охорони цивільних суден які вивозять зерно чи інші товари з України, тому що це безпека всього світу. Тому треба сказати Росії що з нею чи без, а зерновий коридор буде працувати. Досить йти на поводу в Держави, яка сіє террор та геноцид по світі...
показати весь коментар
11.11.2022 17:37 Відповісти
 
 