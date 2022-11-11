Україна повернула з полону ще 45 воїнів ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Відбувся черговий обмін полоненими, вдалося повернути 45 воїнів ЗСУ. Крім того, повернуто тіла двох загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.



Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.



Ми повернемо додому всіх українців...

Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.



Працюємо. Наші будуть вдома", - йдеться в повідомленні.

