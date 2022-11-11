УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7088 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 284 29

Україна повернула з полону ще 45 воїнів ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Відбувся черговий обмін полоненими, вдалося повернути 45 воїнів ЗСУ. Крім того, повернуто тіла двох загиблих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу.

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

Ми повернемо додому всіх українців...

Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Працюємо. Наші будуть вдома", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТО

Україна повернула з полону ще 45 воїнів ЗСУ 01

Автор: 

полон (1636) полонені (2341) Єрмак Андрій (1416)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
бажаю їм здоров'я та скорішого відновлення...
показати весь коментар
11.11.2022 14:55 Відповісти
+16
Слава Богу наші воіни вдома👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
показати весь коментар
11.11.2022 15:01 Відповісти
+14
Пишуть щовВ Молдові розпочались перемовини про перехід Придністров'я під юрисдикцію Молдови. Присутні ЄС та Туреччина.
показати весь коментар
11.11.2022 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишуть щовВ Молдові розпочались перемовини про перехід Придністров'я під юрисдикцію Молдови. Присутні ЄС та Туреччина.
показати весь коментар
11.11.2022 14:53 Відповісти
Незрозуміло, як поступити з свинособачими "міротворцамі". Самі ж не підуть.
показати весь коментар
11.11.2022 15:02 Відповісти
Це було б дуже добре. Але мабуть обставлять це такими умовами, що Молдова залишатиметься сірою зоною та ніколи не возз'єднається з Румунією.
показати весь коментар
11.11.2022 15:02 Відповісти
Молдова вже разом з нами,кандидат в ЄС так що не думаю що вона захоче бути сірою зоною
показати весь коментар
11.11.2022 15:04 Відповісти
Все, що не НАТО -- сіра зона.
показати весь коментар
11.11.2022 15:08 Відповісти
якщо Молодова вступить в ЄС це вже рахуй що ти однією ногою в нато
показати весь коментар
11.11.2022 15:09 Відповісти
А зі своєю історичною столицею Молдова може об'єднатись
показати весь коментар
11.11.2022 15:20 Відповісти
Місто Ясси, - столиця історичної Молдови.
Майже половина Молдови вже давно перебуває у складі Румунії.
показати весь коментар
11.11.2022 15:33 Відповісти
И Турция там? Что то я очень подозреваю что впихнут приднестровье в Молдову как нам хотели ОРДЛО впихнуть на росийских условиях.
показати весь коментар
11.11.2022 15:12 Відповісти
будем бачити
показати весь коментар
11.11.2022 15:13 Відповісти
А по другому и быть не может. Иначе уже сейчас рашисты плевались бы с трибуны и визжали что сдаем приднестровье. Думаю ***** и Едик решили пока все заняты Херсоном побыстрее пропихнуть приднестровье в Молдову в качестве раковой опухоли. Потому что скоро Украина освободит всю свою землю то все возьмутся уже за приднестровье и другие кремлевские нарывы.
показати весь коментар
11.11.2022 15:30 Відповісти
бажаю їм здоров'я та скорішого відновлення...
показати весь коментар
11.11.2022 14:55 Відповісти
Слава Богу наші воіни вдома👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
показати весь коментар
11.11.2022 15:01 Відповісти
Які ж вони виснажені!
показати весь коментар
11.11.2022 15:17 Відповісти
Теж звернув увагу.
А кацапню відгодовану і проліковану повертають
показати весь коментар
11.11.2022 15:24 Відповісти
А що там по "Азовцям", чогось все заглухло?
показати весь коментар
11.11.2022 15:25 Відповісти
на контроле президентаверховноглавнокомандующего владимира александровича зеленского
показати весь коментар
11.11.2022 15:29 Відповісти
Рідненькі, з поверненням!
Виснажені, голодні, але щасливі!

І,редактори, більше не пишіть дурню про анорексію! У них ДИСТРОФІЯ! Запам'ятайте нарешті!
показати весь коментар
11.11.2022 15:26 Відповісти
Хлопці, вас чекають вдома!
Ви, - наші герої!

показати весь коментар
11.11.2022 15:36 Відповісти
Як не дивно - це погана новина. Це означае що зелупа таки домовилась з пуйлом та байденом, а ці полонені - презент, щоб зелені знов попіарились та відволікли увагу від іншіх новин.
Нагадаю, що пуйло не робило би собі цього на шкоду.
показати весь коментар
11.11.2022 17:16 Відповісти
І про що ж вони домовились ?
показати весь коментар
11.11.2022 17:50 Відповісти
Наша капітуляція з фіксацією кордону по Дніпру.
показати весь коментар
11.11.2022 17:52 Відповісти
А хто тобі сказав про неї ?
показати весь коментар
11.11.2022 17:57 Відповісти
Поводження головних гравців, саботування ленд-лізу байденом, постійні вкиди упродовж всього вторгнення про необхідність домовлятися, підігрування кацапам в залякуванні світу ядерною загрозою, пригнічення своєї нафтовидобувної отраслі та розвал відносин з саудитами, через що підскочила ціна на нафту, що дуже вигідно рашистам, ганебні заяви напередодні вторгнення, які буквально запрошували кацапію до вторгнення. Хто живе у сша зможе тобі ще стільки ж накидати.
Не віриш - просто почекай пару місяців і сам зрозумієш.
показати весь коментар
11.11.2022 18:08 Відповісти
Отже подивимось, що буде через кілька місяців
показати весь коментар
11.11.2022 18:18 Відповісти
саботування ленд-лізу байденом

Є два варіанти постачання зброї для України:

1) безкоштовно, - діє на даний час.
2) ленд-ліз, тобто, за гроші, - буде діяти, коли республіканці відмовляться надавати Україні зброю безкоштовно.

Таким чином, ви не хочете безплатно, - ви хочете тратити наші гроші на американську зброю.
Навіщо? У вас є зайві гроші? Не розумію такого дебілізму...
показати весь коментар
11.11.2022 18:39 Відповісти
тобі промили мізки дезинформатори, ти повторюєш їхню брехню.
https://youtu.be/VF2aqrLtwZk
https://youtu.be/fAJ591xZjO4
показати весь коментар
14.11.2022 11:46 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
11.11.2022 18:46 Відповісти
 
 