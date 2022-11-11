Створено реєстр держзрадників: Громадяни можуть повідомити про потенційних колаборантів
Рух ЧЕСНО створив Реєстр держзрадників задля того, щоб політики, медійники, судді та правоохоронці, які загрожують державному суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України, були притягнуті до відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Громадянам, яким відомо про потенційних зрадників, пропонують заповнити відповідну форму.
+27 Зэлэный_Змий
+16 Alex Sav #513490
+15 Віталій Українець #514088
Але треба повідомлення ГШ ЗСУ дочекатись. Офіційного. Шоб ще пляшку закарпатьського відкоруквати.
Але ж пограбували суки кацапські цей завод. Повбивати їх треба...
подоляк
всі слуги урода
всехоть что-то исправить при желании (там, посадить друзей, подсчитать экономику, энергонезависимость там, образование, не заниматься разной херней за ********* и далее по канону, чего конечно не будет, но хотелось бы)
Так що можна готуватись до того, що Зєля буде президентом-переможцем, хоча ніякого відношення до перемоги він не має від слова взагалі.
Де СБУ, де арешти?
1. Андрей Ермак
2. Иван Бакланов
3. Андрей Смирнов
4. Павел Вовк
5. Богдан Львов
6. Дмитрий Холодов
Зеленский,
Ермак,
Подоляк,
Арахамия,
партия слуга народа посписочно... (шестёрок на зарплате типа аристовича не считаем) ...
партия Лэхаим (ОПЗЖ) посписочно...
в зоопарку, відділення тупих приматів!