Створено реєстр держзрадників: Громадяни можуть повідомити про потенційних колаборантів

Рух ЧЕСНО створив Реєстр держзрадників задля того, щоб політики, медійники, судді та правоохоронці, які загрожують державному суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України, були притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Громадянам, яким відомо про потенційних зрадників, пропонують заповнити відповідну форму.

