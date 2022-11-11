УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 960 33

Створено реєстр держзрадників: Громадяни можуть повідомити про потенційних колаборантів

херсон

Рух ЧЕСНО створив Реєстр держзрадників задля того, щоб політики, медійники, судді та правоохоронці, які загрожують державному суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України, були притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Громадянам, яким відомо про потенційних зрадників, пропонують заповнити відповідну форму.

Також читайте: Найближчим часом Рада може звільнити очільника Мінрегіону Чернишова, - ЧЕСНО

Автор: 

державна зрада (1760) колабораціонізм (1193) ЧЕСНО (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Я одного знаю. Звати Володимир Зеленський. За домовленостями з Патрушевим в Омані розвалював українську армію, дав наказ розмінувати Чонгар, особисто проводив інспекції готовності оборони на півночі України і через пару місяців там кацапи проїхали парадним маршем до Ірпєня (а найбільш спритні - до Оболоні). Має нерухомість в Криму, яку придбав після окупації полуострова. Продовжує робити бізнес з кацапами і сплачивати там податки (прокат "Сватов").
показати весь коментар
11.11.2022 15:48 Відповісти
+16
ермак
подоляк
всі слуги урода
показати весь коментар
11.11.2022 15:45 Відповісти
+15
Вся УПЦМП. БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ!!!
показати весь коментар
11.11.2022 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХЕРСОН НАШ !!!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 15:41 Відповісти
Чекайте офіційного повідомлення ГШ ЗСУ.
показати весь коментар
11.11.2022 15:44 Відповісти
Чекай сам. Я вже бухаю...
показати весь коментар
11.11.2022 15:54 Відповісти
Оце - правильний підхід. Так можна було ще тиждень тому починати
показати весь коментар
11.11.2022 16:02 Відповісти
Ха! Ще б пак змій сказав "ні" )))
показати весь коментар
11.11.2022 16:21 Відповісти
Та я теж конь'ячку собі вже за 200 гр. налив.
Але треба повідомлення ГШ ЗСУ дочекатись. Офіційного. Шоб ще пляшку закарпатьського відкоруквати.
показати весь коментар
11.11.2022 16:05 Відповісти
Ще, поки, тримаюсь.....

показати весь коментар
11.11.2022 16:16 Відповісти
А дарма.
показати весь коментар
11.11.2022 22:21 Відповісти
Був такий хороший коньяк "Таврія" "Kraft collection". В тому році його брав, да і на початку цього він в Сільпо ще був.
Але ж пограбували суки кацапські цей завод. Повбивати їх треба...
показати весь коментар
11.11.2022 16:16 Відповісти
Ключеве тут "БУВ".
показати весь коментар
11.11.2022 16:32 Відповісти
Ключеве тут "БУВ". Коньяк кацапа смолою у глотку.
показати весь коментар
11.11.2022 16:33 Відповісти
Дуже добре. В мене э з п'ять гнид. Шо на Херсоншині шо у Кріму та з п'яток на ДАУНбасеі
показати весь коментар
11.11.2022 15:43 Відповісти
ермак
подоляк
всі слуги урода
показати весь коментар
11.11.2022 15:45 Відповісти
Та це тількі маленькій початок переліку.
показати весь коментар
11.11.2022 16:07 Відповісти
Я одного знаю. Звати Володимир Зеленський. За домовленостями з Патрушевим в Омані розвалював українську армію, дав наказ розмінувати Чонгар, особисто проводив інспекції готовності оборони на півночі України і через пару місяців там кацапи проїхали парадним маршем до Ірпєня (а найбільш спритні - до Оболоні). Має нерухомість в Криму, яку придбав після окупації полуострова. Продовжує робити бізнес з кацапами і сплачивати там податки (прокат "Сватов").
показати весь коментар
11.11.2022 15:48 Відповісти
А, ще зальот з вагнерівцями... як це вилетіло з голови?
показати весь коментар
11.11.2022 16:00 Відповісти
Цікаво. Ви й свічку тримали? Чи це вже ділите шкіру невбитого ведмедя? Чи, навпаки, хочете, щоб цей ведмідь взяв гору над Україною, й тому робите спробу посіяти недовіру і тим самим зруйнувати нашу згуртованість, яка складає основу міцності та сили наших ЗСУ і всього народу
показати весь коментар
11.11.2022 16:20 Відповісти
ОМГ, вас забанили в інтернеті? Ви не можете знайти новини, де Зєля катається в Оман, перевіряє оборону на півночі від Київа, признається шо це він наказав злити операцію з вагнерівцями та те, що в нього нерухомість в Криму? Я вже не кажу про розвал армії.... Ох ці зєлєбобікі і тупі! "какіє ваші доказательства" (С)...
показати весь коментар
11.11.2022 16:25 Відповісти
во первых победителей не судят, во вторых победителей пока нет, ну и в третьих еще можно успеть все хоть что-то исправить при желании (там, посадить друзей, подсчитать экономику, энергонезависимость там, образование, не заниматься разной херней за ********* и далее по канону, чего конечно не будет, но хотелось бы)
показати весь коментар
11.11.2022 16:39 Відповісти
Україна переможе. Я в цьому впевнений. Мотивація, вміння, жага до перемоги та підтримка всього світу - оце вирішальні фактори. Час, коли перемагала кількість, давно пройшов. А окрім кількості кацапи не можуть виставити нічого. На додачу, з кількістю також починаються проблеми. Від мобілізації втекло в два рази більше, ніж змогли мобілізувати і цього не вистачило не те, щоб зробити перелом, але й щоб призупинити розпад. З кожним наступним разом бажаючих буде менше і якість їх буде гірша.
Так що можна готуватись до того, що Зєля буде президентом-переможцем, хоча ніякого відношення до перемоги він не має від слова взагалі.
показати весь коментар
11.11.2022 16:53 Відповісти
Вся УПЦМП. БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ!!!
показати весь коментар
11.11.2022 15:49 Відповісти
Ще якісь суки 24 лютого не підірвали Антонівській міст. Це - першорядні державні зрадники!
Де СБУ, де арешти?
показати весь коментар
11.11.2022 15:55 Відповісти
Реєстр має гриф "Прошу пана до гіляки!"
показати весь коментар
11.11.2022 15:58 Відповісти
реєстр має гриф "випустити пар в свисток".
показати весь коментар
11.11.2022 16:01 Відповісти
Татаров, Ермак, Шуфрич, Бойко - вся ОПЗЖ і московські попи. Список іде на десятки тисяч людей
показати весь коментар
11.11.2022 16:00 Відповісти
Сообщаю:
1. Андрей Ермак
2. Иван Бакланов
3. Андрей Смирнов
4. Павел Вовк
5. Богдан Львов
6. Дмитрий Холодов
показати весь коментар
11.11.2022 16:12 Відповісти
а дрібного холуя - зе забули.
показати весь коментар
11.11.2022 17:00 Відповісти
Беню ще чомусь не назвали - мародерив з поплічниками Україну під час війни у особливо великих розмірах.
показати весь коментар
11.11.2022 16:17 Відповісти
сбу мвд гру гбр набу "миротворец" "киберполиция" (че-то их как-то реально дохрена если так написать 0_о - и это еще не все) чем занимаются
показати весь коментар
11.11.2022 16:45 Відповісти
Беня
Зеленский,
Ермак,
Подоляк,
Арахамия,
партия слуга народа посписочно... (шестёрок на зарплате типа аристовича не считаем) ...
партия Лэхаим (ОПЗЖ) посписочно...
показати весь коментар
11.11.2022 16:46 Відповісти
и тот кто их привел на выборах к власти
показати весь коментар
11.11.2022 16:53 Відповісти
73-м безкоштовне житло, харчування та нагляд...
в зоопарку, відділення тупих приматів!
показати весь коментар
11.11.2022 17:03 Відповісти
 
 