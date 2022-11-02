Найближчим часом Рада може звільнити очільника Мінрегіону Чернишова, - ЧЕСНО

Парламент невдовзі може розглянути питання про відставку очільника Міністерства розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив рух "ЧЕСНО".

Постанова вже зареєстрована на сайті Уряду і це питання є також в порядку денному Комітету з питань організації державної влади.

Також ЧЕСНО отримав ексклюзивне фото заяви ще чинного міністра Чернишова, датовану 2 листопада.

Водночас, за даними руху, нині на посаду нового очільника Мінрегіону є щонайменше два претенденти.

Один із них — чинний перший заступник Чернишова Василь Лозинський, який до призначення нового міністра буде виконувати його обов’язки. Як і Чернишов, у керівництво Міністерства Лозинський потрапив із президентської вертикалі. Щоправда, якщо Чернишов очолював Київську ОДА, то Лозинський на Львівщині був заступником голови.

Також відомо, що у Львівській ОДА Лозинський працював і до свого призначення заступником. Із 2011 по 2015 рік він обіймав керівні посади у різних відділах, управліннях та департаментах ОДА, а ключовими напрямками його роботи були інвестиційна політика, торгівля, промисловість, енергозбереження та децентралізація.

Друга кандидатура — голова Харківської ОДА та ВЦА Олег Синєгубов, який до 2021 року очолював Полтавську ОДА. У 2019 році він був довіреною особою кандидата у народні депутати від "Слуги народу" Олексія Краснова (Харківщина округ 180). А до свого призначення у президентську вертикаль Синєгубов працював деканом одного з факультетів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити "Нафтогаз".

Водночас у Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади голови Мінрегіону.

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