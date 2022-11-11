Українці позитивно ставляться до співвітчизників-біженців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
В Україні досить позитивно ставляться до співвітчизників, які через війну поїхали до Європи. При цьому важливу роль відіграють додаткові фактори щодо тієї чи іншої категорії біженців.
Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними опитування, 75-90% українців, які зараз перебувають на території України, ставляться "з розумінням і не засуджують" біженців. На загальному рівні 90% мають нормальне/позитивне ставлення при лише 5% тих, хто засуджує їх.
Найкраще ставлення має місце до жінок з неповнолітніми дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні. У цьому випадку співвідношення ставлення не засуджують/засуджують - 90% до 6% практично повністю відповідає ставленню до біженців загалом.
Дещо гіршим ставлення, якщо "прибрати" з опису неповнолітніх дітей. Так, у випадку просто жінок без дітей співвідношення ставлення стає 87% до 9%.
Ставлення до чоловіків є гіршим. Якщо мова йде про чоловіка літнього віку, який і до вторгнення перебував у Європі, то співвідношення становить 83% до 10%.
Відносно ж найгірше ставлення (серед досліджуваних категорій), якщо мова йде про молодого чоловіка, який на момент вторгнення був у Європі і там залишився. У цьому випадку не засуджують 75%, засуджують - 19%.
Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що крім безпекових та соціально-економічних умов повернення біженців, актуальною може стати проблема подолання негативного ставлення тих, хто залишився і зараз проживає на території України, до тих, хто виїхав за кордон.
"Причому ці наративи ("виїхали і насолоджуються Європою, поки ми тут страждаємо під обстрілами і з вимкненням світла") залюбки транслюються російською пропагандою, яка намагається розколоти Україну. Зараз результати опитування свідчать, що загалом ставлення досить нормальне, що створює належне тло для поверненням (коли будуть належні умови)", - сказав він.
Опитування було проведено 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводили на території окупованих Криму та Донбасу.
Хтось рятує Україну зі зброею в руках(Героям Слава!) а Хтось віїзжаючи з потенційної оккупації і "Бучі" рятуючи своє життя та життя рідних, береже Україну не на її теріторії.
Тому, кожна стратегія виживання Українського народу важлива - різноманіття стратегій це основа ВИЖИВАННЯ = Закон природного відбіру.
Якщо би ми не встояли...То саме такі люди були основою зберігання тих цінностей та культури з якими вижити в оккупованій Україні було би неможливо...
Саме тому = Нашого цвіту по всьому світу... і зараз це нам дуже допомогає...(Притула каже що найбільші донати приходять з закордону)
У питаннях виживання - треба відкинути Моральність...Зусередитись на цілях і пріорітетах...
Лечат до сих пор...,ноги спасли...но рука..пока плохо работает...
Таких в Чехии не я один...
Щира Дяка чеським👍🇨🇿 лікарям
увидите огромное количество дорогущих авто а за рулем здоровые мужики молодых и средних лет которые развлекаются в ресторанах и пабах и ведут достаточно воротную жизнь!!
я многих из них спрашивал - почему не на фронте ???
отмахиваться или не отвечают!
все эти здоровенные детины без всяких угрызений совести вернуться в Украину после победы и думаю без всяких угрызений совести!!
более того многие из них являются как мы называем обыкновенной пророссийской ватой !!
и они будут продолжать и дальше неважно где будут находиться интересы русского мира
и не только в Молдову такие выехали
но и по всей Европе