УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини
2 863 11

Українці позитивно ставляться до співвітчизників-біженців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

уз,біженці,укрзалізниця,евакуація,українці,еміграція,емігранти

В Україні досить позитивно ставляться до співвітчизників, які через війну поїхали до Європи. При цьому важливу роль відіграють додаткові фактори щодо тієї чи іншої категорії біженців.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними опитування, 75-90% українців, які зараз перебувають на території України, ставляться "з розумінням і не засуджують" біженців. На загальному рівні 90% мають нормальне/позитивне ставлення при лише 5% тих, хто засуджує їх.

Найкраще ставлення має місце до жінок з неповнолітніми дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні. У цьому випадку співвідношення ставлення не засуджують/засуджують - 90% до 6% практично повністю відповідає ставленню до біженців загалом.

Дещо гіршим ставлення, якщо "прибрати" з опису неповнолітніх дітей. Так, у випадку просто жінок без дітей співвідношення ставлення стає 87% до 9%.

Читайте: Швейцарія на рік продовжила особливий статус українських біженців

Ставлення до чоловіків є гіршим. Якщо мова йде про чоловіка літнього віку, який і до вторгнення перебував у Європі, то співвідношення становить 83% до 10%.

Відносно ж найгірше ставлення (серед досліджуваних категорій), якщо мова йде про молодого чоловіка, який на момент вторгнення був у Європі і там залишився. У цьому випадку не засуджують 75%, засуджують - 19%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що крім безпекових та соціально-економічних умов повернення біженців, актуальною може стати проблема подолання негативного ставлення тих, хто залишився і зараз проживає на території України, до тих, хто виїхав за кордон.

"Причому ці наративи ("виїхали і насолоджуються Європою, поки ми тут страждаємо під обстрілами і з вимкненням світла") залюбки транслюються російською пропагандою, яка намагається розколоти Україну. Зараз результати опитування свідчать, що загалом ставлення досить нормальне, що створює належне тло для поверненням (коли будуть належні умови)", - сказав він.

Також читайте: Східна Європа з наближенням зими готується до нової хвилі українських біженців, - Reuters

Опитування було проведено 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводили на території окупованих Криму та Донбасу.

Українці позитивно ставляться до співвітчизників-біженців, - опитування КМІС 01

Автор: 

біженці (1944) опитування (2026) КМІС (352)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Мой дом под Харьковом превратили в руины 17 марта...,моя жена нашла меня утром 18...был в сознании,но ноги были завалены кирпичами...,нашла соседа с тачкой..привезли в Днепр..а дальше переправили в Чехию...
Лечат до сих пор...,ноги спасли...но рука..пока плохо работает...
Таких в Чехии не я один...
Щира Дяка чеським👍🇨🇿 лікарям
показати весь коментар
11.11.2022 17:12 Відповісти
+3
Жінки і діти біженці - це норм. Однак коли мова йде про кабєлєй призовного віку то тут негатив - 100%, бо легально неможливо виїхати з України.
показати весь коментар
11.11.2022 16:11 Відповісти
+3
Приезжайте в Кишинев
увидите огромное количество дорогущих авто а за рулем здоровые мужики молодых и средних лет которые развлекаются в ресторанах и пабах и ведут достаточно воротную жизнь!!
я многих из них спрашивал - почему не на фронте ???
отмахиваться или не отвечают!
все эти здоровенные детины без всяких угрызений совести вернуться в Украину после победы и думаю без всяких угрызений совести!!
более того многие из них являются как мы называем обыкновенной пророссийской ватой !!
и они будут продолжать и дальше неважно где будут находиться интересы русского мира
и не только в Молдову такие выехали
но и по всей Европе
показати весь коментар
11.11.2022 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жінки і діти біженці - це норм. Однак коли мова йде про кабєлєй призовного віку то тут негатив - 100%, бо легально неможливо виїхати з України.
показати весь коментар
11.11.2022 16:11 Відповісти
Ви знаєте,що серед легально виїхавших теж можуть бути кобелі? Не кожна хвороба відображається на вазі і поставі
показати весь коментар
11.11.2022 16:33 Відповісти
Не згоден з Вами....тому що це Стратегія виживання Українського народу, її Культури та цінностей...

Хтось рятує Україну зі зброею в руках(Героям Слава!) а Хтось віїзжаючи з потенційної оккупації і "Бучі" рятуючи своє життя та життя рідних, береже Україну не на її теріторії.

Тому, кожна стратегія виживання Українського народу важлива - різноманіття стратегій це основа ВИЖИВАННЯ = Закон природного відбіру.

Якщо би ми не встояли...То саме такі люди були основою зберігання тих цінностей та культури з якими вижити в оккупованій Україні було би неможливо...

Саме тому = Нашого цвіту по всьому світу... і зараз це нам дуже допомогає...(Притула каже що найбільші донати приходять з закордону)

У питаннях виживання - треба відкинути Моральність...Зусередитись на цілях і пріорітетах...
показати весь коментар
11.11.2022 17:01 Відповісти
Я виїхав з Мелітополя в Європу, це легально? Чи було треба стоять в черзі під Василівкою тиждень? Або йти в батальйон Баліцкого? Після деокупації Мелітополя цікаво скільки людей туди повернеться коли маємо таке ставленням як у Вас. Тому наш Федоров і сказав шо це буде важко, поєднати всіх, хто виїхав в Запоріжжя, Європу, Крим, рашку, Канаду і хто залишився..
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
А яке відношення до біженців з 95 кварталу, мажорів, олігархів статистики не має?
показати весь коментар
11.11.2022 16:45 Відповісти
А чи не проводилось дослідження щодо ставлення українців до лугандонських алканів та нарколиг, котрих поналізло в мирні українські міста як тарганів?
показати весь коментар
11.11.2022 17:01 Відповісти
Мой дом под Харьковом превратили в руины 17 марта...,моя жена нашла меня утром 18...был в сознании,но ноги были завалены кирпичами...,нашла соседа с тачкой..привезли в Днепр..а дальше переправили в Чехию...
Лечат до сих пор...,ноги спасли...но рука..пока плохо работает...
Таких в Чехии не я один...
Щира Дяка чеським👍🇨🇿 лікарям
показати весь коментар
11.11.2022 17:12 Відповісти
Українці працюють в Европі,перераховують кошти на потреби армії,а повернувшись додому,вкладають зароблені евро в українську економіку : будматеріали,харчоаа промисловість,побутова техніка,одяг,взуття,сплачують без затримок комунальні платежі.
показати весь коментар
11.11.2022 17:37 Відповісти
Приезжайте в Кишинев
увидите огромное количество дорогущих авто а за рулем здоровые мужики молодых и средних лет которые развлекаются в ресторанах и пабах и ведут достаточно воротную жизнь!!
я многих из них спрашивал - почему не на фронте ???
отмахиваться или не отвечают!
все эти здоровенные детины без всяких угрызений совести вернуться в Украину после победы и думаю без всяких угрызений совести!!
более того многие из них являются как мы называем обыкновенной пророссийской ватой !!
и они будут продолжать и дальше неважно где будут находиться интересы русского мира
и не только в Молдову такие выехали
но и по всей Европе
показати весь коментар
11.11.2022 17:55 Відповісти
Мне сейчас 55 лет. Воевал 2 года. Доброволец батальона *Донбасс*. В 2016г был ранен. Инвалид войны 3группы. Из НацГвардии поперли по ранению. Уехали с женой работать в Польшу. По программе КУАЭТ переехали в Канаду. Сын в Украине. Кто осудит?
показати весь коментар
12.11.2022 02:08 Відповісти
 
 