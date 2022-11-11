Поліція відновлює роботу на деокупованій частині Херсонщини

На деокупованій території Херсонської області розпочали роботу пів тисячі поліцейських, найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"На сьогодні ми поновили поліцейську присутність в 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч громадян", – сказав голову Нацполіції Ігор Клименко.

Він зазначив, що поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, з моменту окупації були виведені з цієї території. За його словами, відсьогодні контингент у 500 працівників поліції розпочав працювати на деокупованій території Херсонщини, а за два-три дні кількість поліцейських планують збільшити до понад 2 тисяч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стабілізаційні заходи на визволеній Херсонщині можуть тривати щонайменше кілька тижнів, - голова Нацполіції Клименко

Клименко зауважив, що наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищені ворожими військами.

Він також повідомив, що на даний момент поліцейські Херсонщини зафіксували 400 воєнних злочинів, вчинених загарбниками, і продовжують ці злочини фіксувати.

"Ми додаємо контингент Національної поліції з інших регіонів держави – це слідчі, криміналісти, оперуповноважені, кінологи, вибухотехніки. Це ті люди, які пройшли і Київську область, і всі інші території нашої держави, які знаходилися під тимчасовою окупацією, і знають, як робити свою справу", – сказав голова Нацполіції.

Водночас він наголосив, що у деокуповані населені пункти за військовими першими заходили поліцейські підрозділи спеціального призначення і вибухотехніки, бо ж ці території масова заміновані, і процес розмінування може тривати роками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія цілковито знищила всю енергосистему Херсону, – ДТЕК

Клименко додав, що стабілізаційні заходи можуть тривати кілька тижнів, відтак людям повертатися у свої домівки варто тільки після того, як ця робота буде завершена.