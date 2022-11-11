Литовці зібрали 250 тис. доларів на морський дрон для України

Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас, який раніше вже відзначився кампанією зі збору коштів для української армії, заявив, що цього разу литовці зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Радіо Свобода.

"Президент України Володимир Зеленський запустив ініціативу зібрати армію з 100 морських безпілотників для захисту українських міст і ударів по російських кораблях у Чорному морі. Литовці зібрали подарунок для Путіна та приєдналися до цієї армії з 250 000 доларів, щоб купити перший такий дрон", – написав Тапінас у твітері.

У Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що кошти передадуть через UNITED24.

"Наші литовські друзі самі оберуть ім’я для дрону. Дякую за цю неймовірну підтримку", – написав міністр.

