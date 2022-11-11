УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7257 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 363 8

Литовці зібрали 250 тис. доларів на морський дрон для України

дрон

Литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас, який раніше вже відзначився кампанією зі збору коштів для української армії, заявив, що цього разу литовці зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Радіо Свобода.

"Президент України Володимир Зеленський запустив ініціативу зібрати армію з 100 морських безпілотників для захисту українських міст і ударів по російських кораблях у Чорному морі. Литовці зібрали подарунок для Путіна та приєдналися до цієї армії з 250 000 доларів, щоб купити перший такий дрон", – написав Тапінас у твітері.

У Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що кошти передадуть через UNITED24.

"Наші литовські друзі самі оберуть ім’я для дрону. Дякую за цю неймовірну підтримку", – написав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив збір на флот морських дронів, планують зібрати 100 мільйонів гривень за день

Автор: 

Литва (2518) волонтери (1352) дрони (5334)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
литовці наші справжні браття
показати весь коментар
11.11.2022 23:13 Відповісти
Литовці справжні друзі і це надзвичайно приємно 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
11.11.2022 23:13 Відповісти
а где же флот ледоколов? зе опять всех кинет, а деньги распределит друзьям
показати весь коментар
11.11.2022 23:14 Відповісти
якщо кацапы не угомонятся,то наймём аквамена...
за небольшие тугрики.
показати весь коментар
11.11.2022 23:17 Відповісти
дякуємо...
ви - непервершенні !!!!
показати весь коментар
11.11.2022 23:22 Відповісти
Брати Литовці допомагайте нам зараз позбутись той зарази. Не дай Боже від нас треба буде поміч-ми плече в плече
показати весь коментар
11.11.2022 23:41 Відповісти
Було б непогано запустити такий прямо у Балтійському морі.
показати весь коментар
11.11.2022 23:43 Відповісти
Браво!!! От каждой страны по дрону и от росийского флота останется только крейсер Аврора которая в последний раз бахнет по кремлю
показати весь коментар
12.11.2022 00:14 Відповісти
 
 