УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 555 13

Противник займає оборону вздовж лівого берега Дніпра. ЗСУ вдарили по скупченню ворожої техніки в Бериславському і Херсонському районах, - ОК "Південь"

херсон,зсу

Обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпро. Але й на правому тривають заходи протидії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив АНТОНІВСЬКИХ мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ.

Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру.

"Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

Читайте: ЗСУ завершують визволення правого берега Херсонщини, - ISW

За даними ОК "Південь", нашою авіацією двічі завдано удари по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Також ОК "Південь" попереджає, що в ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводні ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16.

"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури", - резюмують у Командуванні.

Автор: 

Херсон (3570) деокупація (951) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А як їм вдалося успішно переправитися на правий берег 8 місяців тому?
показати весь коментар
12.11.2022 07:11 Відповісти
+6
Це радісна новина! Слава ЗСУ!
Одне трохи не зрозуміло, як хитрим оркам вдалося досить успішно переправитися на лівий берег??
показати весь коментар
12.11.2022 06:55 Відповісти
+2
Подлые жители Херсона скандируют почему-то не "Ермак" и не "Зеленский" а почему-то ЗСУ.... Надо срочно телемарафон провести на Херсонщину. Буряты вышку жаль подорвали.
показати весь коментар
12.11.2022 09:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це радісна новина! Слава ЗСУ!
Одне трохи не зрозуміло, як хитрим оркам вдалося досить успішно переправитися на лівий берег??
показати весь коментар
12.11.2022 06:55 Відповісти
А як їм вдалося успішно переправитися на правий берег 8 місяців тому?
показати весь коментар
12.11.2022 07:11 Відповісти
А як?
показати весь коментар
12.11.2022 07:20 Відповісти
Не тому питання ставите.
показати весь коментар
12.11.2022 07:30 Відповісти
Теж цікаво, вони фактично пішки пройшли по пантонній переправі поряд з Антонівським мостом. Мабуть Саліван для цього й приїджав на передодні відступу - "зберегти обличчя путіну".
показати весь коментар
12.11.2022 07:36 Відповісти
🤦‍♂️🤦‍♂️
показати весь коментар
12.11.2022 08:52 Відповісти
Вы ошибаетесь , бо перпеправа вдоль моста, и на воде на малых плавсредствах была взята в клещим. С одной стороны наши утюжили по кацапам, с другой, кацапы , с чувством выполненного долга, херячидли по своим, бо у дурачков , между подразделениями не просто связи и взаимопонимания и кацапы подумали, шо то наши форсируют Днепр. Каароч, херсонские раки ща тусуют.
показати весь коментар
12.11.2022 09:13 Відповісти
Вчора дивився відео від Стерненка, так там орки вільно йшли біля мосту по переправі і щось я там не помітив стрілянину.
показати весь коментар
12.11.2022 09:29 Відповісти
В пятницу спутниковые снимки Maxar Technologies и другие фотографии показали, что по меньшей мере семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены за последние 24 часа.

Новые повреждения также появились на критической дамбе, перекинутой через Днепр в Херсонской области, в городе Новая Каховка, на восточном берегу реки. В течение нескольких недель обе стороны обвиняли друг друга в планировании прорыва плотины, разрушение которой приведет к обширному затоплению восточного берега и лишит Запорожскую АЭС воды для охлаждения ее реакторов.

Украина заложила основу для своей победы в Херсоне еще летом, нанеся беспощадные дальние удары по российским складам снабжения, железнодорожным узлам и мостам. Такую же тактику они используют сейчас в Луганске.

События в Херсоне и Харькове показали, что украинцы обладают тактической ловкостью, кажущейся чуждой русскому способу ведения войны, а также намного превосходящей боевой разведкой.

Безжалостные российские бомбардировки, особенно в Донецке и Луганске, несомненно, унесли жизни десятков тысяч украинских солдат с начала вторжения. Но трудно себе представить такой грубый инструмент для достижения цели Путина по достижению границ Луганска и Донецка, тем более, что сейчас Украина изменила линию фронта на юге с таким преимуществом.
показати весь коментар
12.11.2022 07:38 Відповісти
Заявляти, що «Украина заложила основу для своей победы в Херсоне еще летом, нанеся беспощадные дальние удары ..» просто смішно. Після цього протягом 3-4 місяців ворог встиг навезти набагато більше *********** та різноманітних укріплень з АРК.
Контрнаступ доцільно проводити відразу після знищення провізії, інакше це виглядає як попередження ворога про свої майбутні дії.
показати весь коментар
12.11.2022 10:17 Відповісти
такі руснявьіє онучі, що ппц чи оон(((
показати весь коментар
12.11.2022 10:53 Відповісти
Це (вихід) тривав не один день.
Оцінки по кількості техніки і живої сили на правому березі в останній час були приблизні.
Через Антонівські мости, ГЕС, понтонні мости, паромні, баржеві і т.п
показати весь коментар
12.11.2022 08:55 Відповісти
Подлые жители Херсона скандируют почему-то не "Ермак" и не "Зеленский" а почему-то ЗСУ.... Надо срочно телемарафон провести на Херсонщину. Буряты вышку жаль подорвали.
показати весь коментар
12.11.2022 09:07 Відповісти
 
 