Противник займає оборону вздовж лівого берега Дніпра. ЗСУ вдарили по скупченню ворожої техніки в Бериславському і Херсонському районах, - ОК "Південь"
Обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпро. Але й на правому тривають заходи протидії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
Як зазначається, ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив АНТОНІВСЬКИХ мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ.
Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру.
"Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.
За даними ОК "Південь", нашою авіацією двічі завдано удари по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.
Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.
В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.
Також ОК "Південь" попереджає, що в ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводні ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16.
"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури", - резюмують у Командуванні.
Одне трохи не зрозуміло, як хитрим оркам вдалося досить успішно переправитися на лівий берег??
Новые повреждения также появились на критической дамбе, перекинутой через Днепр в Херсонской области, в городе Новая Каховка, на восточном берегу реки. В течение нескольких недель обе стороны обвиняли друг друга в планировании прорыва плотины, разрушение которой приведет к обширному затоплению восточного берега и лишит Запорожскую АЭС воды для охлаждения ее реакторов.
Украина заложила основу для своей победы в Херсоне еще летом, нанеся беспощадные дальние удары по российским складам снабжения, железнодорожным узлам и мостам. Такую же тактику они используют сейчас в Луганске.
События в Херсоне и Харькове показали, что украинцы обладают тактической ловкостью, кажущейся чуждой русскому способу ведения войны, а также намного превосходящей боевой разведкой.
Безжалостные российские бомбардировки, особенно в Донецке и Луганске, несомненно, унесли жизни десятков тысяч украинских солдат с начала вторжения. Но трудно себе представить такой грубый инструмент для достижения цели Путина по достижению границ Луганска и Донецка, тем более, что сейчас Украина изменила линию фронта на юге с таким преимуществом.
Контрнаступ доцільно проводити відразу після знищення провізії, інакше це виглядає як попередження ворога про свої майбутні дії.
Оцінки по кількості техніки і живої сили на правому березі в останній час були приблизні.
Через Антонівські мости, ГЕС, понтонні мости, паромні, баржеві і т.п