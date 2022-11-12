Противник займає оборону вздовж лівого берега Дніпра. ЗСУ вдарили по скупченню ворожої техніки в Бериславському і Херсонському районах, - ОК "Південь"

Обстановка в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпро. Але й на правому тривають заходи протидії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив АНТОНІВСЬКИХ мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ.

Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру.

"Тим часом ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення. Протягом дня з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини. Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", нашою авіацією двічі завдано удари по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Також ОК "Південь" попереджає, що в ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводні ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування "Калібрів" - 16.

"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури", - резюмують у Командуванні.