На залишених ворогом територіях багато пасток, - ОК "Південь"

У Херсонській області, відступаючи, росіяни мінували території, "забували своїх", "не віддавали все без бою".

Про це заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ми знаходимося на одному березі - на іншому березі знаходиться ворог. Наші підрозділи дійшли до правого берега вже майже впритул. Зараз відбувається певний набір заходів уже на підступах до обласного центру, частково розпочато роботу по ньому. Але поки що ще зарано говорити, що вже все освоєно і під контролем", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що ворог не віддавав усе без бою, росіяни не просто так залишили території.

"Багато територій заміновано. Багато пасток. Розтяжок. Враховуючи внутрішній розлад у російських військах, це можуть бути і організовано залишені групи, і через недбалість забуті", - сказала керівниця пресцентру.

За її словами, загарбники отримали вказівку, у разі відступу знищити військову форму, переодягнутися в цивільне і самостійно вже намагатися евакуюватися на лівий берег.

"Є вже факти, що забуті душі знаходять для себе рішення перейти в обмінний фонд і звертаються до підрозділів ЗСУ, щоб поповнити обмінний фонд", - повідомила Гуменюк.

"Скільки залишилося забутих душ - говорити поки що дуже складно", - додала керівниця пресцентру.