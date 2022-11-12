На оставленных врагом территориях много ловушек, - ОК "Південь"

В Херсонской области, отступая, россияне минировали территории, "забывали своих", "не отдавали все без боя".

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире марафона "FREEДОМ" 11 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мы находимся на одном берегу - на другом берегу находится враг. Наши подразделения дошли до правого берега уже почти вплотную. Сейчас происходит определенный набор мероприятий уже на подступах к областному центру, частично начата работа по нему. Но пока еще рано говорить, что уже все освоено и под контролем", - отметила она.

Гуменюк добавила, что враг не отдавал все без боя, россияне не просто так покинули территорию.

"Многие территории заминированы. Много ловушек. Растяжек. Учитывая внутренний разлад в российских войсках, это могут быть и организованно покинутые группы, и из-за халатности забытые", – сказала руководитель пресс-центра.

По ее словам, захватчики получили указание в случае отступления уничтожить военную форму, переодеться в гражданское и самостоятельно уже пытаться эвакуироваться на левый берег.

"Есть уже факты, что забытые души находят для себя решение перейти в обменный фонд и обращаются в подразделения ВСУ, чтобы пополнить обменный фонд", – сообщила Гуменюк.

"Сколько осталось забытых душ, говорить пока очень сложно", - добавила руководитель пресс-центра.