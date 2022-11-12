УКР
Новини
5 305 46

Шольц зізнався, що досі консультується із Меркель

меркель,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще регулярно отримує поради від своєї попередниці на цій посаді Ангели Меркель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву чиновника мовнику RND.

Як зазначив Шольц на дискусії, його з пані Меркель, екс-лідеркою партії Християнсько-демократичний союз, пов'язують довгі роки знайомства та спільної роботи.

"По-перше, ми знаємо один одного давно і завжди добре працювали разом, хоча ми у різних партіях", - сказав канцлер, представник Соціал-демократичної партії.

Також він додав, що "це відбуватиметься і надалі".

Окрім Меркель, Шольц також консультується з багатьма іншими політиками, представниками різних політсил "далеко за межами правлячих партій".

"Я не почуваюся самотнім", - наголосив канцлер ФРН.

Також читайте: ППО, енергетика та біженці: Шольц назвав пріоритетні напрямки допомоги Україні

Автор: 

Німеччина (7668) Меркель Ангела (1140) Шольц Олаф (1142)
Топ коментарі
+35
За те, що ця гебешна бабця зробила з Європою, давно має бути під слідством.
показати весь коментар
12.11.2022 08:31 Відповісти
+23
И даже отбывать пожизненное. Приютить миллионы зверушек с Азии и Африк, посадить их на шею европейскому налогоплательщику - и от врага такого не дождешься, а макрель смогла!
показати весь коментар
12.11.2022 08:37 Відповісти
+15
Судячи з того, як змінюється оцінка діяльності Меркель з позитивної на катастрофічну, консультуватися з нею може лише той, хто хоче ввійти в історію символом зрадника, схильного до грошей диктаторських режимів. Всі "здобутки" Меркель, побудовані на дешевому кацапському газі тануть, як свічка, залишаючи по соьі лише сморід і негатив.
показати весь коментар
12.11.2022 08:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дикуни з від'ємним інтелектом, які живуть лише інстинктами, за тисячі років не побудували нічого подібного до цивілізації, в результаті можуть знищити західний світ.
Саме на них роблять ставку лівацькі покидьки.
показати весь коментар
12.11.2022 08:50 Відповісти
Знову сумнівні новини з наступними спростуваннями. Снаряди від Кореї нічому не навчили.....
показати весь коментар
12.11.2022 08:45 Відповісти
Персонально для тебе, патріотко німецьких лицемірів.
показати весь коментар
12.11.2022 09:32 Відповісти
Оце ТЮ,Марченко, скільки знаємо один одного, а так і не навчилися реагувати на коменти без образ. Там є інформація скільки Німеччина виділила на відбудову інфраструктури і скільки допомогла зброєю Україні,та і слова Шольца,що з кацапами не має дипломатії також мають ціну,а не ваші дитячі картинки.
показати весь коментар
12.11.2022 11:01 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 09:35 Відповісти
Меркель нашіптує .
показати весь коментар
12.11.2022 08:33 Відповісти
Никто не сомневается, г-н шольц. Школа КГБ. Теперь она ваш куратор.
показати весь коментар
12.11.2022 08:36 Відповісти
А як на вашу думку школа 95 наскільки краще
показати весь коментар
12.11.2022 08:46 Відповісти
Тобто Шольц визнав шо він дурне дурко...
показати весь коментар
12.11.2022 08:40 Відповісти
Плачеться в жилєтку, що по ночам спати не дають невинні убієні дітки України?
показати весь коментар
12.11.2022 08:41 Відповісти
Ещё сколько откроется со временем по сделкам немцев с рэфией. И по локомотиву ЕС благодаря дёшевому газу, и по миграционной политике, и по обдираловке менее развитых стран ЕС. Французы оперативнее сработали по Саркози. Немцы ещё телятся, ибо сверхдоходы бундесбанка сильно грели им душу. Такое тяжело вычеркнуть
показати весь коментар
12.11.2022 08:47 Відповісти
Не, ну если "послушай женщину и сделай наоборот", то я не против.
показати весь коментар
12.11.2022 08:52 Відповісти
ну, ты фантаст. где тут женщина?
показати весь коментар
12.11.2022 08:57 Відповісти
Гнида к гниде всегда тянется в мечте, образуя "нюезависимый политический союз""
показати весь коментар
12.11.2022 08:53 Відповісти
****** стыд,господин Шольц.я надеюсь что ваши консультации заканчиваются на уровне"спросить шо то за ***** "и не больше
показати весь коментар
12.11.2022 08:54 Відповісти
Старий безхребетний ********
показати весь коментар
12.11.2022 08:55 Відповісти
Імпотент.
Абсолютно несамостійна людина.
показати весь коментар
12.11.2022 09:00 Відповісти
Кто бы сомневался....!!! Безхребетный Штольц!
показати весь коментар
12.11.2022 09:00 Відповісти
посадила Європу на міграційну кризу і путінську нафтову іглу, причетна до закріплення в Європі руснявої агентури яка травить людей новічком. чому Фрау Меркель досі не в Нюрнберзі на зоні?
показати весь коментар
12.11.2022 09:02 Відповісти
Фрау та Хєр штазі рулять.
показати весь коментар
12.11.2022 09:03 Відповісти
Я прочитала статтю по ссилці. Прізвище меркель там не має,а іде розмова про вирішення питання війни в Україні дипломатичним шляхом неможливим. Є запитання,але акцентувати і, тим паче,робити анонс на цьому аж ніяк не етично. Це було в Лейпцигу
показати весь коментар
12.11.2022 09:04 Відповісти
это что то меняет в оценке меркельши?
показати весь коментар
12.11.2022 09:15 Відповісти
Ви читали не уважно. Там цілий розділ про неї.

Scholz holt sich noch immer Rat von Merkel.

Während seiner Kanzlerschaft holt sich Scholz zudem noch immer regelmäßig Rat von seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU).
показати весь коментар
12.11.2022 10:10 Відповісти
Нехай краще у психіатра проконсультується.
показати весь коментар
12.11.2022 09:07 Відповісти
бувший "касир" прорашистської "меркель -облігації", Шольц,котрій куйло відправляв червону рибу,яку вона ********* з пивом смакувати , яка є "самкою" котра від рашистського сутинера куйла, народила для України ордло,нагнувши українського Петра , ще довго буде виконувати вказівки меркельші.Він також годувався крихтами харчів,обїдками,що падали йому із грязьпромівського європейського стола,за котрим часто -густо обідали меркельша з куйлом ,
показати весь коментар
12.11.2022 09:25 Відповісти
Сподіваюся що Шольц використовує правило "послухай, що каже жінка, та зроби навпаки"
показати весь коментар
12.11.2022 09:36 Відповісти
німцям повинно завжди бачитися уві сні гітлер і чмеркель-від цього не відмитися ніколи і нічім
показати весь коментар
12.11.2022 10:06 Відповісти
Стець-пердець! То коли нам тепер чекати на чергову херню від Німеччини? А поруч із хвойдою Шредером Шольц часом не отирається?
показати весь коментар
12.11.2022 10:07 Відповісти
Обязательно надо консультироваться с комсомолкой. Послушай, что советует комсомолка и сделай всё наоборот
показати весь коментар
12.11.2022 10:20 Відповісти
Полный зашквар.
показати весь коментар
12.11.2022 10:20 Відповісти
Така комфортна бабусина спідниця... Заліз під неї - і вже не страшно.
показати весь коментар
12.11.2022 10:38 Відповісти
Она продолжает SRATЬ ему в уши.
показати весь коментар
12.11.2022 10:46 Відповісти
Якщо коротко: НДРівська комсомолка досі керує Німеччиною. Браво, Шольц!
показати весь коментар
12.11.2022 10:49 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 10:53 Відповісти
Так нахрена було лізти в канцлери? "Консультується" він...у кого?
показати весь коментар
12.11.2022 11:08 Відповісти
Консультировать с этой прокремлевской грымзой не делает ему чести
показати весь коментар
12.11.2022 11:22 Відповісти
Та стара курва тебе наконсультує!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 11:29 Відповісти
Все они там одним миром мазаны...Все эти Шольцы, Макроны и прочие Драги и папы....
показати весь коментар
12.11.2022 20:17 Відповісти
 
 